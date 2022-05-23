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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:0
Конец матча
Сиэтл Саундерс
0'
45' Желтая карточка
Obed Vargas
46' Желтая карточка
Гомес Еймар
1:0
50' Гол
Льюис Джонатан
53' Желтая карточка
Розенберри Киган
71' Желтая карточка
Акоста Бриан
90'+9
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
31
Anthony
Markanich
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
33
Бейташур
Стивен
14
Кайе
Марк-Энтони
12
Барриос
Майкл
11
Рубио
Диего
24
Фрай
Стефан
25
Jackson
Ragen
28
Гомес
Еймар
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
22
Роу
Келин
11
Руснак
Альберт
7
Ролдан
Кристиан
73
Obed
Vargas
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Сиэтл Саундерс

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

22 матча

4.5%
95.5%
0 побед 1 ничья 21 победа

Первый тайм

22.7%
77.3%
0 побед 5 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

32 матча

21.9%
12.5%
65.6%
7 побед 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

18.8%
34.4%
46.8%
6 побед 11 ничьих 15 побед

Второй тайм

18.8%
37.5%
43.7%
6 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

М
1:1
М
3:0
М
1:1
М
3:1
М
2:0
М
2:0
М
4:0
М
1:2
М
3:0
М
1:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
3:1
М
0:1
М
1:0
М
1:3
М
1:4
М
1:0
М
4:1
М
2:0
М
5:1
М
1:1
М
0:1
М
1:2
М
2:1
М
4:3
М
0:1
М
2:1
М
1:0
М
3:0
М
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 6 (1) 0.46
Кайе Марк-Энтони 3 0.23
Льюис Джонатан 2 0.15
Эстевес Лукас 1 0.08
Зардес Гьяси 1 (1) 0.08
Абубакар Лалас 1 0.08
Шиньяшики Андре 1 0.08
Барриос Майкл 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лодейро Николас 2 (1) 0.18
Ролдан Кристиан 2 0.18
Моррис Джордан 2 0.18
Руидиас Рауль 2 (1) 0.18
Брюин Уилл 1 0.09
Joao Paulo I 1 0.09
Арреага Хавьер 1 0.09
Монтеро Фреди 1 (1) 0.09
Рольдан Александер 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 4 1
Трасти Остон 4 1
Эстевес Лукас 2 1
Уилсон Дэнни 3 0
Розенберри Киган 3 0
Абубакар Лалас 3 0
Прайс Джек 2 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Акоста Бриан 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Obed Vargas 5 0
Рольдан Александер 3 1
Роу Келин 3 0
Гомес Еймар 2 0
Арреага Хавьер 2 0
Толо Нуху 2 0
Jackson Ragen 2 0
Брюин Уилл 1 0
Руснак Альберт 1 0
Joao Paulo I 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
4
36%
2
33%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
4
36%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

1
11
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
4
36%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Забито

4
6
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
17%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
5
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
3
23%
1
20%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Забито

15
12
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
6
40%
3
25%
16-30
3
20%
3
25%
31-45
4
27%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
13%
1
8%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
1
6%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
3
19%
31-45
3
21%
4
25%
46-60
1
7%
4
25%
61-75
4
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хьюстон Динамо - Сиэтл Саундерс 0:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1 Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0
Сиэтл Саундерс - Пумас-УНАМ 3:0 Пумас-УНАМ - Сиэтл Саундерс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Леон - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сиэтл Саундерс - Леон 3:0 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Сиэтл Саундерс - Мотагуа 5:0 Мотагуа - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 1:0 13 6 6 1 17 - 9 24
2. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
3. Орландо Сити 13 6 3 4 16 - 17 21
4. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
5. Нью-Йорк Ред Буллз 13 5 5 3 20 - 14 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Атланта Юнайтед 12 4 4 4 19 - 18 16
8. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
9. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
10. Ди Си Юнайтед 12 4 2 6 16 - 19 14
11. Коламбус Кру 11 3 4 4 15 - 13 13
12. Торонто 13 3 3 7 18 - 25 12
13. Чикаго Файр 13 2 5 6 11 - 17 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
2. Лос-Анджелес 12 7 2 3 24 - 14 23
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 0:1 14 3 6 5 20 - 22 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 13 3 5 5 23 - 29 14
12. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 1:0 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Атланта Юнайтед 6 3 3 0 14 - 8 12
4. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
5. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
7. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
8. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
9. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
10. Торонто 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 6 0 4 2 6 - 8 4
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Колорадо Рэпидс 7 5 2 0 11 - 1 17
2. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
3. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
4. Лос-Анджелес 7 4 2 1 15 - 7 14
5. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 0:1 7 2 3 2 12 - 9 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Филадельфия Юнион 1:0 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
7. Чикаго Файр 7 1 2 4 6 - 12 5
8. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
9. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
10. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
11. Коламбус Кру 6 0 4 2 6 - 9 4
12. Ди Си Юнайтед 4 1 1 2 4 - 7 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 0:1 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 5 0 1 4 6 - 13 1
13. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      46'
      Obed Vargas получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Кайе Марк-Энтони уходит с поля. Льюис Джонатан выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Колорадо Рэпидс 1:0 Сиэтл Саундерс онлайн

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