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США: МЛС

2022

Стадион:
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0:0
Первый тайм: 34'
Спортинг Канзас-Сити
0' 34'
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.82
4.10
4.75
Все Коэффициенты
1
Марцинковски
Джеймс
3
Марье
Поль
23
Oskar
Aagren
80
Кальво
Франсиско
15
Бисон
Таннер
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
14
Юилл
Джексон
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
12
Форд
Кортни
4
Володер
Роберт
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
6
Росель
Ориоль
21
Эрнандес
Фелипе
7
Рассел
Джонни
28
Дюк
Кэмерон
15
Эспиноза
Роджер
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

18 матчей

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

М
1:1
М
1:3
М
3:3
М
2:1
М
4:1
М
1:5
М
3:2
ОК
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:0
М
1:2
М
1:0
М
1:0
М
0:5
М
1:0
М
1:0
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 7 (1) 0.54
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.31
Монтейру Жамиру 3 0.23
Кальво Франсиско 2 0.15
Юилл Джексон 2 0.15
Кауэлл Кейд 1 0.08
Томпсон Томми 1 0.08
Натан Рафаэл 1 0.08
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.08
Грегуш Ян 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саллой Даниэль 4 0.29
Рассел Джонни 3 (1) 0.21
Вальтер Реми 2 0.14
Эспиноза Роджер 1 0.07
Ционис Маринос 1 0.07
Эрнандес Фелипе 0 0
Росель Ориоль 0 0
Свит Бен 0 0
Дюк Кэмерон 0 0

Карточки

Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Лопес Маркос IV 3 0
Натан Рафаэл 2 0
Марье Поль 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Эспиноса Кристиан 1 0
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эспиноза Роджер 5 0
Фонтас Андреу 2 1
Дюк Кэмерон 3 0
Володер Роберт 1 1
Рассел Джонни 2 0
Исима-Мирен Николя 2 0
Вальтер Реми 2 0
Форд Кортни 2 0
Эрнандес Фелипе 2 0
Нденбе Логан 2 0
Саллой Даниэль 0 1
Зуси Грэм 1 0
Росель Ориоль 1 0
Маури Хосе 1 0
Свит Бен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
4
4 В 1-м тайме 0
12 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
2
50%
46-60
7
44%
1
25%
61-75
4
25%
1
25%
76-90

Пропущено

15
20
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
15%
16-30
3
20%
3
15%
31-45
3
20%
5
25%
46-60
4
27%
3
15%
61-75
1
7%
5
25%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Пропущено

13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

22
11
6 В 1-м тайме 3
16 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
1
5%
0
0%
1-15
2
9%
3
27%
16-30
3
14%
0
0%
31-45
1
5%
4
36%
46-60
9
41%
1
9%
61-75
6
27%
3
27%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
11%
1
4%
1-15
3
11%
4
16%
16-30
5
18%
5
20%
31-45
6
21%
6
24%
46-60
7
25%
4
16%
61-75
4
14%
5
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 1:0 13 7 2 4 15 - 15 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 0:1 13 7 2 4 25 - 13 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 0:1 13 6 4 3 20 - 11 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 13 6 3 4 13 - 11 21
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 1:0 13 5 3 5 14 - 13 18
8. Колорадо Рэпидс 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
9. Хьюстон Динамо 0:0 13 4 4 5 14 - 14 16
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 13 3 5 5 22 - 28 14
12. Сиэтл Саундерс 0:0 11 4 2 5 13 - 14 14
13. Спортинг Канзас-Сити 0:0 14 3 4 7 12 - 24 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 1:0 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Даллас 0:1 7 5 1 1 14 - 5 16
2. Колорадо Рэпидс 0:0 7 4 3 0 10 - 1 15
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 0:1 7 4 1 2 15 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 8 3 4 1 16 - 15 13
7. Хьюстон Динамо 0:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:0 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 1:0 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 6 3 1 2 5 - 5 10
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:0 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 1:0 7 4 2 1 7 - 5 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 0:1 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:0 7 2 2 3 7 - 9 8
7. Миннесота Юнайтед 1:0 6 2 1 3 4 - 7 7
8. Даллас 0:1 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
10. Хьюстон Динамо 0:0 5 1 1 3 4 - 6 4
11. Спортинг Канзас-Сити 0:0 8 0 2 6 5 - 19 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 0:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Ничья
Спортинг Канзас-Сити
1.82
4.10
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Спортинг Канзас-Сити онлайн

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