Стадион: Allianz Field
0:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолКалленс Александр
31' Желтая карточкаДибасси Бакай
36' Желтая карточкаТрапп Уилл
39' Желтая карточкаТейлор Ди Джей
44' Желтая карточкаРосалес Джозеф
82' Желтая карточкаХавьер Тиаго
90'+6
Ход матча
29'
31'
36'
39'
44'
82'
20
Трапп
Уилл
17
Лод
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинНападающий
- Запасные игроки
-
13 Дик ЭрикВратарь
-
91 Фишер ОнилЗащитник
-
18 Данлади АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Talles MagnoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Барраса ЛуисВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дейла Ронни
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лод Робин
|6
|0.43
|Emanuel Reynoso2
|2 (1)
|0.14
|Амарилья Луис
|2
|0.14
|Дотсон Хассани
|1
|0.07
|Тейлор Ди Джей
|1
|0.07
|Дибасси Бакай
|1
|0.07
|Данлади Абу
|1
|0.07
|Kervin Arriaga
|1
|0.07
|Хлонгвейн Бонгокуле
|0
|0
|Фрагапане Франко
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|7 (3)
|0.54
|Хавьер Тиаго
|4
|0.31
|Калленс Александр
|3
|0.23
|Родригес Сантьяго
|2
|0.15
|Talles Magno
|2
|0.15
|Перейра Габриэл
|2
|0.15
|Паркс Китон
|2
|0.15
|Эбер Араужо
|2 (1)
|0.15
|Глостер Кристофер
|1
|0.08
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|Моралес Альфредо
|0
|0
|Жассон Андрес
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Трапп Уилл
|7
|0
|Боксолл Михаэл
|5
|0
|Kervin Arriaga
|5
|0
|Emanuel Reynoso2
|5
|0
|Лод Робин
|3
|0
|Дибасси Бакай
|3
|0
|Росалес Джозеф
|2
|0
|Фрагапане Франко
|1
|0
|Фишер Онил
|1
|0
|Амарилья Луис
|1
|0
|Тейлор Ди Джей
|1
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Сен Клер Дейн
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастельянос Валентин
|5
|0
|Родригес Сантьяго
|4
|0
|Асеведо Николас
|4
|0
|Моралес Альфредо
|2
|1
|Калленс Александр
|3
|0
|Мартинс Тьяго II
|3
|0
|Паркс Китон
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|1
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Зелалем Гедион
|1
|0
|Амундсен Мальте
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
|Жассон Андрес
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
5
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
1
20%
76-90
Пропущено
6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Забито
5
21
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
19%
1-15
2
40%
2
10%
16-30
1
20%
2
10%
31-45
2
40%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90
Пропущено
8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90
Забито
16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
6
38%
5
19%
76-90
Пропущено
14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|14
|7
|4
|3
|15 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|3:0
|14
|6
|4
|4
|18 - 15
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|8.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|14
|5
|3
|6
|17 - 15
|18
|9.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|8
|5
|2
|1
|11 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|6
|5
|1
|0
|9 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|3:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|3:0
|10
|4
|2
|4
|11 - 11
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|1:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|0:1
|6
|2
|0
|4
|7 - 7
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|1:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|0:3
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1