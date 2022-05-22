Стадион: DRV PNK Stadium
0:0
Первый тайм: 26'
23' Желтая карточкаАкоста Джордж
Ход матча
23'
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
18
Мира
Райан
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
-
13 Ульоа ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
40 AJ Marcucci
-
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|6
|0.46
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.15
|Лоу Дэмион
|1
|0.08
|Дюк Брайс
|1
|0.08
|Робинсон Робби
|1
|0.08
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ласситер Ариэль
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|5 (2)
|0.38
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.31
|Фернандес Омир
|2
|0.15
|Лима Лукас II
|2
|0.15
|Лонг Аарон
|2
|0.15
|Харпер Кэмерон
|1
|0.08
|Барлоу Том
|1
|0.08
|Кассерес Кристиан
|1
|0.08
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|6
|0
|Лоу Дэмион
|4
|1
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Jean Mota
|3
|0
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Нилис Дилан
|3
|1
|Нилис Шон
|4
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Эдвардс Томас
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Климала Патрик
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лонг Аарон
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
3
23%
16-30
2
25%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
3
23%
61-75
1
13%
3
23%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
20%
1
20%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Забито
11
18
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
4
36%
4
22%
16-30
3
27%
3
17%
31-45
1
9%
2
11%
46-60
2
18%
4
22%
61-75
1
9%
4
22%
76-90
Пропущено
21
14
9 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
1
7%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
3
14%
4
29%
46-60
5
24%
2
14%
61-75
4
19%
5
36%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|13
|5
|6
|2
|20 - 12
|21
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Орландо Сити
|12
|6
|2
|4
|14 - 15
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|10.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|11.
|Интер Майами
|0:0
|13
|3
|4
|6
|11 - 21
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|12
|7
|2
|3
|25 - 12
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|12
|6
|4
|2
|20 - 10
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|12
|6
|2
|4
|13 - 11
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|12
|4
|3
|5
|13 - 13
|15
|8.
|Колорадо Рэпидс
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|9.
|Хьюстон Динамо
|12
|4
|3
|5
|14 - 14
|15
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|12
|3
|4
|5
|22 - 28
|13
|12.
|Сиэтл Саундерс
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|12
|3
|3
|6
|13 - 22
|12
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|13
|3
|3
|7
|12 - 24
|12
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|5.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|7.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|8.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Интер Майами
|0:0
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|3.
|Колорадо Рэпидс
|6
|4
|2
|0
|10 - 1
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|6
|4
|1
|1
|15 - 3
|13
|6.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|7.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|3
|3
|1
|16 - 15
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|5
|3
|0
|2
|5 - 5
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|4.
|Орландо Сити
|6
|3
|2
|1
|6 - 5
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|0:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|8.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|9.
|Миннесота Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|3 - 7
|4
|10.
|Хьюстон Динамо
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|12.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|13.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:1
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|0
|1
|6
|5 - 19
|1