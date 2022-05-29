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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Йорк Ред Буллз
4:1
Конец матча
Ди Си Юнайтед
0'
27' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
42' Желтая карточка
Sofiane Djeffal
50' Желтая карточка
Климала Патрик
1:0
54' Гол
Лима Лукас
2:0
58' Гол
Лима Лукас
3:0
63' Гол
Морган Льюис
78' Желтая карточка
3:1
87' Гол
Камара Ола
4:1
90' Гол в свои ворота
Альфаро Тони
90'+4
1
Карлос
Мигел
Коронел
7
Эдвардс
Томас
15
Нилис
Шон
33
Лонг
Аарон
47
Толкин
Джон
8
Амайя
Фрэнки
23
Кассерес
Кристиан
12
Нилис
Дилан
82
Лима
Лукас
II
10
Морган
Льюис
9
Климала
Патрик
28
Хамид
Билл
23
Пинс
Донован
15
Бирнбом
Стив
4
Хайнс-Айк
Брендан
31
Грессель
Юлиан
6
Каноуз
Расселл
13
Sofiane
Djeffal
5
Смит
Брэд
19
Nigel
Robertha
7
Эстрада
Майкл
10
Флорес
Эдисон
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Ди Си Юнайтед
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед

25 матчей

76%
24%
19 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

52%
48%
13 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

64%
28%
8%
16 побед 7 ничьих 0 побед

18 матчей

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

72.2%
27.8%
0 побед 13 ничьих 7 побед

43 матча

44.2%
25.6%
30.2%
19 побед 11 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.2%
44.2%
25.6%
13 побед 19 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.2%
46.5%
16.3%
16 побед 20 ничьих 7 побед

История матчей

ОК
0:3
М
1:0
М
1:1
М
1:0
М
0:2
М
0:1
М
0:0
М
1:2
М
3:3
М
1:0
М
0:1
М
1:2
М
3:3
М
2:0
М
2:2
М
2:2
М
2:0
М
1:0
М
0:1
М
3:0
М
2:2
М
2:0
М
2:1
М
2:0
М
1:0
М
2:0
М
1:0
М
2:1
М
0:2
М
0:0
М
0:1
М
2:2
М
2:3
М
0:1
М
0:4
М
0:0
М
0:2
М
2:0
ОК
5:3
М
2:3
М
0:0
М
4:1
М
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 6 (2) 0.43
Климала Патрик 4 (1) 0.29
Лима Лукас II 4 0.29
Фернандес Омир 2 0.14
Лонг Аарон 2 0.14
Харпер Кэмерон 1 0.07
Барлоу Том 1 0.07
Кассерес Кристиан 1 0.07
Амайя Фрэнки 0 0
Нилис Дилан 0 0
Кларк Кейден 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Ола 6 (1) 0.46
Фунтас Таксиархис 5 0.38
Эстрада Майкл 4 (1) 0.31
Каноуз Расселл 1 0.08
Флорес Эдисон 1 0.08
Грессель Юлиан 0 0
Найяр Энди 0 0
Смит Брэд 0 0
Nigel Robertha 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нилис Дилан 4 1
Нилис Шон 5 0
Кассерес Кристиан 5 0
Амайя Фрэнки 2 1
Климала Патрик 3 0
Эдвардс Томас 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Толкин Джон 3 0
Лонг Аарон 2 0
Флетчер Эшли 2 0
Барлоу Том 2 0
Морган Льюис 1 0
Лима Лукас II 1 0
Карлос Мигел Коронел 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Фернандес Омир 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнс-Айк Брендан 5 0
Дуркин Кристофер 3 1
Найяр Энди 3 0
Каноуз Расселл 3 0
Камара Ола 1 1
Грессель Юлиан 2 0
Смит Брэд 2 0
Sofiane Djeffal 2 0
Ньеман Моузес 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Флорес Эдисон 1 0
Бирнбом Стив 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Альфаро Тони 1 0
Nigel Robertha 1 0
Drew Skundrich 1 0
Перес Эдриен 1 0
Йоу Гриффин 1 0
Gaoussou Samake 1 0
Jackson Hopkins 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
2
25%
1
17%
61-75
1
13%
3
50%
76-90

Пропущено

11
10
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
3
27%
3
30%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
6
55%
0
0%
76-90

Забито

13
12
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
23%
2
17%
16-30
3
23%
7
58%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Пропущено

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
3
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
7
58%
76-90

Забито

21
18
8 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
1
5%
2
11%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
3
14%
8
44%
31-45
4
19%
1
6%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
3
17%
76-90

Пропущено

18
22
4 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 10
0
0%
2
9%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
2
11%
6
27%
31-45
4
22%
3
14%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
8
44%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Нью-Йорк Ред Буллз - Charlotte FC 3:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 3:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Хартфорд Атлетик - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Торонто - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 1:3 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Атланта Юнайтед 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Ди Си Юнайтед - Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3
Ди Си Юнайтед - Хьюстон Динамо 2:0 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Flower City Union - Ди Си Юнайтед 0:3 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Ди Си Юнайтед - Атланта Юнайтед 0:1 Торонто - Ди Си Юнайтед 2:1 Ди Си Юнайтед - Чикаго Файр 0:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Ди Си Юнайтед - Шарлотт 3:0 Торонто - Ди Си Юнайтед 1:3 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 1:3 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 6:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Ди Си Юнайтед - Нэшвилл 0:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      42'
      Sofiane Djeffal получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      27'
      Хайнс-Айк Брендан получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Смит Брэд уходит с поля. Дуркин Кристофер выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нью-Йорк Ред Буллз 4:1 Ди Си Юнайтед онлайн

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