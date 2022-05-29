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США: МЛС

2022

Стадион:
Клёб де Фут Монреаль
4:3
Конец матча
Цинциннати
0'
0:1
12' Гол
Морено Хуниор
1:1
21' Гол
Уотерман Джоэль
2:1
45' Гол
Киото Ромель
3:1
46' Гол
Шуэньер Матьё
3:2
52' Гол
Барреаль Альваро
53' Желтая карточка
Уотерман Джоэль
4:2
59' Пенальти
Киото Ромель
4:3
63' Гол
Морено Хуниор
83' Желтая карточка
Акоста Лусиано
86' Желтая карточка
Камашо Руди
89' Желтая карточка
Морено Хуниор
90' Желтая карточка
Ahmed Hussein Hafez
90'+6
1
Бреза
Себастьян
16
Уотерман
Джоэль
4
Камашо
Руди
3
Миллер
Камаль
22
Джонстон
Алистер
29
Шуэньер
Матьё
2
Ваньяма
Виктор
21
Лаппалайнен
Ласси
10
Торрес
Хоакин
8
Михайлович
Джордже
30
Киото
Ромель
18
Roman
Celentano
2
Пауэлл
Альвас
4
Хагглунд
Ник
32
Ian
Murphy
3
Нельсон
Джон
5
Нвободо
Обинна
93
Морено
Хуниор
14
Баджи
Доминик
10
Акоста
Лусиано
31
Барреаль
Альваро
19
Васкес
Брэндон
Клёб де Фут Монреаль
3-4-2-1
Цинциннати
4-2-3-1

История личных встреч

Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

М
3:4
М
0:0
М
5:4
М
1:2
М
0:1
М
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Михайлович Джордже 7 0.5
Киото Ромель 5 (2) 0.36
Камара Кей 3 0.21
Торрес Хоакин 3 0.21
Бро-Гийяр Закари 2 0.14
Уотерман Джоэль 2 0.14
Миллер Камаль 1 0.07
Джонстон Алистер 1 0.07
Коне Исмаэль 1 0.07
Лаппалайнен Ласси 1 0.07
Камашо Руди 1 0.07
Шуэньер Матьё 1 0.07
Ваньяма Виктор 0 0
Ahmed Hussein Hafez 0 0
Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Брэндон 7 0.5
Акоста Лусиано 5 (2) 0.36
Морено Хуниор 2 0.14
Барреаль Альваро 2 0.14
Матаррита Рональд 1 0.07
Харрис Кельвин 1 0.07
Ian Murphy 1 0.07
Баджи Доминик 0 0
Brenner da Silva 0 0
Пауэлл Альвас 0 0
Хагглунд Ник 0 0
Нельсон Джон 0 0

Карточки

Клёб де Фут Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уотерман Джоэль 6 0
Ваньяма Виктор 5 0
Коне Исмаэль 5 0
Киото Ромель 2 1
Камашо Руди 3 0
Михайлович Джордже 3 0
Пьетт Самуэль 2 0
Торрес Хоакин 2 0
Matko Miljevic 2 0
Ahmed Hussein Hafez 2 0
Миллер Камаль 2 0
Джонстон Алистер 2 0
Лаппалайнен Ласси 1 0
Бреза Себастьян 1 0
Бассонг Зохран 1 0
Зухир Рида 1 0
Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Блэкетт Тайлер 5 0
Кубо Юя 3 0
Морено Хуниор 3 0
Пауэлл Альвас 3 0
Баджи Доминик 3 0
Акоста Лусиано 3 0
Нвободо Обинна 3 0
Хагглунд Ник 1 1
Кэмерон Джефф 2 0
Канн Алек 2 0
Гэддис Рэймон 1 0
Матаррита Рональд 1 0
Васкес Брэндон 1 0
Крус Аллан 1 0
Барреаль Альваро 1 0
Харрис Кельвин 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90

Пропущено

10
14
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
5
50%
3
21%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90

Забито

15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Пропущено

15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Забито

29
20
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
10%
4
20%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
7
24%
5
25%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
4
14%
4
20%
76-90

Пропущено

25
26
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
20%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
8
32%
4
15%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Киото Ромель бьет в цель!
    • Описание гола
      21'
      Г О О О О Л - Джоэль Уотерман бьет в цель!
    • 17'
      Михайлович Джордже уходит с поля. Ахмед Хамди выходит вместо него
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Морено Хуниор бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Клёб де Фут Монреаль 4:3 Цинциннати онлайн

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