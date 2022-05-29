Стадион: Сапуто
4:3
Конец матча
0'
0:1
12' ГолМорено Хуниор
1:1
21' ГолУотерман Джоэль
2:1
45' ГолКиото Ромель
3:1
46' ГолШуэньер Матьё
3:2
52' ГолБарреаль Альваро
53' Желтая карточкаУотерман Джоэль
4:2
59' ПенальтиКиото Ромель
4:3
63' ГолМорено Хуниор
83' Желтая карточкаАкоста Лусиано
86' Желтая карточкаКамашо Руди
89' Желтая карточкаМорено Хуниор
90' Желтая карточкаAhmed Hussein Hafez
90'+6
Ход матча
12'
0:1
21'
1:1
45'
2:1
46'
3:1
52'
53'
59'
4:2
63'
75'
83'
86'
89'
30
Киото
Ромель
32
Ian
Murphy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Киото РомельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ian MurphyЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Бейли ЗикоПолузащитник
-
7 Кубо ЮяПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Pat Noonan
История личных встреч
Клёб де Фут Монреаль
Цинциннати
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Михайлович Джордже
|7
|0.5
|Киото Ромель
|5 (2)
|0.36
|Камара Кей
|3
|0.21
|Торрес Хоакин
|3
|0.21
|Бро-Гийяр Закари
|2
|0.14
|Уотерман Джоэль
|2
|0.14
|Миллер Камаль
|1
|0.07
|Джонстон Алистер
|1
|0.07
|Коне Исмаэль
|1
|0.07
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0.07
|Камашо Руди
|1
|0.07
|Шуэньер Матьё
|1
|0.07
|Ваньяма Виктор
|0
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|0
|0
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Брэндон
|7
|0.5
|Акоста Лусиано
|5 (2)
|0.36
|Морено Хуниор
|2
|0.14
|Барреаль Альваро
|2
|0.14
|Матаррита Рональд
|1
|0.07
|Харрис Кельвин
|1
|0.07
|Ian Murphy
|1
|0.07
|Баджи Доминик
|0
|0
|Brenner da Silva
|0
|0
|Пауэлл Альвас
|0
|0
|Хагглунд Ник
|0
|0
|Нельсон Джон
|0
|0
Карточки
Клёб де Фут Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уотерман Джоэль
|6
|0
|Ваньяма Виктор
|5
|0
|Коне Исмаэль
|5
|0
|Киото Ромель
|2
|1
|Камашо Руди
|3
|0
|Михайлович Джордже
|3
|0
|Пьетт Самуэль
|2
|0
|Торрес Хоакин
|2
|0
|Matko Miljevic
|2
|0
|Ahmed Hussein Hafez
|2
|0
|Миллер Камаль
|2
|0
|Джонстон Алистер
|2
|0
|Лаппалайнен Ласси
|1
|0
|Бреза Себастьян
|1
|0
|Бассонг Зохран
|1
|0
|Зухир Рида
|1
|0
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Блэкетт Тайлер
|5
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Морено Хуниор
|3
|0
|Пауэлл Альвас
|3
|0
|Баджи Доминик
|3
|0
|Акоста Лусиано
|3
|0
|Нвободо Обинна
|3
|0
|Хагглунд Ник
|1
|1
|Кэмерон Джефф
|2
|0
|Канн Алек
|2
|0
|Гэддис Рэймон
|1
|0
|Матаррита Рональд
|1
|0
|Васкес Брэндон
|1
|0
|Крус Аллан
|1
|0
|Барреаль Альваро
|1
|0
|Харрис Кельвин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
10
7 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
21%
3
30%
76-90
Пропущено
10
14
1 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
1
10%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
5
50%
3
21%
46-60
4
40%
2
14%
61-75
0
0%
1
7%
76-90
Забито
15
10
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 9
0
0%
2
20%
1-15
3
20%
3
30%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
3
20%
2
20%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Пропущено
15
12
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
4
27%
0
0%
1-15
3
20%
4
33%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
20%
1
8%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Забито
29
20
15 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
1 Не забивали 3
3
10%
4
20%
1-15
5
17%
3
15%
16-30
7
24%
2
10%
31-45
7
24%
5
25%
46-60
3
10%
2
10%
61-75
4
14%
4
20%
76-90
Пропущено
25
26
8 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 11
5
20%
3
12%
1-15
3
12%
5
19%
16-30
0
0%
7
27%
31-45
8
32%
4
15%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Клёб де Фут Монреаль
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Charlotte FC - Клёб де Фут Монреаль 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1
Клёб де Фут Монреаль - Атланта Юнайтед 2:1 Филадельфия Юнион - Клёб де Фут Монреаль 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:2 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Атланта Юнайтед - Клёб де Фут Монреаль 3:3 Клёб де Фут Монреаль - Крус Асуль 1:1 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Крус Асуль - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Филадельфия Юнион 1:2 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Сантос Лагуна 3:0 Сантос Лагуна - Клёб де Фут Монреаль 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Клёб де Фут Монреаль - Хьюстон Динамо 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Клёб де Фут Монреаль 1:0
Цинциннати
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 5:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1
Цинциннати - Торонто 2:0 Торонто - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Цинциннати - Питтсбург Риверхаундз 2:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 0:0 Цинциннати - Клёб де Фут Монреаль 3:4 Charlotte FC - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:1 Остин - Цинциннати 5:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:2 Филадельфия Юнион - Цинциннати 2:0 Цинциннати - Нэшвилл 3:6 Интер Майами - Цинциннати 5:1 Цинциннати - Чикаго Файр 3:4
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|3:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 7
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1