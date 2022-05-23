Стадион: DRV PNK Stadium
2:0
Конец матча
23' Желтая карточкаГрегоре
1:0
29' ГолЛасситер Ариэль
54' Желтая карточкаВасильев Индиана
60' Желтая карточкаЛонг Аарон
81' Желтая карточкаНилис Шон
2:0
88' ГолТейлор Роберт
90' Желтая карточкаНилис Дилан
Ход матча
23'
29'
1:0
54'
60'
61'
81'
88'
2:0
90'
90'
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
26
Грегоре
22
Дюк
Брайс
18
Мира
Райан
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
16
Йервуд
Дрю
10
Морган
Льюис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Лоу ДэмионЗащитник
-
45 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 ГрегореПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Дюк БрайсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
94 Диоп КлементВратарь
-
13 Ульоа ВикторЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Джонс ДжовинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
12 Aime Mabika
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
40 AJ Marcucci
-
-
-
28 Zachary Ryan
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кампана Леонардо
|6
|0.46
|Игуаин Гонсало
|2 (2)
|0.15
|Ласситер Ариэль
|1
|0.08
|Дюк Брайс
|1
|0.08
|Лоу Дэмион
|1
|0.08
|Тейлор Роберт
|1
|0.08
|Робинсон Робби
|1
|0.08
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Ульоа Виктор
|0
|0
|Jean Mota
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|5 (2)
|0.38
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.31
|Фернандес Омир
|2
|0.15
|Лима Лукас II
|2
|0.15
|Лонг Аарон
|2
|0.15
|Харпер Кэмерон
|1
|0.08
|Барлоу Том
|1
|0.08
|Кассерес Кристиан
|1
|0.08
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегоре
|7
|0
|Лоу Дэмион
|4
|1
|Кинтерос Хайро
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Jean Mota
|3
|0
|Адамс Мохаммед
|3
|0
|Марсман Ник
|2
|0
|Ласситер Ариэль
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Emerson Rodriguez
|2
|0
|Шеа Брек
|0
|1
|Игуаин Гонсало
|1
|0
|Васильев Индиана
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
|Аскона Эдисон
|1
|0
|Aime Mabika
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|4
|1
|Нилис Шон
|5
|0
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Эдвардс Томас
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Климала Патрик
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90
Пропущено
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
5
38%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90
Пропущено
21
16
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 15
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 13
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|0:1
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 11
|21
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 24
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 15
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|3.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Даллас
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0