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США: МЛС

2022

Стадион:
Атланта Юнайтед
0:1
Первый тайм: 15'
Коламбус Кру
0'
0:1
2' Гол
Йебоа Яв

Ход матча

2'
0:1
Йебоа Яв
(Сантуш Педру)
6'
Амброуз Майки
Эрнандес Рональд
 
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Коламбус Кру
3.58
3.76
4.10
Все Коэффициенты
18
Шаттлворт
Бобби
2
Эрнандес
Рональд
6
Alan
Franco1
3
Де
Джон
Алекс
11
Леннон
Брукс
14
Ибарра
Франко
9
Россетто
Матеус
19
Араужо
Луис
8
Thiago
Almada
10
Морено
Марселино
29
Ronaldo
Morell
1
Ром
Элой
31
Морейра
Стивен
4
Менса
Джонатан
5
Дегенек
Милош
7
Сантуш
Педру
8
Artur
Moraes
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
21
Моррис
Эйдан
14
Йебоа
Яв
19
Уртадо
Эрик
22
Этьенн
Дерик
Атланта Юнайтед
4-2-3-1
Коламбус Кру
4-3-3

История личных встреч

Атланта Юнайтед
Коламбус Кру

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

12 матчей

50%
50%
6 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
4 победы 6 ничьих 2 победы

История матчей

М
2:3
М
0:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
ОК
2:3
М
2:0
М
3:1
М
0:2
М
0:0
М
0:2
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronaldo Morell 4 0.33
Thiago Almada 3 0.25
Морено Марселино 2 0.17
Леннон Брукс 2 0.17
Мартинес Хосеф 2 (1) 0.17
Араужо Луис 2 0.17
Дуайер Доминик 2 0.17
Малрейни Джейк 1 0.08
Caleb Wiley 1 0.08
Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 0.36
Этьенн Дерик 3 0.27
Нэйджби Дарлингтон 2 0.18
Берри Мигель 2 0.18
Сантуш Педру 1 0.09
Зардес Гьяси 1 0.09
Уртадо Эрик 1 0.09
Диас Луис III 1 0.09
Менса Джонатан 0 0
Морейра Стивен 0 0
Йебоа Яв 0 0
Уильямс Джош 0 0

Карточки

Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Робинсон Майлз 2 1
Гутман Эндрю 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Ибарра Франко 3 0
Дуайер Доминик 1 1
Алонсо Освальдо 2 0
Thiago Almada 2 0
Эрнандес Рональд 1 0
Араужо Луис 1 0
Морено Марселино 1 0
Леннон Брукс 1 0
Соса Сантьяго 1 0
Сейдич Амар 1 0
Конвей Джексон 1 0
Alan Franco1 1 0
Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Artur Moraes III 4 0
Сантуш Педру 3 0
Менса Джонатан 3 0
Морейра Стивен 2 0
Этьенн Дерик 2 0
Диас Луис III 2 0
Моррис Эйдан 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Анибаба Жалил 1 0
Селараян Лукас 1 0
Йебоа Яв 1 0
Игбекеме Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
8
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
3
21%
1
13%
1-15
2
14%
1
13%
16-30
2
14%
1
13%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
2
25%
61-75
5
36%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
13%
2
29%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
1
13%
3
43%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
20%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Пропущено

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
2
20%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
4
21%
2
12%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
7
37%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

18
11
11 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 6
3
17%
3
27%
1-15
4
22%
1
9%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
2
11%
1
9%
61-75
3
17%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Атланта Юнайтед
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Атланта Юнайтед - Чаттануга 6:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Charlotte FC - Атланта Юнайтед 1:0 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт 2:1 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Сити 1:1
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0
Детройт Сити - Коламбус Кру 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Коламбус Кру 3:3 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Интер Майами 4:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 3:0 Коламбус Кру - Клёб де Фут Монреаль 2:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 6 6 1 18 - 9 24
2. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 6 3 20 - 14 21
4. Орландо Сити 13 6 3 4 16 - 17 21
5. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Коламбус Кру 1:0 12 4 4 4 16 - 13 16
8. Атланта Юнайтед 0:1 13 4 4 5 19 - 19 16
9. Торонто 1:0 14 4 3 7 19 - 25 15
10. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
12. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
13. Чикаго Файр 0:1 14 2 5 7 11 - 18 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 14 3 6 5 20 - 23 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Торонто 1:0 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Атланта Юнайтед 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
5. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Коламбус Кру 1:0 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
10. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 0 5 2 6 - 8 5
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 7 5 2 0 11 - 1 17
3. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
4. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
5. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Филадельфия Юнион 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
7. Чикаго Файр 0:1 8 1 2 5 6 - 13 5
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
9. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 1:0 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 3:2 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 6 0 1 5 8 - 16 1
13. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
Лучшие коэффициенты
Атланта Юнайтед
Ничья
Коламбус Кру
3.58
3.76
4.10
Все Коэффициенты
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