Стадион: PayPal Park
1:1
Конец матча
0:1
45' ГолРассел Джонни
1:1
46' ГолЮилл Джексон
58' Желтая карточкаЭспиноза Роджер
74' Желтая карточкаРосель Ориоль
88' Желтая карточкаМарье Поль
Ход матча
45'
0:1
46'
1:1
58'
74'
80'
88'
23
Oskar
Aagren
15
Бисон
Таннер
14
Юилл
Джексон
44
Кауэлл
Кейд
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
28
Дюк
Кэмерон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Oskar AagrenЗащитник
- Защитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Alex Covelo
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
2 Свит БенЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дюк КэмеронНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
48 Kaveh Rad
-
17 Jacob Davis
-
Главный тренер: Peter Vermes
История личных встреч
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Спортинг Канзас-Сити
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
18 матчей
27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
22.2%
61.1%
16.7%
4 победы 11 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|7 (1)
|0.54
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|0.31
|Монтейру Жамиру
|3
|0.23
|Юилл Джексон
|3
|0.23
|Кальво Франсиско
|2
|0.15
|Кауэлл Кейд
|1
|0.08
|Томпсон Томми
|1
|0.08
|Натан Рафаэл
|1
|0.08
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.08
|Грегуш Ян
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|4
|0.29
|Рассел Джонни
|4 (1)
|0.29
|Вальтер Реми
|2
|0.14
|Эспиноза Роджер
|1
|0.07
|Ционис Маринос
|1
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
Карточки
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Ремеди Эрик
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Эспиноса Кристиан
|1
|0
|Юилл Джексон
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|6
|0
|Фонтас Андреу
|2
|1
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Рассел Джонни
|2
|0
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Форд Кортни
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
5
4 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
18%
1
20%
31-45
2
12%
2
40%
46-60
7
41%
1
20%
61-75
4
24%
1
20%
76-90
Пропущено
16
21
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 14
6 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
13%
1
5%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
25%
3
14%
31-45
3
19%
6
29%
46-60
4
25%
3
14%
61-75
1
6%
5
24%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Пропущено
13
5
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
20%
16-30
2
15%
2
40%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
23
12
6 В 1-м тайме 4
17 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
4%
0
0%
1-15
2
9%
3
25%
16-30
3
13%
1
8%
31-45
2
9%
4
33%
46-60
9
39%
1
8%
61-75
6
26%
3
25%
76-90
Пропущено
29
26
12 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 10
3
10%
1
4%
1-15
3
10%
4
15%
16-30
6
21%
5
19%
31-45
6
21%
7
27%
46-60
7
24%
4
15%
61-75
4
14%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|2:1
|13
|7
|2
|4
|16 - 16
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:2
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|3:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|3
|5
|5
|23 - 29
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|2.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|1:2
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|3:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Орландо Сити
|2:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|1:2
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|3:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0