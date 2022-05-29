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США: МЛС

2022

Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:1
Конец матча
Нью-Йорк Сити
0'
0:1
29' Гол
Калленс Александр
31' Желтая карточка
Дибасси Бакай
36' Желтая карточка
Трапп Уилл
39' Желтая карточка
Тейлор Ди Джей
44' Желтая карточка
Росалес Джозеф
82' Желтая карточка
Хавьер Тиаго
90'+6
97
Сен
Клер
Дейн
27
Тейлор
Ди
Джей
14
Коллман
Брент
12
Дибасси
Бакай
92
Лоуренс
Кемар
8
Росалес
Джозеф
20
Трапп
Уилл
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
10
Emanuel
Reynoso2
7
Фрагапане
Франко
17
Лод
Робин
1
Джонсон
Шон
26
Асеведо
Николас
5
Мартинс
Тьяго
II
6
Калленс
Александр
2
Глостер
Кристофер
55
Паркс
Китон
7
Моралес
Альфредо
20
Родригес
Сантьяго
10
Моралес
Максимильяно
43
Talles
Magno
11
Кастельянос
Валентин
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Нью-Йорк Сити

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

М
3:3
М
2:1
М
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лод Робин 6 0.43
Emanuel Reynoso2 2 (1) 0.14
Амарилья Луис 2 0.14
Дотсон Хассани 1 0.07
Тейлор Ди Джей 1 0.07
Дибасси Бакай 1 0.07
Данлади Абу 1 0.07
Kervin Arriaga 1 0.07
Хлонгвейн Бонгокуле 0 0
Фрагапане Франко 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 7 (3) 0.54
Хавьер Тиаго 4 0.31
Калленс Александр 3 0.23
Родригес Сантьяго 2 0.15
Talles Magno 2 0.15
Перейра Габриэл 2 0.15
Паркс Китон 2 0.15
Эбер Араужо 2 (1) 0.15
Глостер Кристофер 1 0.08
Моралес Максимильяно 0 0
Моралес Альфредо 0 0
Жассон Андрес 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Трапп Уилл 7 0
Боксолл Михаэл 5 0
Kervin Arriaga 5 0
Emanuel Reynoso2 5 0
Лод Робин 3 0
Дибасси Бакай 3 0
Росалес Джозеф 2 0
Фрагапане Франко 1 0
Фишер Онил 1 0
Амарилья Луис 1 0
Тейлор Ди Джей 1 0
Дотсон Хассани 1 0
Сен Клер Дейн 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастельянос Валентин 5 0
Родригес Сантьяго 4 0
Асеведо Николас 4 0
Моралес Альфредо 2 1
Калленс Александр 3 0
Мартинс Тьяго II 3 0
Паркс Китон 2 0
Моралес Максимильяно 1 0
Хавьер Тиаго 1 0
Зелалем Гедион 1 0
Амундсен Мальте 1 0
Talles Magno 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Жассон Андрес 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
5
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
18%
2
40%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
6
55%
1
20%
76-90

Пропущено

6
2
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Забито

5
21
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
0
0%
4
19%
1-15
2
40%
2
10%
16-30
1
20%
2
10%
31-45
2
40%
6
29%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
0
0%
4
19%
76-90

Пропущено

8
7
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
2
29%
76-90

Забито

16
26
5 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 4
0
0%
5
19%
1-15
2
13%
3
12%
16-30
3
19%
4
15%
31-45
3
19%
6
23%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
6
38%
5
19%
76-90

Пропущено

14
9
5 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 5
1
7%
2
22%
1-15
1
7%
1
11%
16-30
3
21%
2
22%
31-45
3
21%
1
11%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Юнион Омаха 1:2 Даллас - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Сиэтл Саундерс - Миннесота Юнайтед 3:1
Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1 Миннесота Юнайтед - Цинциннати 0:1 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Форвард Мэдисон - Миннесота Юнайтед 0:2 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Миннесота Юнайтед - Сиэтл Саундерс 1:2 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Миннесота Юнайтед 0:1 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 1:1 Миннесота Юнайтед - Викинг 2:2 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 0:2 Нью-Йорк Сити - Коламбус Кру 2:0
Нью-Йорк Сити - Рочестер Ринос 3:1 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 5:4 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Нью-Йорк Сити - Сиэтл Саундерс 1:1 Сиэтл Саундерс - Нью-Йорк Сити 3:1 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 0:2 Комуникасьонес - Нью-Йорк Сити 4:2 Нью-Йорк Сити - Клёб де Фут Монреаль 4:1 Нью-Йорк Сити - Комуникасьонес 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сантос де Гуапилес 4:0 Сантос де Гуапилес - Нью-Йорк Сити 0:2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Росалес Джозеф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Тейлор Ди Джей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Трапп Уилл получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    31'
    Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
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