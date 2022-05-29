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США: МЛС

2022

Стадион:
Орландо Сити
1:3
Конец матча
Даллас
0'
12' Желтая карточка
Мендес Джегсон
42' Желтая карточка
Феррейра Хесус
1:0
45' Гол
Кара Эркан
64' Желтая карточка
Alan Velasco
1:1
67' Гол
Арриола Пол
1:2
70' Гол
Хара Франко
80' Желтая карточка
Факундо Киньон
1:3
84' Гол
Арриола Пол
86' Желтая карточка
Обриан Ядер
90'+5
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
24
Смит
Кайл
6
Янссон
Робин
4
Моутинью
Жоау
8
Мендес
Джегсон
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
10
Перейра
Маурисио
23
Малрейни
Джейк
9
Кара
Эркан
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
3
Мартинес
Хосе
VI
4
Фарфан
Марко
19
Помикал
Пакстон
5
Факундо
Киньон
18
Сервания
Брандон
20
Alan
Velasco
10
Феррейра
Хесус
7
Арриола
Пол
Орландо Сити
4-2-3-1
Даллас
4-3-3

История личных встреч

Орландо Сити
Даллас

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
0:0
М
2:0
М
2:0
М
0:0
М
4:0
М
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Эркан 4 0.29
Пато Алешандре 2 0.14
Урсо Жуниор 2 0.14
Торрес Факундо 2 0.14
Тейшейра Руан 2 0.14
Моутинью Жоау 2 0.14
Смит Кайл 1 0.07
Шлегель Родриго 1 0.07
Мишель Бенжи 1 0.07
Перейра Маурисио 0 0
Янссон Робин 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Феррейра Хесус 9 0.64
Арриола Пол 7 0.5
Alan Velasco 2 0.14
Хара Франко 2 (1) 0.14
Сервания Брандон 1 0.07
Обриан Ядер 1 0.07
Факундо Киньон 1 0.07
Tsiki Ntsabeleng 1 0.07
Нану Гомеш 0 0
Фарфан Марко 0 0
Помикал Пакстон 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссон Робин 7 1
Шлегель Родриго 4 1
Cesar Araujo 4 1
Моутинью Жоау 3 0
Урсо Жуниор 2 0
Гальесе Педро 2 0
Тейшейра Руан 2 0
Мендес Джегсон 2 0
Карлос Антонио 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Смит Кайл 1 0
Мишель Бенжи 1 0
Перея Андрес 1 0
Кара Эркан 1 0
Уильямс Томас 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сервания Брандон 3 1
Факундо Киньон 3 0
Помикал Пакстон 3 0
Обриан Ядер 3 0
Фарфан Марко 3 0
Серрильо Эдвин 3 0
Alan Velasco 3 0
Твумаси Эма 3 0
Арриола Пол 2 0
Мартинес Хосе VI 2 0
Феррейра Хесус 2 0
Tsiki Ntsabeleng 2 0
Нану Гомеш 1 0
Пас Мартен 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
5
56%
3
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90

Забито

8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
7
47%
76-90

Пропущено

7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Забито

17
24
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
6
35%
5
21%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
8
33%
76-90

Пропущено

20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
7
35%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2
Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Малрейни Джейк уходит с поля. Факундо Торрес выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
    • Желтая карточка
      42'
      Феррейра Хесус получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      12'
      Мендес Джегсон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Орландо Сити 1:3 Даллас онлайн

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