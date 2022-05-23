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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
0:3
Второй тайм: 85'
Хьюстон Динамо
0'
0:1
11' Гол
Carlos Ferreira III
16' Желтая карточка
Родригес Мемо
0:2
58' Гол
Пашер Тайлер
0:3
62' Гол
Thorleif Ulfarsson
62' Желтая карточка
Thorleif Ulfarsson
65' Желтая карточка
Депай Ник
80' Желтая карточка
Roberto Avila
85'
1
Бонд
Джонатан
20
Депай
Ник
4
Кулибали
Сега
18
Леердам
Келвин
44
Эдвардс
Рахим
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
7
Васкес
Виктор
II
26
Альварес
Эфраин
11
Грандсир
Самуэль
99
Йовелич
Деян
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
5
Паркер
Тим
17
Хадебе
Тинейдж
3
Лундквист
Адам
11
Бэрд
Кори
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
8
Родригес
Мемо
34
Thorleif
Ulfarsson
9
Carlos
Ferreira
III
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Хьюстон Динамо
4-4-2

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед

30 матчей

43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед

Второй тайм

40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед

История матчей

М
0:3
М
1:1
М
1:1
М
1:1
М
4:2
М
2:1
М
2:3
М
3:2
М
3:3
М
2:2
М
0:1
М
1:0
М
1:4
М
3:0
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
1:0
М
3:1
М
1:0
М
4:1
М
0:2
М
2:0
М
0:0
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 5 0.38
Коста Дуглас 2 0.15
Кьестан Саша 1 (1) 0.08
Дельгадо Марко 1 0.08
Кулибали Сега 1 0.08
Йовелич Деян 1 0.08
Альварес Эфраин 1 0.08
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0
Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Carlos Ferreira III 5 0.38
Кинтеро Дарвин 5 (1) 0.38
Пашер Тайлер 2 0.15
Пико Фабрис 2 (1) 0.15
Карраскилья Адальберто 1 0.08
Хадебе Тинейдж 1 0.08
Thorleif Ulfarsson 1 0.08
Лундквист Адам 0 0
Родригес Мемо 0 0
Бэрд Кори 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 5 0
Дельгадо Марко 2 1
Коста Дуглас 3 0
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Депай Ник 3 0
Равелсон Райан 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Йовелич Деян 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карраскилья Адальберто 5 1
Хадебе Тинейдж 5 1
Кинтеро Дарвин 4 0
Родригес Мемо 3 0
Пико Фабрис 3 0
Лундквист Адам 1 1
Серен Дарвин 2 0
Вера Матиас 2 0
Дорси Гриффин 2 0
Thorleif Ulfarsson 2 0
Бартлоу Итан 2 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Паркер Тим 1 0
Carlos Ferreira III 1 0
Бэрд Кори 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Пропущено

5
6
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
40%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
43%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
4
33%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
17%
5
36%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
2
14%
76-90

Пропущено

12
14
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
2
17%
1
7%
1-15
4
33%
3
21%
16-30
1
8%
4
29%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
2. Орландо Сити 2:1 13 7 2 4 16 - 16 23
3. Филадельфия Юнион 12 5 6 1 16 - 9 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 1:2 13 7 2 4 26 - 14 23
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 1:0 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 3:0 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 13 3 6 4 20 - 21 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 3 5 5 23 - 29 14
12. Сиэтл Саундерс 0:1 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 2:1 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 1:0 7 5 2 0 11 - 1 17
2. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
4. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
5. Остин 1:2 7 4 1 2 16 - 5 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 3:0 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 6 2 3 1 12 - 8 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 0:1 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Орландо Сити 2:1 7 4 2 1 8 - 6 14
3. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
4. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
5. Филадельфия Юнион 5 2 2 1 8 - 6 8
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 1:2 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 3:0 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 1:0 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    80'
    Roberto Avila получил желтую карточку от судьи
  • 70'
    Thorleif Ulfarsson уходит с поля. Roberto Avila выходит вместо него
  • 70'
    Вера Матиас уходит с поля. Стирс Дэниэл выходит вместо него
  • 69'
    Эдвардс Рахим уходит с поля. Гаспер Чейз выходит вместо него
  • Желтая карточка
    65'
    Депай Ник получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    Thorleif Ulfarsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    62'
    Г О О О О Л - Thorleif Ulfarsson бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      16'
      Родригес Мемо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      11'
      Г О О О О Л - Карлос Феррейра бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Ничья
    Хьюстон Динамо
    1.68
    4.15
    5.45
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо онлайн

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    Хьюстон Динамо
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