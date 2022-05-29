Стадион: БМО Филд
3:2
Конец матча
0'
1:0
13' ГолDeandre Kerr
31' Желтая карточкаПосуэло Алехандро
1:1
52' ГолТеран Карлос
62' Желтая карточкаПржибылко Каспер
1:2
66' ГолПржибылко Каспер
2:2
71' ПенальтиПосуэло Алехандро
75' Желтая карточкаШакири Джердан
3:2
78' ГолПосуэло Алехандро
78' Желтая карточкаТеран Карлос
87' Желтая карточкаВестберг Квентин
88' Желтая карточкаПрисо-Мбонге Ральф
90'+5
Ход матча
13'
1:0
52'
1:1
62'
66'
71'
75'
78'
78'
87'
27
О'Нил
Шейн
29
Deandre
Kerr
20
Акинола
Айо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Deandre KerrПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Акинола АйоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
12 Kadin Chung
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Теран КарлосЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Казас ХавьерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Jhon Duran
-
-
Главный тренер: Ezra Hendrickson
История личных встреч
Торонто
Чикаго Файр
17 матчей
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
70.6%
41.2%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
29.4%
17.7%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 9 побед
29 матчей
41.4%
34.5%
24.1%
12 побед 10 ничьих 7 побед
Первый тайм
41.4%
44.8%
13.8%
12 побед 13 ничьих 4 победы
Второй тайм
31%
37.9%
31.1%
9 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Хесус
|7
|0.5
|Посуэло Алехандро
|4 (1)
|0.29
|Осорио Джонатан
|3
|0.21
|Deandre Kerr
|2
|0.14
|Брэдли Майкл
|1
|0.07
|Нельсон Джейден
|1
|0.07
|Kosi Thompson
|1
|0.07
|Акинола Айо
|1
|0.07
|Luca Petrasso
|0
|0
|О'Нил Шейн
|0
|0
|Kadin Chung
|0
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шакири Джердан
|3 (2)
|0.21
|Пржибылко Каспер
|3
|0.21
|Jhon Duran
|1
|0.07
|Борнштейн Джонатан
|1
|0.07
|Иванов Станислав III
|1
|0.07
|Мюллер Крис
|1
|0.07
|Омсберг Уайетт
|1
|0.07
|Теран Карлос
|1
|0.07
|Оффор Чинонсо
|1
|0.07
|Хименес Гастон
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Герберс Фабиан
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальседо Карлос
|2
|1
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|1
|Посуэло Алехандро
|3
|0
|Осорио Джонатан
|3
|0
|Нельсон Джейден
|3
|0
|Брэдли Майкл
|2
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Хименес Хесус
|2
|0
|Lukas MacNaughton
|2
|0
|Вестберг Квентин
|1
|0
|Kadin Chung
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|Ачара Ифунаньячи
|1
|0
|Deandre Kerr
|1
|0
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Наварро Мигель
|6
|0
|Jhon Duran
|3
|1
|Хименес Гастон
|4
|0
|Кцихос Рафаэль
|2
|1
|Federico Navarro
|2
|1
|Секулич Борис
|3
|0
|Эспиноса Джон
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|1
|1
|Шакири Джердан
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|2
|0
|Герберс Фабиан
|2
|0
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Теран Карлос
|2
|0
|Казас Хавьер
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Оффор Чинонсо
|1
|0
|Пинеда Маурисио
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
3
30%
2
25%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Пропущено
13
15
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
1
8%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
5
38%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
15%
5
33%
76-90
Забито
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Пропущено
15
4
6 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 0
7 Не пропускали 3
4
27%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
40%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
1
7%
2
50%
76-90
Забито
20
14
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
20%
1
7%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
5
25%
3
21%
31-45
2
10%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Пропущено
28
19
14 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 9
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
3
16%
16-30
7
25%
1
5%
31-45
8
29%
3
16%
46-60
3
11%
3
16%
61-75
3
11%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Цинциннати - Торонто 2:0
Торонто - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Торонто 2:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Даллас - Торонто 1:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Атланта Юнайтед - Торонто 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2 Торонто - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Интер Майами - Торонто 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 0:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Чикаго Файр
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 4:1
Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Юнион Омаха 2:2 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Коламбус Кру - Чикаго Файр 2:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 1:0 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 2:2 Торонто - Чикаго Файр 3:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|3:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 7
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1