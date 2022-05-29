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США: МЛС

2022

Стадион:
Нью-Инглэнд Революшн
1:1
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
52' Желтая карточка
Боу Густаво
63' Желтая карточка
Бёрк Кори
1:0
75' Пенальти
Боу Густаво
1:1
77' Гол
Уре Микаэль
80' Желтая карточка
МакГлинн Джек
90' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
90'+6
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
2
Фаррелл
Эндрю
3
Гонсалес
Омар
24
Джонс
Дехуан
5
Каптум
Вилфрид
26
Макнамара
Томас
17
Ллетгет
Себастьян
10
Хиль
Карлес
25
Траустасон
Арнор
7
Боу
Густаво
18
Блэйк
Андре
26
Харриэль
Натан
5
Глеснес
Якоб
3
Эллиотт
Джек
27
Вагнер
Кай
11
Бедойя
Алехандро
8
Мартинес
Хосе
Андрес
31
Флэк
Леон
6
Газдаг
Даниэль
30
Ааронсон
Пакстен
17
Сантос
Сержио
II
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-2-3-1

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 20 побед

36 матчей

27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
8 побед 8 ничьих 20 побед

История матчей

М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 7 0.54
Хиль Карлес 3 (3) 0.23
Бай Брэндон 2 0.15
Ллетгет Себастьян 2 0.15
Джонс Дехуан 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Алтидор Жози 1 0.08
Макнамара Томас 1 0.08
Полстер Мэтт 1 0.08
Ренникс Джастин 1 0.08
Ривера Дамьен 1 0.08
Боу Густаво 1 (1) 0.08
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 7 (1) 0.5
Карранса Хулиан 4 (1) 0.29
Бедойя Алехандро 2 0.14
Уре Микаэль 2 0.14
Бёрк Кори 2 0.14
Сантос Сержио II 1 0.07
Вагнер Кай 0 0
Глеснес Якоб 0 0
Харриэль Натан 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 5 0
Букса Адам 2 1
Макнамара Томас 3 0
Кесслер Генри 3 0
Каптум Вилфрид 2 0
Бай Брэндон 2 0
Алтидор Жози 1 0
Боу Густаво 1 0
Гонсалес Омар 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Хиль Карлес 1 0
Ллетгет Себастьян 1 0
Фаррелл Эндрю 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Боатенг Эммануль II 1 0
Ривера Дамьен 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 1
Мартинес Хосе Андрес 6 0
Бёрк Кори 3 0
Вагнер Кай 3 0
Бедойя Алехандро 2 0
Газдаг Даниэль 2 0
Сантос Сержио II 2 0
МакГлинн Джек 2 0
Харриэль Натан 2 0
Глеснес Якоб 1 0
Блэйк Андре 1 0
Эллиотт Джек 1 0
Ааронсон Пакстен 1 0
Флэк Леон 1 0
Салливан Куинн 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90

Пропущено

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
86%
2
29%
76-90

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
1
25%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Забито

23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
17%
4
22%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
2
9%
6
33%
46-60
7
30%
2
11%
61-75
4
17%
1
6%
76-90

Пропущено

22
11
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
9%
1
9%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
8
36%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
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