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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
3:2
Второй тайм: 56'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
8' Пенальти
Аранго Кристиан
2:0
13' Гол
Холлингсхед Райан
2:1
16' Гол
Эбобисс Жереми
17' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
19' Желтая карточка
Родригес Брайан
2:2
31' Гол
Эбобисс Жереми
3:2
47' Гол
Родригес Брайан
16
Крепо
Максим
5
Фалл
Мамаду
25
Ибеага
Себастьен
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
11
Сифуэнтес
Хосе
7
Блессинг
Латиф
8
Хинелья
Франсиско
24
Холлингсхед
Райан
17
Родригес
Брайан
II
9
Аранго
Кристиан
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
17
Грегуш
Ян
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Лос-Анджелес
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 5 (2) 0.38
Холлингсхед Райан 4 0.31
Аранго Кристиан 3 (1) 0.23
Опоку Квадво 3 0.23
Сифуэнтес Хосе 2 0.15
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.15
Мурильо Хесус 1 0.08
Родригес Брайан II 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Санчес Илье 1 0.08
Акоста Келлин 1 0.08
Эскобар Франко 1 0.08
Паласиос Диего 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.64
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.29
Монтейру Жамиру 3 0.21
Юилл Джексон 3 0.21
Кальво Франсиско 2 0.14
Кауэлл Кейд 1 0.07
Томпсон Томми 1 0.07
Натан Рафаэл 1 0.07
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.07
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Вела Карлос 1 0
Акоста Келлин 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Лопес Маркос IV 3 0
Марье Поль 3 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Натан Рафаэл 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
2
13%
2
33%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
6
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
13
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
3
50%
1
8%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
1
17%
3
23%
61-75
1
17%
3
23%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
4
44%
4
24%
76-90

Пропущено

7
16
7 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

25
23
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
0
0%
1
4%
1-15
3
12%
2
9%
16-30
6
24%
3
13%
31-45
4
16%
2
9%
46-60
2
8%
9
39%
61-75
10
40%
6
26%
76-90

Пропущено

13
29
11 В 1-м тайме 12
2 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 11
8 Не пропускали 12
4
31%
3
10%
1-15
3
23%
3
10%
16-30
4
31%
6
21%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
1
8%
7
24%
61-75
1
8%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 6 6 1 18 - 9 24
2. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 6 3 20 - 14 21
4. Орландо Сити 13 6 3 4 16 - 17 21
5. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Коламбус Кру 1:0 12 4 4 4 16 - 13 16
8. Атланта Юнайтед 0:1 13 4 4 5 19 - 19 16
9. Торонто 1:0 14 4 3 7 19 - 25 15
10. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
12. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
13. Чикаго Файр 0:1 14 2 5 7 11 - 18 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 14 3 6 5 20 - 23 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Торонто 1:0 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Атланта Юнайтед 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
5. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Коламбус Кру 1:0 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
10. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 0 5 2 6 - 8 5
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 7 5 2 0 11 - 1 17
3. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
4. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
5. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Филадельфия Юнион 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
7. Чикаго Файр 0:1 8 1 2 5 6 - 13 5
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
9. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 1:0 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 3:2 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 6 0 1 5 8 - 16 1
13. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
Лучшие коэффициенты
Лос-Анджелес
Ничья
Сан-Хосе Эрткуэйкс
1.62
4.50
5.80
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