Стадион: Exploria Stadium
1:3
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаМендес Джегсон
42' Желтая карточкаФеррейра Хесус
1:0
45' ГолКара Эркан
64' Желтая карточкаAlan Velasco
1:1
67' ГолАрриола Пол
1:2
70' ГолХара Франко
80' Желтая карточкаФакундо Киньон
1:3
84' ГолАрриола Пол
86' Желтая карточкаОбриан Ядер
90'+5
Ход матча
12'
42'
45'
1:0
64'
67'
1:1
70'
1:2
80'
84'
1:3
86'
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
30
Пас
Мартен
22
Твумаси
Эма
24
Хеджес
Мэтт
20
Alan
Velasco
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Jack Lynn
-
40 Adam Grinwis
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
-
24 Хеджес МэттЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alan VelascoНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Нану ГомешЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Хара ФранкоНападающий
-
14 Beni Redzic
-
-
-
Главный тренер: Nico Estevez
История личных встреч
Орландо Сити
Даллас
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Эркан
|4
|0.29
|Пато Алешандре
|2
|0.14
|Урсо Жуниор
|2
|0.14
|Торрес Факундо
|2
|0.14
|Тейшейра Руан
|2
|0.14
|Моутинью Жоау
|2
|0.14
|Смит Кайл
|1
|0.07
|Шлегель Родриго
|1
|0.07
|Мишель Бенжи
|1
|0.07
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Янссон Робин
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Феррейра Хесус
|9
|0.64
|Арриола Пол
|7
|0.5
|Alan Velasco
|2
|0.14
|Хара Франко
|2 (1)
|0.14
|Сервания Брандон
|1
|0.07
|Обриан Ядер
|1
|0.07
|Факундо Киньон
|1
|0.07
|Tsiki Ntsabeleng
|1
|0.07
|Нану Гомеш
|0
|0
|Фарфан Марко
|0
|0
|Помикал Пакстон
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссон Робин
|7
|1
|Шлегель Родриго
|4
|1
|Cesar Araujo
|4
|1
|Моутинью Жоау
|3
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Гальесе Педро
|2
|0
|Тейшейра Руан
|2
|0
|Мендес Джегсон
|2
|0
|Карлос Антонио
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Смит Кайл
|1
|0
|Мишель Бенжи
|1
|0
|Перея Андрес
|1
|0
|Кара Эркан
|1
|0
|Уильямс Томас
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сервания Брандон
|3
|1
|Факундо Киньон
|3
|0
|Помикал Пакстон
|3
|0
|Обриан Ядер
|3
|0
|Фарфан Марко
|3
|0
|Серрильо Эдвин
|3
|0
|Alan Velasco
|3
|0
|Твумаси Эма
|3
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Мартинес Хосе VI
|2
|0
|Феррейра Хесус
|2
|0
|Tsiki Ntsabeleng
|2
|0
|Нану Гомеш
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
9
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
5
56%
3
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
13
7
4 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
1
8%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
2
15%
2
29%
61-75
3
23%
2
29%
76-90
Забито
8
15
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
2
25%
1
7%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
2
25%
2
13%
46-60
1
13%
1
7%
61-75
1
13%
7
47%
76-90
Пропущено
7
6
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Забито
17
24
10 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
4
17%
16-30
6
35%
5
21%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
1
6%
3
13%
61-75
1
6%
8
33%
76-90
Пропущено
20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
3
15%
3
23%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
5
25%
1
8%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
7
35%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Орландо Сити
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Остин - Орландо Сити 2:2 Торонто - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Филадельфия Юнион 2:1
Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 4:1 Орландо Сити - Charlotte FC 2:1 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Орландо Сити - Тампа Бэй 2:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Чикаго Файр 1:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес 2:4 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Орландо Сити - Цинциннати 1:2 Чикаго Файр - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 0:2 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Коламбус Кру - Орландо Сити 3:2
Даллас
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2
Даллас - Сиэтл Саундерс 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Даллас - Хьюстон Динамо 2:1 Даллас - Талса Рафнекс 2:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 0:0 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Чикаго Файр - Даллас 0:0 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Даллас 1:0 Даллас - Торонто 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Даллас 1:1 Даллас - Остин 2:1 Даллас - Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2 Даллас - Лос-Анджелес 2:3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|3:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 7
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1