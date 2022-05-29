Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:3
Конец матча
0'
0:1
8' ГолСапонг Чарльз
14' Желтая карточкаРубио Диего
0:2
15' ГолМукхтар Хани
0:3
17' ГолМукхтар Хани
41' Желтая карточкаАбубакар Лалас
42' Желтая карточкаМиллер Эрик
51' Желтая карточкаАкоста Бриан
56' Желтая карточкаМукхтар Хани
1:3
78' ГолРубио Диего
90'+3
Ход матча
8'
14'
15'
0:2
17'
0:3
41'
42'
51'
56'
78'
1:3
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
54
Дэвис
Шон
II
15
Миллер
Эрик
26
Хакенсон
Люк
10
Мукхтар
Хани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Прайс ДжекПолузащитник
-
21 Акоста БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Рубио ДиегоПолузащитник
-
29 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Мур ДрюЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Robin Fraser
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
-
15 Миллер ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Хакенсон ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мукхтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Годой АнибалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зубак ИтанНападающий
-
-
-
22 Josh Bauer
-
Главный тренер: Gary Smith
История личных встреч
Колорадо Рэпидс
Нэшвилл
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рубио Диего
|7 (1)
|0.5
|Кайе Марк-Энтони
|3
|0.21
|Льюис Джонатан
|2
|0.14
|Эстевес Лукас
|1
|0.07
|Зардес Гьяси
|1 (1)
|0.07
|Абубакар Лалас
|1
|0.07
|Шиньяшики Андре
|1
|0.07
|Барриос Майкл
|0
|0
|Уилсон Дэнни
|0
|0
|Бейташур Стивен
|0
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мукхтар Хани
|6
|0.43
|Сапонг Чарльз
|5
|0.36
|Мьюл Алекс
|2
|0.14
|David Romney
|2
|0.14
|Леаль Рэндэлл
|1 (1)
|0.07
|Годой Анибал
|1
|0.07
|Циммерман Уолкер
|1
|0.07
|Хакенсон Люк
|0
|0
|Уиллис Джо
|0
|0
|Ловитц Дэниел
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
Карточки
Колорадо Рэпидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рубио Диего
|5
|1
|Трасти Остон
|4
|1
|Абубакар Лалас
|4
|0
|Эстевес Лукас
|2
|1
|Уилсон Дэнни
|3
|0
|Акоста Бриан
|3
|0
|Розенберри Киган
|3
|0
|Прайс Джек
|2
|0
|Ярброуг Вильям
|2
|0
|Кайе Марк-Энтони
|2
|0
|Льюис Джонатан
|2
|0
|Max Alves
|2
|0
|Барриос Майкл
|1
|0
|Шиньяшики Андре
|1
|0
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьюл Алекс
|5
|0
|Сапонг Чарльз
|3
|0
|Годой Анибал
|3
|0
|Ловитц Дэниел
|3
|0
|Маккарти Дакс
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Мукхтар Хани
|2
|0
|Циммерман Уолкер
|2
|0
|Леаль Рэндэлл
|2
|0
|Зубак Итан
|2
|0
|Хакенсон Люк
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Вашингтон Тейлор
|1
|0
|Махер Джек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
4
33%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90
Пропущено
4
12
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Забито
4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
6
38%
5
28%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90
Пропущено
17
16
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|7
|4
|3
|17 - 17
|25
|4.
|Остин
|13
|7
|3
|3
|27 - 14
|24
|5.
|Нэшвилл
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|13
|6
|2
|5
|13 - 14
|20
|7.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|9.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|10.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|11.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|6
|3
|0
|3
|5 - 8
|9
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|6
|3
|1
|2
|10 - 9
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1