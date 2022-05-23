Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:0
Второй тайм: 82'
45' Желтая карточкаObed Vargas
46' Желтая карточкаГомес Еймар
1:0
50' ГолЛьюис Джонатан
53' Желтая карточкаРозенберри Киган
71' Желтая карточкаАкоста Бриан
Ход матча
45'
46'
50'
1:0
53'
58'
71'
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
22
Роу
Келин
73
Obed
Vargas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Мур ДрюЗащитник
-
77 Япи ДарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Роу КелинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Obed VargasПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
23 Leo Chu
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
22 матча
4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа
Первый тайм
22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
32 матча
21.9%
12.5%
65.6%
7 побед 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед
Второй тайм
18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|6 (1)
|0.46
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.23
|Льюис Джонатан
|2
|0.15
|Эстевес Лукас
|1
|0.08
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.08
|Абубакар Лалас
|1
|0.08
|Шиньяшики Андре
|1
|0.08
|Барриос Майкл
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лодейро Николас
|2 (1)
|0.18
|Ролдан Кристиан
|2
|0.18
|Моррис Джордан
|2
|0.18
|Руидиас Рауль
|2 (1)
|0.18
|Брюин Уилл
|1
|0.09
|Joao Paulo I
|1
|0.09
|Арреага Хавьер
|1
|0.09
|Монтеро Фреди
|1 (1)
|0.09
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|4
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Эстевес Лукас
|2
|1
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Абубакар Лалас
|3
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Акоста Бриан
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Obed Vargas
|5
|0
|Рольдан Александер
|3
|1
|Роу Келин
|3
|0
|Гомес Еймар
|2
|0
|Арреага Хавьер
|2
|0
|Толо Нуху
|2
|0
|Jackson Ragen
|2
|0
|Брюин Уилл
|1
|0
|Руснак Альберт
|1
|0
|Joao Paulo I
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
4
40%
2
33%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
3
30%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
1
10
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Забито
14
12
9 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
6
43%
3
25%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
20%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|2.
|Орландо Сити
|2:1
|13
|7
|2
|4
|16 - 16
|23
|3.
|Филадельфия Юнион
|12
|5
|6
|1
|16 - 9
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|1:2
|13
|7
|2
|4
|26 - 14
|23
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|3:0
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|13
|3
|6
|4
|20 - 21
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|3
|5
|5
|23 - 29
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|2:1
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|2.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|5.
|Остин
|1:2
|7
|4
|1
|2
|16 - 5
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|3:0
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|6
|2
|3
|1
|12 - 8
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Орландо Сити
|2:1
|7
|4
|2
|1
|8 - 6
|14
|3.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|5.
|Филадельфия Юнион
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:3
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|1:2
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|3:0
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|1:0
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0