Стадион: БМО Филд
1:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
13'
1:0
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Kadin Chung
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Jhon Duran
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Торонто
Чикаго Файр
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.5
|Осорио Джонатан
|3
|0.21
|Посуэло Алехандро
|2
|0.14
|Брэдли Майкл
|1
|0.07
|Kosi Thompson
|1
|0.07
|Акинола Айо
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Deandre Kerr
|1
|0.07
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.21
|Пржибылко Каспер
|2
|0.14
|Jhon Duran
|1
|0.07
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.07
|Иванов Станислав III
|1
|0.07
|Мюллер Крис
|1
|0.07
|Омсберг Уайетт
|1
|0.07
|Оффор Чинонсо
|1
|0.07
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Хименес Гастон
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|2
|1
|Осорио Джонатан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|1
|1
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Посуэло Алехандро
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|6
|0
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Эспиноса Джон
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Теран Карлос
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
6
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
0
0%
1
17%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
2
33%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
11
12
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
9%
1
8%
1-15
2
18%
3
25%
16-30
5
45%
1
8%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Пропущено
15
4
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
1
7%
2
50%
76-90
Забито
17
12
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
2
17%
16-30
5
29%
29%
3
25%
31-45
2
12%
2
17%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
4
24%
4
33%
76-90
Пропущено
26
16
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
5
19%
1
6%
1-15
2
8%
3
19%
16-30
7
27%
1
6%
31-45
7
27%
3
19%
46-60
2
8%
2
13%
61-75
3
12%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|14
|5
|6
|3
|20 - 14
|21
|4.
|Орландо Сити
|13
|6
|3
|4
|16 - 17
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|9.
|Торонто
|1:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|12.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|14
|3
|6
|5
|20 - 23
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Торонто
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|10.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|3.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Чикаго Файр
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|1:0
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0