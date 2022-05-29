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США: МЛС

2022

Стадион:
Торонто
3:2
Конец матча
Чикаго Файр
0'
1:0
13' Гол
Deandre Kerr
31' Желтая карточка
Посуэло Алехандро
1:1
52' Гол
Теран Карлос
62' Желтая карточка
Пржибылко Каспер
1:2
66' Гол
Пржибылко Каспер
2:2
71' Пенальти
Посуэло Алехандро
75' Желтая карточка
Шакири Джердан
3:2
78' Гол
Посуэло Алехандро
78' Желтая карточка
Теран Карлос
87' Желтая карточка
Вестберг Квентин
88' Желтая карточка
Присо-Мбонге Ральф
90'+5
16
Вестберг
Квентин
47
Kosi
Thompson
27
О'Нил
Шейн
3
Сальседо
Карлос
38
Luca
Petrasso
29
Deandre
Kerr
4
Брэдли
Майкл
21
Осорио
Джонатан
20
Акинола
Айо
9
Хименес
Хесус
10
Посуэло
Алехандро
1
Слонина
Габриел
2
Секулич
Борис
23
Теран
Карлос
5
Кцихос
Рафаэль
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
7
Jairo
Torres
10
Шакири
Джердан
8
Мюллер
Крис
11
Пржибылко
Каспер
Торонто
4-3-3
Чикаго Файр
4-2-3-1

История личных встреч

Торонто
Чикаго Файр

17 матчей

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед

29 матчей

41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед

Первый тайм

41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы

Второй тайм

31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

М
3:1
М
1:2
М
2:2
М
2:2
М
3:0
М
1:2
М
2:2
М
1:3
М
3:1
М
3:2
М
1:2
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
1:1
М
2:2
М
1:1
М
1:0
М
1:1
М
1:2
М
2:1
М
2:0
М
2:2
М
0:0
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:2
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Хесус 7 0.5
Посуэло Алехандро 4 (1) 0.29
Осорио Джонатан 3 0.21
Deandre Kerr 2 0.14
Брэдли Майкл 1 0.07
Нельсон Джейден 1 0.07
Kosi Thompson 1 0.07
Акинола Айо 1 0.07
Luca Petrasso 0 0
О'Нил Шейн 0 0
Kadin Chung 0 0
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шакири Джердан 3 (2) 0.21
Пржибылко Каспер 3 0.21
Jhon Duran 1 0.07
Борнштейн Джонатан 1 0.07
Иванов Станислав III 1 0.07
Мюллер Крис 1 0.07
Омсберг Уайетт 1 0.07
Теран Карлос 1 0.07
Оффор Чинонсо 1 0.07
Хименес Гастон 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Герберс Фабиан 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальседо Карлос 2 1
Присо-Мбонге Ральф 2 1
Посуэло Алехандро 3 0
Осорио Джонатан 3 0
Нельсон Джейден 3 0
Брэдли Майкл 2 0
О'Нил Шейн 2 0
Хименес Хесус 2 0
Lukas MacNaughton 2 0
Вестберг Квентин 1 0
Kadin Chung 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
Ачара Ифунаньячи 1 0
Deandre Kerr 1 0
Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Наварро Мигель 6 0
Jhon Duran 3 1
Хименес Гастон 4 0
Кцихос Рафаэль 2 1
Federico Navarro 2 1
Секулич Борис 3 0
Эспиноса Джон 3 0
Гутьеррес Брайан 1 1
Шакири Джердан 2 0
Пржибылко Каспер 2 0
Герберс Фабиан 2 0
Омсберг Уайетт 2 0
Теран Карлос 2 0
Казас Хавьер 1 0
Мюллер Крис 1 0
Оффор Чинонсо 1 0
Пинеда Маурисио 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Пропущено

13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90

Забито

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

15
4
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
1
7%
2
50%
76-90

Забито

20
14
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Пропущено

28
19
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
7
25%
1
5%
31-45
8
29%
3
16%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
3
11%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      31'
      Посуэло Алехандро получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      13'
      Г О О О О Л - Deandre Kerr бьет в цель!
    • 12'
      Осорио Джонатан уходит с поля. Джейден Нельсон выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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