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США: МЛС

2022

Стадион:
Даллас
1:2
Конец матча
Миннесота Юнайтед
0'
0:1
20' Гол
Лод Робин
31' Желтая карточка
Боксолл Михаэл
33' Желтая карточка
Kervin Arriaga
33' Желтая карточка
Фрагапане Франко
40' Желтая карточка
Твумаси Эма
0:2
55' Гол
Тейлор Ди Джей
1:2
59' Гол
Арриола Пол
78' Желтая карточка
Emanuel Reynoso2
90' Желтая карточка
Сен Клер Дейн
90'+8
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
17
Берджесс
Нкоси
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
16
Tsiki
Ntsabeleng
5
Факундо
Киньон
19
Помикал
Пакстон
7
Арриола
Пол
29
Хара
Франко
8
Обриан
Ядер
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
15
Боксолл
Михаэл
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
20
Трапп
Уилл
33
Kervin
Arriaga
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
17
Лод
Робин
Даллас
4-3-3
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Даллас
Миннесота Юнайтед

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

41.7%
25%
33.3%
5 побед 3 ничьи 4 победы

История матчей

М
0:0
М
1:1
М
1:0
М
3:0
М
3:2
М
3:1
М
5:3
М
1:0
М
2:0
М
0:1
М
4:1
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.69
Арриола Пол 5 0.38
Alan Velasco 2 0.15
Сервания Брандон 1 0.08
Обриан Ядер 1 0.08
Факундо Киньон 1 0.08
Tsiki Ntsabeleng 1 0.08
Хара Франко 1 (1) 0.08
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 6 0.46
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.15
Амарилья Луис 2 0.15
Дотсон Хассани 1 0.08
Тейлор Ди Джей 1 0.08
Дибасси Бакай 1 0.08
Данлади Абу 1 0.08
Kervin Arriaga 1 0.08
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0

Карточки

Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Помикал Пакстон 3 0
Фарфан Марко 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Твумаси Эма 3 0
Факундо Киньон 2 0
Арриола Пол 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Обриан Ядер 2 0
Alan Velasco 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0
Феррейра Хесус 1 0
Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 6 0
Боксолл Михаэл 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Emanuel Reynoso2 5 0
Лод Робин 3 0
Дибасси Бакай 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Фишер Онил 1 0
Амарилья Луис 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Росалес Джозеф 1 0
Сен Клер Дейн 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
2
40%
16-30
2
13%
1
20%
31-45
2
13%
2
40%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
7
47%
0
0%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

6
11
6 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
3
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
6
55%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
40%
76-90

Забито

21
16
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 3
2
10%
0
0%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
2
10%
3
19%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
7
33%
6
38%
76-90

Пропущено

12
13
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
23%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
3
25%
1
8%
61-75
2
17%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Даллас
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3 Даллас - Миннесота Юнайтед 0:0
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 2:1 13 7 2 4 16 - 16 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:2 13 7 2 4 26 - 14 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 1:0 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 3:0 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 3 5 5 23 - 29 14
12. Сиэтл Саундерс 0:1 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 2:1 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 7 5 2 0 11 - 1 17
2. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 1:2 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 3:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 2:1 7 4 2 1 8 - 6 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 1:2 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 3:0 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 1:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Эма Твумаси получил желтую карточку от судьи
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