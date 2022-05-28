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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Первый тайм: 15'
Ди Си Юнайтед
0'
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.62
4.25
5.60
Все Коэффициенты
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
12
Нилис
Дилан
8
Амайя
Фрэнки
47
Толкин
Джон
23
Кассерес
Кристиан
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
28
Хамид
Билл
4
Хайнс-Айк
Брендан
15
Бирнбом
Стив
23
Пинс
Донован
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
13
Sofiane
Djeffal
5
Смит
Брэд
19
Nigel
Robertha
7
Эстрада
Майкл
10
Флорес
Эдисон
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
48%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 7 побед

43 матча

44.2%
25.6%
30.2%
19 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.2%
44.2%
25.6%
13 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.2%
46.5%
16.3%
16 побед 20 ничьих 7 побед

История матчей

ОК
0:3
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
0:4
М
0:0
М
0:2
М
2:0
ОК
5:3
М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 5 (2) 0.36
Климала Патрик 4 (1) 0.29
Фернандес Омир 2 0.14
Лима Лукас II 2 0.14
Лонг Аарон 2 0.14
Харпер Кэмерон 1 0.07
Барлоу Том 1 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.07
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фунтас Таксиархис 5 0.38
Камара Ола 5 (1) 0.38
Эстрада Майкл 4 (1) 0.31
Каноуз Расселл 1 0.08
Флорес Эдисон 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Nigel Robertha 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 4 1
Нилис Шон 5 0
Кассерес Кристиан 5 0
Амайя Фрэнки 2 1
Эдвардс Томас 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Толкин Джон 3 0
Лонг Аарон 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Климала Патрик 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуркин Кристофер 3 1
Хайнс-Айк Брендан 4 0
Найяр Энди 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0
Sofiane Djeffal 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

9
7
1 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
7
58%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
7
58%
76-90

Забито

18
16
8 В 1-м тайме 12
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
6%
2
13%
1-15
4
22%
2
13%
16-30
3
17%
8
50%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
4
22%
2
13%
61-75
4
22%
1
6%
76-90

Пропущено

16
19
4 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
2
13%
6
32%
31-45
4
25%
1
5%
46-60
2
13%
1
5%
61-75
6
38%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Charlotte FC 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Филадельфия Юнион 13 6 6 1 18 - 9 24
2. Нью-Йорк Сити 12 7 2 3 24 - 10 23
3. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 14 5 6 3 20 - 14 21
4. Орландо Сити 13 6 3 4 16 - 17 21
5. Клёб де Фут Монреаль 13 6 2 5 24 - 23 20
6. Цинциннати 13 6 1 6 18 - 21 19
7. Коламбус Кру 1:0 12 4 4 4 16 - 13 16
8. Атланта Юнайтед 0:1 13 4 4 5 19 - 19 16
9. Торонто 1:0 14 4 3 7 19 - 25 15
10. Ди Си Юнайтед 0:0 13 4 3 6 16 - 19 15
11. Нью-Инглэнд Революшн 12 4 3 5 21 - 22 15
12. Интер Майами 13 4 3 6 13 - 21 15
13. Чикаго Файр 0:1 14 2 5 7 11 - 18 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
3. Даллас 13 6 4 3 21 - 12 22
4. Реал Солт-Лейк 13 6 4 3 14 - 17 22
5. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
6. Нэшвилл 13 5 4 4 15 - 15 19
7. Миннесота Юнайтед 13 5 3 5 15 - 14 18
8. Колорадо Рэпидс 13 5 3 5 15 - 14 18
9. Хьюстон Динамо 13 5 3 5 17 - 14 18
10. Портленд Тимберс 14 3 6 5 20 - 23 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
13. Спортинг Канзас-Сити 14 3 4 7 13 - 25 13
14. Ванкувер Уайткэпс 12 3 2 7 13 - 23 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
3. Торонто 1:0 7 4 0 3 9 - 10 12
4. Атланта Юнайтед 0:1 7 3 3 1 14 - 9 12
5. Интер Майами 7 3 2 2 10 - 10 11
6. Ди Си Юнайтед 0:0 8 3 1 4 12 - 12 10
7. Нью-Инглэнд Революшн 6 3 1 2 9 - 7 10
8. Коламбус Кру 1:0 5 3 0 2 9 - 4 9
9. Клёб де Фут Монреаль 5 3 0 2 10 - 7 9
10. Орландо Сити 6 3 0 3 8 - 10 9
11. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
12. Чикаго Файр 0:1 6 1 3 2 5 - 5 6
13. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 0 5 2 6 - 8 5
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 3:2 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 7 5 2 0 11 - 1 17
3. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
4. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
5. Реал Солт-Лейк 5 4 1 0 8 - 4 13
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 6 3 2 1 7 - 5 11
10. Миннесота Юнайтед 7 3 2 2 10 - 6 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 7 4 1 2 7 - 10 13
3. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
4. Филадельфия Юнион 6 3 2 1 10 - 6 11
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Коламбус Кру 1:0 7 1 4 2 7 - 9 7
7. Чикаго Файр 0:1 8 1 2 5 6 - 13 5
8. Ди Си Юнайтед 0:0 5 1 2 2 4 - 7 5
9. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
10. Нью-Йорк Сити 4 1 1 2 3 - 3 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 0:1 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 1:0 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
2. Нэшвилл 9 3 2 4 8 - 11 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 3:2 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
6. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
7. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
8. Даллас 6 1 3 2 6 - 6 6
9. Хьюстон Динамо 5 2 0 3 7 - 6 6
10. Портленд Тимберс 7 1 3 3 8 - 13 6
11. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
12. Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 6 0 1 5 8 - 16 1
13. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
14. Ванкувер Уайткэпс 6 0 0 6 4 - 16 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.62
4.25
5.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед онлайн

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