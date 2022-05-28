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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
1:0
Первый тайм: 15'
Чикаго Файр
0'
1:0
13' Гол
Deandre Kerr
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
10
Посуэло
Алехандро
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
8
Мюллер
Крис
10
Шакири
Джердан
7
Jairo
Torres
11
Пржибылко
Каспер
Торонто
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Чикаго Файр

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.5
Осорио Джонатан 3 0.21
Посуэло Алехандро 2 0.14
Брэдли Майкл 1 0.07
Kosi Thompson 1 0.07
Акинола Айо 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Deandre Kerr 1 0.07
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.21
Пржибылко Каспер 2 0.14
Jhon Duran 1 0.07
Борнштейн Джонатан 1 0.07
Иванов Станислав III 1 0.07
Мюллер Крис 1 0.07
Омсберг Уайетт 1 0.07
Оффор Чинонсо 1 0.07
Гутьеррес Брайан 0 0
Хименес Гастон 0 0
Герберс Фабиан 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 2 1
Осорио Джонатан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Присо-Мбонге Ральф 1 1
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Посуэло Алехандро 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 6 0
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Секулич Борис 3 0
Эспиноса Джон 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Герберс Фабиан 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Казас Хавьер 1 0
Шакири Джердан 1 0
Пржибылко Каспер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Теран Карлос 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

15
4
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
1
7%
2
50%
76-90

Забито

17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
33%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
19%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
7
27%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
12%
6
38%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 6 6 1 18 - 9 24
2. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 6 3 20 - 14 21
4. Орландо Сити 13 6 3 4 16 - 17 21
5. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Коламбус Кру 1:0 12 4 4 4 16 - 13 16
8. Атланта Юнайтед 0:1 13 4 4 5 19 - 19 16
9. Торонто 1:0 14 4 3 7 19 - 25 15
10. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
12. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
13. Чикаго Файр 0:1 14 2 5 7 11 - 18 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 14 3 6 5 20 - 23 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Торонто 1:0 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Атланта Юнайтед 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
5. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Коламбус Кру 1:0 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
10. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 0 5 2 6 - 8 5
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 7 5 2 0 11 - 1 17
3. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
4. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
5. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Филадельфия Юнион 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
7. Чикаго Файр 0:1 8 1 2 5 6 - 13 5
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
9. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 1:0 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 3:2 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 6 0 1 5 8 - 16 1
13. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Deandre Kerr бьет в цель!
  • 12'
    Осорио Джонатан уходит с поля. Джейден Нельсон выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Чикаго Файр
2.75
3.64
3.49
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Где смотреть матч Торонто 1:0 Чикаго Файр онлайн

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