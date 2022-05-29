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США: МЛС

2022

Стадион:
Интер Майами
2:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
14' Желтая карточка
Дюк Брайс
27' Желтая карточка
Паредес Кристиан
1:0
28' Гол
Кампана Леонардо
35' Желтая карточка
Мабьяла Ларрис
2:0
59' Гол
Тейлор Роберт
64' Желтая карточка
Жупарич Дарио
76' Желтая карточка
2:1
78' Гол
Туилома Билл
88' Желтая карточка
Коллендер Дрейк
90' Желтая карточка
90'+5
27
Коллендер
Дрейк
2
Йедлин
Деандре
31
Лоу
Дэмион
45
Ryan
Sailor
4
Маквей
Кристофер
7
Jean
Mota
26
Грегоре
19
Робинсон
Робби
22
Дюк
Брайс
11
Ласситер
Ариэль
9
Кампана
Леонардо
31
Ивачич
Альяз
2
Ванранкин
Хосе
Карлос
33
Мабьяла
Ларрис
13
Жупарич
Дарио
14
Justin
Rasmussen
22
Паредес
Кристиан
23
Чара
Йимми
24
David
Ayala
27
Асприлья
Дайрон
99
Nathan
Fogaca
44
Лориа
Марвин
Интер Майами
4-2-3-1
Портленд Тимберс
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Портленд Тимберс

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кампана Леонардо 7 0.5
Игуаин Гонсало 2 (2) 0.14
Тейлор Роберт 2 0.14
Ласситер Ариэль 1 0.07
Дюк Брайс 1 0.07
Лоу Дэмион 1 0.07
Робинсон Робби 1 0.07
Йедлин Деандре 0 0
Ульоа Виктор 0 0
Jean Mota 0 0
Маквей Кристофер 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Туилома Билл 5 0.33
Чара Йимми 3 0.2
Незгода Ярослав 3 0.2
Бланко Себастьян 2 0.13
Паредес Кристиан 2 (1) 0.13
Nathan Fogaca 2 0.13
Асприлья Дайрон 2 (1) 0.13
Santiago Moreno 1 0.07
Лориа Марвин 1 0.07
Уильямсон Эрик 0 0
Чара Диего 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегоре 7 0
Лоу Дэмион 4 1
Кинтерос Хайро 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Jean Mota 3 0
Адамс Мохаммед 3 0
Марсман Ник 2 0
Ласситер Ариэль 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Дюк Брайс 2 0
Emerson Rodriguez 2 0
Шеа Брек 0 1
Игуаин Гонсало 1 0
Васильев Индиана 1 0
Коллендер Дрейк 1 0
Аскона Эдисон 1 0
Aime Mabika 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванранкин Хосе Карлос 6 2
Браво Клаудио III 5 1
Паредес Кристиан 5 0
Чара Диего 4 0
Мабьяла Ларрис 4 0
Бланко Себастьян 3 0
Туилома Билл 3 0
Асприлья Дайрон 3 0
Уильямсон Эрик 3 0
Чара Йимми 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Бонилья Пабло 0 1
Ивачич Альяз 1 0
George Fochive 1 0
Бодили Блейк 1 0
Justin Rasmussen 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
5
42%
2
22%
16-30
2
17%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
2
18%
3
20%
31-45
2
18%
1
7%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
3
27%
6
40%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
1
33%
1
8%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
5
38%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
4
31%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
9%
2
22%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
9%
4
44%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 17
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 4
0
0%
1
5%
1-15
6
40%
3
14%
16-30
3
20%
1
5%
31-45
2
13%
8
36%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
6
27%
76-90

Пропущено

22
24
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
3
14%
5
21%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
5
23%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Филадельфия Юнион - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Ди Си Юнайтед 2:2
Интер Майами - Саут-Джорджия Тормента 3:1 Charlotte FC - Интер Майами 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 2:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Майами - Интер Майами 0:1 Сиэтл Саундерс - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Инглэнд Революшн 3:2 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:3 Цинциннати - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Лос-Анджелес 0:2 Остин - Интер Майами 5:1 Интер Майами - Чикаго Файр 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 0:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:3 Атланта Юнайтед - Интер Майами 2:1 Интер Майами - Цинциннати 5:1
Портленд Тимберс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Портленд Тимберс 1:1 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 0:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Портленд Тимберс - Орландо Сити 1:1 Даллас - Портленд Тимберс 4:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 1:1 Портленд Тимберс - Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Миннесота Юнайтед 3:1 Портленд Тимберс - Остин 3:0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 1:0 14 7 4 3 15 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 3:0 14 6 4 4 18 - 15 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Колорадо Рэпидс 0:3 14 5 3 6 15 - 17 18
8. Хьюстон Динамо 0:1 14 5 3 6 17 - 15 18
9. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 1:0 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 0:1 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 0:3 8 5 2 1 11 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 1:0 6 5 1 0 9 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 0:1 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 1:0 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 3:0 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 3:0 10 4 2 4 11 - 11 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 1:0 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 0:1 6 2 0 4 7 - 7 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 1:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 0:1 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 0:3 6 0 1 5 4 - 13 1
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Брюс Дьюк уходит с поля. Тейлор Роберт выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • 44'
      Робби Робинсон уходит с поля. Индиана Васильев выходит вместо него
    • Желтая карточка
      35'
      Мабьяла Ларрис получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Кампана Леонардо бьет в цель!
    • Желтая карточка
      27'
      Паредес Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      14'
      Брюс Дьюк получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Интер Майами 2:1 Портленд Тимберс онлайн

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