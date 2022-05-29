Стадион: Children's Mercy Park
0:1
Конец матча
0'
13' Желтая карточкаФорд Кортни
0:1
24' ПенальтиКаваллини Лукас
27' Желтая карточкаБерхальтер Себастьян
44' Желтая карточкаФонтас Андреу
52' Желтая карточкаГутьеррес Кристиан
58' Желтая карточкаРассел Джонни
90'+5
Ход матча
13'
24'
0:1
44'
58'
29
Мелия
Тим
2
Свит
Бен
12
Форд
Кортни
18
Нденбе
Логан
54
Вальтер
Реми
28
Дюк
Кэмерон
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
2 Свит БенЗащитник
-
12 Форд КортниЗащитник
- Защитник
-
18 Нденбе ЛоганЗащитник
-
54 Вальтер РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Дюк КэмеронПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Jacob Davis
-
48 Kaveh Rad
-
-
Главный тренер: Peter Vermes
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Спортинг Канзас-Сити
Ванкувер Уайткэпс
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
9 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
21 матч
52.4%
14.3%
33.3%
11 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
38.1%
28.6%
33.3%
8 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
9 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саллой Даниэль
|4
|0.27
|Рассел Джонни
|4 (1)
|0.27
|Вальтер Реми
|2
|0.13
|Эспиноза Роджер
|1
|0.07
|Ционис Маринос
|1
|0.07
|Эрнандес Фелипе
|0
|0
|Дюк Кэмерон
|0
|0
|Росель Ориоль
|0
|0
|Свит Бен
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|4 (2)
|0.31
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.15
|Уайт Брайан
|2
|0.15
|Рапосо Райан
|2
|0.15
|Дахоме Кристиан
|1
|0.08
|Годой Эрик
|1
|0.08
|Блэкмон Тристан
|1
|0.08
|Голд Райан
|1 (1)
|0.08
|Кайседо Дейбер
|0
|0
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
Карточки
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эспиноза Роджер
|6
|0
|Фонтас Андреу
|3
|1
|Рассел Джонни
|3
|0
|Форд Кортни
|3
|0
|Дюк Кэмерон
|3
|0
|Володер Роберт
|1
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|0
|Вальтер Реми
|2
|0
|Росель Ориоль
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|2
|0
|Нденбе Логан
|2
|0
|Саллой Даниэль
|0
|1
|Зуси Грэм
|1
|0
|Маури Хосе
|1
|0
|Свит Бен
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|5
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
0
0%
3
60%
1-15
3
43%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
6
16
4 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
0
0%
4
25%
1-15
2
33%
3
19%
16-30
2
33%
2
13%
31-45
1
17%
2
13%
46-60
1
17%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Забито
5
9
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
1
20%
5
56%
76-90
Пропущено
21
7
7 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
3
14%
2
29%
31-45
6
29%
1
14%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Забито
12
14
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
0
0%
3
21%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
1
7%
46-60
1
8%
4
29%
61-75
3
25%
5
36%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
1
4%
4
17%
1-15
5
19%
3
13%
16-30
5
19%
4
17%
31-45
7
26%
3
13%
46-60
4
15%
4
17%
61-75
5
19%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Портленд Тимберс - Спортинг Канзас-Сити 7:2
Спортинг Канзас-Сити - Даллас 4:2 Нью-Йорк Сити - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Даллас 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Коламбус Кру 0:0 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Чикаго Файр - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Атланта Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Charlotte FC - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0
Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 4:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|7
|4
|3
|17 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1