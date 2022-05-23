Стадион: Провиденс
0:2
Конец матча
0:1
5' ГолГаздаг Даниэль
18' Желтая карточкаХарриэль Натан
44' Желтая карточкаЧара Диего
0:2
48' ГолСантос Сержио
81' Желтая карточкаКарранса Хулиан
85' Желтая карточкаБёрк Кори
Ход матча
5'
18'
44'
48'
0:2
81'
85'
31
Ивачич
Альяз
25
Туилома
Билл
21
Чара
Диего
23
Чара
Йимми
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
- Защитник
-
25 Туилома БиллЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Чара ЙиммиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Макгро ЗакЗащитник
- Полузащитник
-
44 Лориа МарвинПолузащитник
-
-
24 David Ayala
-
Главный тренер: Giovanni Savarese
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Портленд Тимберс
Филадельфия Юнион
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
11 матчей
54.5%
27.3%
18.2%
6 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Туилома Билл
|4
|0.29
|Чара Йимми
|3
|0.21
|Незгода Ярослав
|3
|0.21
|Бланко Себастьян
|2
|0.14
|Паредес Кристиан
|2 (1)
|0.14
|Nathan Fogaca
|2
|0.14
|Асприлья Дайрон
|2 (1)
|0.14
|Santiago Moreno
|1
|0.07
|Лориа Марвин
|1
|0.07
|Уильямсон Эрик
|0
|0
|Чара Диего
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.54
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.31
|Бедойя Алехандро
|2
|0.15
|Бёрк Кори
|2
|0.15
|Сантос Сержио II
|1
|0.08
|Уре Микаэль
|1
|0.08
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ванранкин Хосе Карлос
|6
|2
|Браво Клаудио III
|5
|1
|Чара Диего
|4
|0
|Паредес Кристиан
|4
|0
|Бланко Себастьян
|3
|0
|Мабьяла Ларрис
|3
|0
|Туилома Билл
|3
|0
|Асприлья Дайрон
|3
|0
|Уильямсон Эрик
|3
|0
|Чара Йимми
|2
|0
|Бонилья Пабло
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Жупарич Дарио
|1
|0
|George Fochive
|1
|0
|Бодили Блейк
|1
|0
|Justin Rasmussen
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|5
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Бёрк Кори
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
10
2 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 7
1
8%
3
30%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
5
38%
3
30%
46-60
2
15%
2
20%
61-75
4
31%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
4
44%
2
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
7
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
2
25%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
3
43%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
13
4
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
25%
1-15
3
23%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
6
46%
0
0%
76-90
Забито
21
17
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
1
5%
4
24%
1-15
3
14%
2
12%
16-30
1
5%
3
18%
31-45
8
38%
6
35%
46-60
3
14%
2
12%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
22
10
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
2
9%
1
10%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
4
18%
2
20%
31-45
4
18%
3
30%
46-60
3
14%
1
10%
61-75
6
27%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Портленд Тимберс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1
Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Реал Солт-Лейк - Портленд Тимберс 1:3
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1 Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2
Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|3.
|Орландо Сити
|13
|6
|3
|4
|16 - 17
|21
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|5.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|13
|5
|5
|3
|20 - 14
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Атланта Юнайтед
|12
|4
|4
|4
|19 - 18
|16
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|9.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|16 - 19
|14
|11.
|Коламбус Кру
|11
|3
|4
|4
|15 - 13
|13
|12.
|Торонто
|13
|3
|3
|7
|18 - 25
|12
|13.
|Чикаго Файр
|13
|2
|5
|6
|11 - 17
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|2.
|Лос-Анджелес
|12
|7
|2
|3
|24 - 14
|23
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|14
|3
|6
|5
|20 - 23
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|13
|3
|5
|5
|23 - 29
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Атланта Юнайтед
|6
|3
|3
|0
|14 - 8
|12
|4.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|5.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|7.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|8.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|9.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|10.
|Торонто
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|0
|4
|2
|6 - 8
|4
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Колорадо Рэпидс
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|2.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|3.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|4.
|Лос-Анджелес
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|7.
|Чикаго Файр
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|8.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|9.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|10.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|11.
|Коламбус Кру
|6
|0
|4
|2
|6 - 9
|4
|12.
|Ди Си Юнайтед
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|5
|0
|1
|4
|6 - 13
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0