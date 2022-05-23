Стадион: Dignity Health Sports Park
0:3
Конец матча
0:1
11' ГолCarlos Ferreira III
16' Желтая карточкаРодригес Мемо
0:2
58' ГолПашер Тайлер
0:3
62' ГолThorleif Ulfarsson
62' Желтая карточкаThorleif Ulfarsson
65' Желтая карточкаДепай Ник
80' Желтая карточкаRoberto Avila
86' Желтая карточкаХадебе Тинейдж
Ход матча
11'
16'
58'
59'
62'
65'
80'
86'
20
Депай
Ник
99
Йовелич
Деян
12
Кларк
Стив
37
Зе
Карлос
11
Бэрд
Кори
22
Вера
Матиас
24
Серен
Дарвин
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
-
10 Коста ДугласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
-
37 Зе КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бэрд КориПолузащитник
-
22 Вера МатиасПолузащитник
-
24 Серен ДарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
13 Бартлоу ИтанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Пашер ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Paulo Nagamura
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Хьюстон Динамо
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
27.8%
5.5%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 10 побед
30 матчей
43.3%
26.7%
30%
13 побед 8 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
43.3%
23.4%
10 побед 13 ничьих 7 побед
Второй тайм
40%
26.7%
33.3%
12 побед 8 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|5
|0.38
|Коста Дуглас
|2
|0.15
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.08
|Дельгадо Марко
|1
|0.08
|Кулибали Сега
|1
|0.08
|Йовелич Деян
|1
|0.08
|Альварес Эфраин
|1
|0.08
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Carlos Ferreira III
|5
|0.38
|Кинтеро Дарвин
|5 (1)
|0.38
|Пашер Тайлер
|2
|0.15
|Пико Фабрис
|2 (1)
|0.15
|Карраскилья Адальберто
|1
|0.08
|Хадебе Тинейдж
|1
|0.08
|Thorleif Ulfarsson
|1
|0.08
|Лундквист Адам
|0
|0
|Родригес Мемо
|0
|0
|Бэрд Кори
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|5
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Коста Дуглас
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Депай Ник
|3
|0
|Равелсон Райан
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Йовелич Деян
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадебе Тинейдж
|6
|1
|Карраскилья Адальберто
|5
|1
|Кинтеро Дарвин
|4
|0
|Родригес Мемо
|3
|0
|Пико Фабрис
|3
|0
|Лундквист Адам
|1
|1
|Серен Дарвин
|2
|0
|Вера Матиас
|2
|0
|Дорси Гриффин
|2
|0
|Thorleif Ulfarsson
|2
|0
|Бартлоу Итан
|2
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Паркер Тим
|1
|0
|Carlos Ferreira III
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Roberto Avila
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
7
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
3
43%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
29%
3
38%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90
Забито
12
17
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 5
4
33%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
8%
3
18%
31-45
2
17%
6
35%
46-60
1
8%
2
12%
61-75
4
33%
2
12%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
4
27%
3
21%
16-30
1
7%
4
29%
31-45
3
20%
1
7%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
2
13%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 2:1
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0 Хьюстон Динамо - Сан-Антонио 1:0 Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Рио-Гранде Вэлли 2:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 4:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|13
|6
|6
|1
|17 - 9
|24
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|3.
|Орландо Сити
|13
|6
|3
|4
|16 - 17
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|3
|5
|5
|23 - 29
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|2.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|4.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|0:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0