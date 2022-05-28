Стадион: Banc of California Stadium
3:2
Второй тайм: 56'
0'
1:0
8' ПенальтиАранго Кристиан
2:0
13' ГолХоллингсхед Райан
2:1
16' ГолЭбобисс Жереми
17' Желтая карточкаЭспиноса Кристиан
19' Желтая карточкаРодригес Брайан
2:2
31' ГолЭбобисс Жереми
3:2
47' ГолРодригес Брайан
Ход матча
8'
1:0
13'
16'
19'
31'
47'
3:2
16
Крепо
Максим
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
17
Грегуш
Ян
44
Кауэлл
Кейд
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Анри ДониэлЗащитник
-
22 Опоку КвадвоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Steven Cherundolo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Натан РафаэлЗащитник
-
15 Бисон ТаннерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Кауэлл КейдПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Берсано МэттВратарь
- Защитник
-
77 Уоллс КейсиЗащитник
-
27 Лопес МаркосЗащитник
-
93 ЖудсонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Юилл ДжексонПолузащитник
-
16 Скахен ДжекПолузащитник
-
23 Oskar Aagren
-
Главный тренер: Alex Covelo
История личных встреч
Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вела Карлос
|5 (2)
|0.38
|Холлингсхед Райан
|4
|0.31
|Аранго Кристиан
|3 (1)
|0.23
|Опоку Квадво
|3
|0.23
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0.15
|Тажури-Шради Исмаэль
|2
|0.15
|Мурильо Хесус
|1
|0.08
|Родригес Брайан II
|1
|0.08
|Фалл Мамаду
|1
|0.08
|Мусовски Дэниел
|1
|0.08
|Санчес Илье
|1
|0.08
|Акоста Келлин
|1
|0.08
|Эскобар Франко
|1
|0.08
|Паласиос Диего
|0
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эбобисс Жереми
|9 (1)
|0.64
|Эспиноса Кристиан
|4 (2)
|0.29
|Монтейру Жамиру
|3
|0.21
|Юилл Джексон
|3
|0.21
|Кальво Франсиско
|2
|0.14
|Кауэлл Кейд
|1
|0.07
|Томпсон Томми
|1
|0.07
|Натан Рафаэл
|1
|0.07
|Лопес Хавьер-Эдуардо
|1
|0.07
|Грегуш Ян
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фалл Мамаду
|5
|0
|Мурильо Хесус
|4
|0
|Сифуэнтес Хосе
|4
|0
|Санчес Илье
|3
|0
|Аранго Кристиан
|3
|0
|Паласиос Диего
|3
|0
|Анри Дониэл
|2
|0
|Крепо Максим
|2
|0
|Холлингсхед Райан
|2
|0
|Ибеага Себастьен
|2
|0
|Вела Карлос
|1
|0
|Акоста Келлин
|1
|0
|Ким Мун-Хван
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Хинелья Франсиско
|1
|0
|Родригес Брайан II
|1
|0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кальво Франсиско
|4
|0
|Ремеди Эрик
|4
|0
|Лопес Маркос IV
|3
|0
|Марье Поль
|3
|0
|Эспиноса Кристиан
|2
|0
|Натан Рафаэл
|2
|0
|Кауэлл Кейд
|2
|0
|Ousseni Bouda
|2
|0
|Монтейру Жамиру
|0
|1
|Юилл Джексон
|1
|0
|Жудсон
|1
|0
|Киканович Бенджамин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
6
38%
2
33%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
50%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
9
17
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
4
44%
4
24%
76-90
Пропущено
7
16
7 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90
Забито
25
23
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
4%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
2
8%
9
39%
61-75
10
40%
6
26%
76-90
Пропущено
13
29
11 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
4
31%
3
10%
1-15
3
23%
3
10%
16-30
4
31%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
7
24%
61-75
1
8%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|14
|5
|6
|3
|20 - 14
|21
|4.
|Орландо Сити
|13
|6
|3
|4
|16 - 17
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|9.
|Торонто
|1:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|12.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|14
|3
|6
|5
|20 - 23
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Торонто
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|10.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|3.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Чикаго Файр
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|1:0
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0