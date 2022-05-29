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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес
3:2
Конец матча
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
1:0
8' Пенальти
Аранго Кристиан
2:0
13' Гол
Холлингсхед Райан
2:1
16' Гол
Эбобисс Жереми
17' Желтая карточка
Эспиноса Кристиан
19' Желтая карточка
Родригес Брайан
2:2
31' Гол
Эбобисс Жереми
3:2
47' Гол
Родригес Брайан
76' Желтая карточка
Мусовски Дэниел
77' Желтая карточка
Акоста Келлин
90' Желтая карточка
Daniel Crisostomo
90'+5
16
Крепо
Максим
5
Фалл
Мамаду
25
Ибеага
Себастьен
6
Санчес
Илье
23
Акоста
Келлин
11
Сифуэнтес
Хосе
7
Блессинг
Латиф
8
Хинелья
Франсиско
24
Холлингсхед
Райан
17
Родригес
Брайан
II
9
Аранго
Кристиан
1
Марцинковски
Джеймс
22
Томпсон
Томми
13
Натан
Рафаэл
15
Бисон
Таннер
3
Марье
Поль
5
Ремеди
Эрик
10
Эспиноса
Кристиан
17
Грегуш
Ян
35
Монтейру
Жамиру
44
Кауэлл
Кейд
11
Эбобисс
Жереми
Лос-Анджелес
3-5-2
Сан-Хосе Эрткуэйкс
4-1-4-1

История личных встреч

Лос-Анджелес
Сан-Хосе Эрткуэйкс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

М
3:1
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
1:2
М
5:1
М
4:0
ОК
3:1
М
0:5
М
2:0
М
3:4

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вела Карлос 5 (2) 0.38
Холлингсхед Райан 4 0.31
Аранго Кристиан 3 (1) 0.23
Опоку Квадво 3 0.23
Сифуэнтес Хосе 2 0.15
Родригес Брайан II 2 0.15
Тажури-Шради Исмаэль 2 0.15
Мурильо Хесус 1 0.08
Фалл Мамаду 1 0.08
Мусовски Дэниел 1 0.08
Санчес Илье 1 0.08
Акоста Келлин 1 0.08
Эскобар Франко 1 0.08
Паласиос Диего 0 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эбобисс Жереми 9 (1) 0.64
Эспиноса Кристиан 4 (2) 0.29
Монтейру Жамиру 3 0.21
Юилл Джексон 3 0.21
Кальво Франсиско 2 0.14
Кауэлл Кейд 1 0.07
Томпсон Томми 1 0.07
Натан Рафаэл 1 0.07
Лопес Хавьер-Эдуардо 1 0.07
Грегуш Ян 0 0

Карточки

Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фалл Мамаду 5 0
Мурильо Хесус 4 0
Сифуэнтес Хосе 4 0
Санчес Илье 3 0
Аранго Кристиан 3 0
Паласиос Диего 3 0
Анри Дониэл 2 0
Акоста Келлин 2 0
Крепо Максим 2 0
Холлингсхед Райан 2 0
Ибеага Себастьен 2 0
Мусовски Дэниел 2 0
Вела Карлос 1 0
Ким Мун-Хван 1 0
Хинелья Франсиско 1 0
Daniel Crisostomo 1 0
Родригес Брайан II 1 0
Сан-Хосе Эрткуэйкс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кальво Франсиско 4 0
Ремеди Эрик 4 0
Лопес Маркос IV 3 0
Марье Поль 3 0
Эспиноса Кристиан 2 0
Натан Рафаэл 2 0
Кауэлл Кейд 2 0
Ousseni Bouda 2 0
Монтейру Жамиру 0 1
Юилл Джексон 1 0
Жудсон 1 0
Киканович Бенджамин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
8
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
3
38%
16-30
4
21%
1
13%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
2
11%
2
25%
61-75
6
32%
2
25%
76-90

Пропущено

8
16
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
38%
3
19%
1-15
2
25%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
1
13%
3
19%
76-90

Забито

9
17
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
3
18%
31-45
2
22%
2
12%
46-60
0
0%
7
41%
61-75
4
44%
4
24%
76-90

Пропущено

7
16
7 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
4
57%
4
25%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
0
0%
4
25%
61-75
0
0%
1
6%
76-90

Забито

28
25
11 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
7%
1
4%
1-15
3
11%
3
12%
16-30
6
21%
4
16%
31-45
5
18%
2
8%
46-60
2
7%
9
36%
61-75
10
36%
6
24%
76-90

Пропущено

15
32
13 В 1-м тайме 14
2 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 12
9 Не пропускали 13
4
27%
5
16%
1-15
4
27%
3
9%
16-30
5
33%
6
19%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
1
7%
7
22%
61-75
1
7%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Оранж Каунти 5:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 3:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 1:1 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Сан-Хосе Эрткуэйкс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Сакраменто Репаблик - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Сиэтл Саундерс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Bay Cities FC 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:4 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Эбобисс Жереми бьет в цель!
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