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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
2:0
Конец матча
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
23' Желтая карточка
Грегоре
1:0
29' Гол
Ласситер Ариэль
54' Желтая карточка
Васильев Индиана
60' Желтая карточка
Лонг Аарон
81' Желтая карточка
Нилис Шон
2:0
88' Гол
Тейлор Роберт
90' Желтая карточка
Нилис Дилан
90'+6
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
7
Jean
Mota
26
Грегоре
17
Васильев
Индиана
22
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
9
Кампана
Леонардо
18
Мира
Райан
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
16
Йервуд
Дрю
23
Кассерес
Кристиан
21
Фернандес
Омир
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
Интер Майами
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Йорк Ред Буллз

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
1:0
М
0:4
М
1:2
М
1:4

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 6 0.46
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.15
Ласситер Ариэль 1 0.08
Дюк Брайс 1 0.08
Лоу Дэмион 1 0.08
Тейлор Роберт 1 0.08
Робинсон Робби 1 0.08
Йедлин Деандре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Jean Mota 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 5 (2) 0.38
Климала Патрик 4 (1) 0.31
Фернандес Омир 2 0.15
Лима Лукас II 2 0.15
Лонг Аарон 2 0.15
Харпер Кэмерон 1 0.08
Барлоу Том 1 0.08
Кассерес Кристиан 1 0.08
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 7 0
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Васильев Индиана 1 0
Дюк Брайс 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 4 1
Нилис Шон 5 0
Кассерес Кристиан 5 0
Амайя Фрэнки 2 1
Эдвардс Томас 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Толкин Джон 3 0
Лонг Аарон 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Климала Патрик 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
13
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
3
23%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
20%
3
23%
61-75
2
20%
3
23%
76-90

Пропущено

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
3
33%
46-60
3
27%
1
11%
61-75
2
18%
4
44%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
5
38%
4
22%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
2
15%
4
22%
76-90

Пропущено

21
16
9 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
3
14%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
2
10%
2
13%
31-45
3
14%
4
25%
46-60
5
24%
2
13%
61-75
4
19%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0
Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 13 7 2 4 15 - 15 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 13 7 2 4 25 - 13 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 0:1 13 6 4 3 20 - 11 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 13 6 3 4 13 - 11 21
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 1:0 13 5 3 5 14 - 13 18
8. Колорадо Рэпидс 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
9. Хьюстон Динамо 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 13 3 5 5 22 - 28 14
12. Сиэтл Саундерс 0:0 11 4 2 5 13 - 14 14
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 3 4 7 12 - 24 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 1:0 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:1 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Колорадо Рэпидс 0:0 7 4 3 0 10 - 1 15
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 0:1 7 4 1 2 15 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 8 3 4 1 16 - 15 13
7. Хьюстон Динамо 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 1:0 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 1:0 7 4 2 1 7 - 5 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 0:1 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Миннесота Юнайтед 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Даллас 0:1 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
10. Хьюстон Динамо 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 8 0 2 6 5 - 19 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 0:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    92'
    Дилан Нилис получил желтую карточку от судьи
  • 91'
    Жеан Мота уходит с поля. Aime Mabika выходит вместо него
  • Описание гола
    88'
    Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
  • 86'
    Эдвардс Томас уходит с поля. Кейден Кларк выходит вместо него
  • Желтая карточка
    81'
    Нилис Шон получил желтую карточку от судьи
  • 74'
    Ласситер Ариэль уходит с поля. Ульоа Виктор выходит вместо него
  • Бонусы букмекеров
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    • 46'
      Фернандес Омир уходит с поля. Кэмерон Харпер выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Ласситер Ариэль бьет в цель!
    • Желтая карточка
      23'
      Грегоре получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз онлайн

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