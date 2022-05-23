Стадион: Тойота
0:1
Второй тайм: 47'
0:1
20' ГолЛод Робин
31' Желтая карточкаБоксолл Михаэл
33' Желтая карточкаKervin Arriaga
33' Желтая карточкаФрагапане Франко
40' Желтая карточкаТвумаси Эма
Ход матча
20'
0:1
31'
33'
33'
40'
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
29
Хара
Франко
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Нану ГомешЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Нападающий
-
23 Эну АдриенНападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
История личных встреч
Даллас
Миннесота Юнайтед
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.69
|Арриола Пол
|4
|0.31
|Alan Velasco
|2
|0.15
|Сервания Брандон
|1
|0.08
|Обриан Ядер
|1
|0.08
|Факундо Киньон
|1
|0.08
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.08
|Хара Франко
|1 (1)
|0.08
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|6
|0.46
|Emanuel Reynoso2
|2 (1)
|0.15
|Амарилья Луис
|2
|0.15
|Дотсон Хассани
|1
|0.08
|Дибасси Бакай
|1
|0.08
|Данлади Абу
|1
|0.08
|Kervin Arriaga
|1
|0.08
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
Карточки
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Факундо Киньон
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Обриан Ядер
|2
|0
|Alan Velasco
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Феррейра Хесус
|1
|0
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|6
|0
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|4
|0
|Лод Робин
|3
|0
|Дибасси Бакай
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Росалес Джозеф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
3
5 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
33%
16-30
2
14%
1
33%
31-45
1
7%
1
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
6
11
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 6
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
1
5%
2
14%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
7
35%
6
43%
76-90
Пропущено
10
12
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Даллас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|13
|7
|2
|4
|15 - 15
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|0:1
|13
|7
|2
|4
|25 - 13
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|0:1
|13
|6
|4
|3
|20 - 11
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|13
|6
|3
|4
|13 - 11
|21
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|13
|4
|4
|5
|14 - 14
|16
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|13
|3
|5
|5
|22 - 28
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|11
|4
|2
|5
|13 - 14
|14
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|14
|3
|4
|7
|12 - 24
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|1:0
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Даллас
|0:1
|7
|5
|1
|1
|14 - 5
|16
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|7
|4
|3
|0
|10 - 1
|15
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|0:1
|7
|4
|1
|2
|15 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|8
|3
|4
|1
|16 - 15
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|6
|3
|1
|2
|5 - 5
|10
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Орландо Сити
|1:0
|7
|4
|2
|1
|7 - 5
|14
|3.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 9
|8
|7.
|Миннесота Юнайтед
|1:0
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|8.
|Даллас
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|10.
|Хьюстон Динамо
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:0
|8
|0
|2
|6
|5 - 19
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|0:0
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|0:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0