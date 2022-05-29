Стадион: Джилетт
1:1
Конец матча
0'
52' Желтая карточкаБоу Густаво
63' Желтая карточкаБёрк Кори
1:0
75' ПенальтиБоу Густаво
1:1
77' ГолУре Микаэль
80' Желтая карточкаМакГлинн Джек
90' Желтая карточкаМартинес Хосе Андрес
90'+6
Ход матча
52'
63'
75'
1:0
77'
1:1
80'
30
Тёрнер
Мэтт
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
10
Хиль
Карлес
18
Блэйк
Андре
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
30 Тёрнер МэттВратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
-
-
Главный тренер: Брюс Арена
- Основной состав
-
18 Блэйк АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Бёрк КориНападающий
-
20 Jesus Bueno
-
Главный тренер: Jim Curtin
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
21.4%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 20 побед
36 матчей
27.8%
19.4%
52.8%
10 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
33.3%
30.6%
36.1%
12 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
8 побед 8 ничьих 20 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Букса Адам
|7
|0.54
|Хиль Карлес
|3 (3)
|0.23
|Бай Брэндон
|2
|0.15
|Ллетгет Себастьян
|2
|0.15
|Джонс Дехуан
|1
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.08
|Алтидор Жози
|1
|0.08
|Макнамара Томас
|1
|0.08
|Полстер Мэтт
|1
|0.08
|Ренникс Джастин
|1
|0.08
|Ривера Дамьен
|1
|0.08
|Боу Густаво
|1 (1)
|0.08
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|7 (1)
|0.5
|Карранса Хулиан
|4 (1)
|0.29
|Бедойя Алехандро
|2
|0.14
|Уре Микаэль
|2
|0.14
|Бёрк Кори
|2
|0.14
|Сантос Сержио II
|1
|0.07
|Вагнер Кай
|0
|0
|Глеснес Якоб
|0
|0
|Харриэль Натан
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|5
|0
|Букса Адам
|2
|1
|Макнамара Томас
|3
|0
|Кесслер Генри
|3
|0
|Каптум Вилфрид
|2
|0
|Бай Брэндон
|2
|0
|Алтидор Жози
|1
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Гонсалес Омар
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Хиль Карлес
|1
|0
|Ллетгет Себастьян
|1
|0
|Фаррелл Эндрю
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Боатенг Эммануль II
|1
|0
|Ривера Дамьен
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|1
|Мартинес Хосе Андрес
|6
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Вагнер Кай
|3
|0
|Бедойя Алехандро
|2
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Сантос Сержио II
|2
|0
|МакГлинн Джек
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|Блэйк Андре
|1
|0
|Эллиотт Джек
|1
|0
|Ааронсон Пакстен
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Салливан Куинн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
18%
3
27%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
5
45%
2
18%
61-75
2
18%
1
9%
76-90
Пропущено
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
86%
2
29%
76-90
Забито
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
3
43%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
13%
1
25%
1-15
4
27%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
1
25%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Забито
23
18
10 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
0 Не забивали 2
4
17%
4
22%
1-15
2
9%
2
11%
16-30
4
17%
3
17%
31-45
2
9%
6
33%
46-60
7
30%
2
11%
61-75
4
17%
1
6%
76-90
Пропущено
22
11
9 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
2
9%
1
9%
1-15
5
23%
1
9%
16-30
2
9%
2
18%
31-45
3
14%
3
27%
46-60
2
9%
2
18%
61-75
8
36%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1
Нью-Инглэнд Революшн - Коламбус Кру 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Charlotte FC 2:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Charlotte FC - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Пумас-УНАМ - Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Пумас-УНАМ 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Кавали 3:0 Кавали - Нью-Инглэнд Революшн 0:3 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Лос-Анджелес - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Торонто - Филадельфия Юнион 2:1 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион - Charlotte FC 2:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Филадельфия Юнион - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Торонто - Филадельфия Юнион 2:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|3:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 7
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1