Стадион: Провиденс
0:1
Перерыв
0:1
5' ГолГаздаг Даниэль
18' Желтая карточкаХарриэль Натан
44' Желтая карточкаЧара Диего
Ход матча
5'
18'
44'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туилома Билл
|4
|0.29
|Чара Йимми
|3
|0.21
|Незгода Ярослав
|3
|0.21
|Бланко Себастьян
|2
|0.14
|Паредес Кристиан
|2 (1)
|0.14
|Nathan Fogaca
|2
|0.14
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.14
|Santiago Moreno
|1
|0.07
|Лориа Марвин
|1
|0.07
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.54
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.31
|Бедойя Алехандро
|2
|0.15
|Бёрк Кори
|2
|0.15
|Уре Микаэль
|1
|0.08
|Сантос Сержио II
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Вагнер Кай
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Чара Диего
|3
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Туилома Билл
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|4
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
8
2 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
8%
2
25%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
5
38%
2
25%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
3
43%
2
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
21
15
5 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
1
5%
3
20%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
1
5%
3
20%
31-45
8
38%
5
33%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
5%
1
10%
1-15
3
15%
1
10%
16-30
4
20%
2
20%
31-45
3
15%
3
30%
46-60
3
15%
1
10%
61-75
6
30%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|13
|6
|6
|1
|17 - 9
|24
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|3.
|Орландо Сити
|13
|6
|3
|4
|16 - 17
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|14
|3
|6
|5
|20 - 22
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|3
|5
|5
|23 - 29
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|2.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|4.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|0:1
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|0:1
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
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