Стадион: Ред Булл Арена
0:0
Первый тайм: 15'
0'
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
47
Толкин
Джон
10
Морган
Льюис
28
Хамид
Билл
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
-
47 Толкин ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
-
10 Морган ЛьюисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
37 Кларк КейденПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
-
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
-
28 Хамид БиллВратарь
- Защитник
-
15 Бирнбом СтивЗащитник
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
-
17 Смит КимарниПолузащитник
-
16 Йоу ГриффинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Chad Ashton
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед
25 матчей
76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
52%
48%
13 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед
18 матчей
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 7 побед
43 матча
44.2%
25.6%
30.2%
19 побед 11 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.2%
44.2%
25.6%
13 побед 19 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.2%
46.5%
16.3%
16 побед 20 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|5 (2)
|0.36
|Климала Патрик
|4 (1)
|0.29
|Фернандес Омир
|2
|0.14
|Лима Лукас II
|2
|0.14
|Лонг Аарон
|2
|0.14
|Харпер Кэмерон
|1
|0.07
|Барлоу Том
|1
|0.07
|Кассерес Кристиан
|1
|0.07
|Амайя Фрэнки
|0
|0
|Нилис Дилан
|0
|0
|Кларк Кейден
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фунтас Таксиархис
|5
|0.38
|Камара Ола
|5 (1)
|0.38
|Эстрада Майкл
|4 (1)
|0.31
|Каноуз Расселл
|1
|0.08
|Флорес Эдисон
|1
|0.08
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Найяр Энди
|0
|0
|Смит Брэд
|0
|0
|Nigel Robertha
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нилис Дилан
|4
|1
|Нилис Шон
|5
|0
|Кассерес Кристиан
|5
|0
|Амайя Фрэнки
|2
|1
|Эдвардс Томас
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Толкин Джон
|3
|0
|Лонг Аарон
|2
|0
|Флетчер Эшли
|2
|0
|Климала Патрик
|2
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Морган Льюис
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Карлос Мигел Коронел
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Фернандес Омир
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дуркин Кристофер
|3
|1
|Хайнс-Айк Брендан
|4
|0
|Найяр Энди
|3
|0
|Каноуз Расселл
|3
|0
|Камара Ола
|1
|1
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Смит Брэд
|2
|0
|Ньеман Моузес
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Флорес Эдисон
|1
|0
|Бирнбом Стив
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Альфаро Тони
|1
|0
|Nigel Robertha
|1
|0
|Drew Skundrich
|1
|0
|Перес Эдриен
|1
|0
|Йоу Гриффин
|1
|0
|Gaoussou Samake
|1
|0
|Jackson Hopkins
|1
|0
|Sofiane Djeffal
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
9
7
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
13
12
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
7
58%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
7
58%
76-90
Забито
18
16
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
8
50%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
1
6%
76-90
Пропущено
16
19
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
38%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Charlotte FC 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Филадельфия Юнион
|13
|6
|6
|1
|18 - 9
|24
|2.
|Нью-Йорк Сити
|12
|7
|2
|3
|24 - 10
|23
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|14
|5
|6
|3
|20 - 14
|21
|4.
|Орландо Сити
|13
|6
|3
|4
|16 - 17
|21
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|13
|6
|2
|5
|24 - 23
|20
|6.
|Цинциннати
|13
|6
|1
|6
|18 - 21
|19
|7.
|Коламбус Кру
|1:0
|12
|4
|4
|4
|16 - 13
|16
|8.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|13
|4
|4
|5
|19 - 19
|16
|9.
|Торонто
|1:0
|14
|4
|3
|7
|19 - 25
|15
|10.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|11.
|Нью-Инглэнд Революшн
|12
|4
|3
|5
|21 - 22
|15
|12.
|Интер Майами
|13
|4
|3
|6
|13 - 21
|15
|13.
|Чикаго Файр
|0:1
|14
|2
|5
|7
|11 - 18
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|3.
|Даллас
|13
|6
|4
|3
|21 - 12
|22
|4.
|Реал Солт-Лейк
|13
|6
|4
|3
|14 - 17
|22
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|6.
|Нэшвилл
|13
|5
|4
|4
|15 - 15
|19
|7.
|Миннесота Юнайтед
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|13
|5
|3
|5
|17 - 14
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|14
|3
|6
|5
|20 - 23
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|13.
|Спортинг Канзас-Сити
|14
|3
|4
|7
|13 - 25
|13
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|12
|3
|2
|7
|13 - 23
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|3.
|Торонто
|1:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 10
|12
|4.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|5.
|Интер Майами
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|6.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Коламбус Кру
|1:0
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|9.
|Клёб де Фут Монреаль
|5
|3
|0
|2
|10 - 7
|9
|10.
|Орландо Сити
|6
|3
|0
|3
|8 - 10
|9
|11.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|12.
|Чикаго Файр
|0:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|13.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|0
|5
|2
|6 - 8
|5
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|3:2
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|7
|5
|2
|0
|11 - 1
|17
|3.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|5.
|Реал Солт-Лейк
|5
|4
|1
|0
|8 - 4
|13
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|3
|2
|2
|10 - 6
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|0:0
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|7
|4
|1
|2
|7 - 10
|13
|3.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|4.
|Филадельфия Юнион
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Коламбус Кру
|1:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|7.
|Чикаго Файр
|0:1
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|8.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|5
|1
|2
|2
|4 - 7
|5
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|10.
|Нью-Йорк Сити
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|0:1
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|1:0
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|2.
|Нэшвилл
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|3:2
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|6.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|7.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Даллас
|6
|1
|3
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Хьюстон Динамо
|5
|2
|0
|3
|7 - 6
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|1
|3
|3
|8 - 13
|6
|11.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|2:3
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|13.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|14.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|0
|0
|6
|4 - 16
|0