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США: МЛС

2022

Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:3
Конец матча
Нэшвилл
0'
0:1
8' Гол
Сапонг Чарльз
14' Желтая карточка
Рубио Диего
0:2
15' Гол
Мукхтар Хани
0:3
17' Гол
Мукхтар Хани
41' Желтая карточка
Абубакар Лалас
42' Желтая карточка
Миллер Эрик
51' Желтая карточка
Акоста Бриан
56' Желтая карточка
Мукхтар Хани
1:3
78' Гол
Рубио Диего
90'+3
22
Ярброуг
Вильям
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
5
Трасти
Остон
2
Розенберри
Киган
19
Прайс
Джек
21
Акоста
Бриан
31
Anthony
Markanich
11
Рубио
Диего
29
Зардес
Гьяси
7
Льюис
Джонатан
30
Паникко
Эллиот
5
Махер
Джек
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
54
Дэвис
Шон
II
15
Миллер
Эрик
27
Анунга
Брайан
26
Хакенсон
Люк
2
Ловитц
Дэниел
10
Мукхтар
Хани
17
Сапонг
Чарльз
Колорадо Рэпидс
3-4-1-2
Нэшвилл
3-1-4-2

История личных встреч

Колорадо Рэпидс
Нэшвилл

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ОК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Колорадо Рэпидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рубио Диего 7 (1) 0.5
Кайе Марк-Энтони 3 0.21
Льюис Джонатан 2 0.14
Эстевес Лукас 1 0.07
Зардес Гьяси 1 (1) 0.07
Абубакар Лалас 1 0.07
Шиньяшики Андре 1 0.07
Барриос Майкл 0 0
Уилсон Дэнни 0 0
Бейташур Стивен 0 0
Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мукхтар Хани 6 0.43
Сапонг Чарльз 5 0.36
Мьюл Алекс 2 0.14
David Romney 2 0.14
Леаль Рэндэлл 1 (1) 0.07
Годой Анибал 1 0.07
Циммерман Уолкер 1 0.07
Хакенсон Люк 0 0
Уиллис Джо 0 0
Ловитц Дэниел 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0

Карточки

Колорадо Рэпидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рубио Диего 5 1
Трасти Остон 4 1
Абубакар Лалас 4 0
Эстевес Лукас 2 1
Уилсон Дэнни 3 0
Акоста Бриан 3 0
Розенберри Киган 3 0
Прайс Джек 2 0
Ярброуг Вильям 2 0
Кайе Марк-Энтони 2 0
Льюис Джонатан 2 0
Max Alves 2 0
Барриос Майкл 1 0
Шиньяшики Андре 1 0
Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьюл Алекс 5 0
Сапонг Чарльз 3 0
Годой Анибал 3 0
Ловитц Дэниел 3 0
Маккарти Дакс 1 1
Миллер Эрик 2 0
Мукхтар Хани 2 0
Циммерман Уолкер 2 0
Леаль Рэндэлл 2 0
Зубак Итан 2 0
Хакенсон Люк 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Вашингтон Тейлор 1 0
Махер Джек 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
0
0%
3
27%
1-15
4
33%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
4
33%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Пропущено

4
12
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
2 Не пропускали 8
2
50%
1
8%
1-15
1
25%
2
17%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Забито

4
7
4 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
29%
16-30
2
50%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

13
4
5 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
25%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
1
25%
46-60
1
8%
1
25%
61-75
4
31%
1
25%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
0
0%
3
17%
1-15
6
38%
5
28%
16-30
3
19%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
3
19%
3
17%
76-90

Пропущено

17
16
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 12
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
2
12%
1
6%
1-15
3
18%
3
19%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
3
18%
4
25%
46-60
1
6%
3
19%
61-75
4
24%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Колорадо Рэпидс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Колорадо Рэпидс - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Колорадо Рэпидс 2:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 2:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 2:1
Сан-Хосе Эрткуэйкс - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 2:0 Колорадо Рэпидс - Charlotte FC 0:0 Миннесота Юнайтед - Колорадо Рэпидс 3:1 Даллас - Колорадо Рэпидс 3:1 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 1:1 Колорадо Рэпидс - Спортинг Канзас-Сити 2:0 Колорадо Рэпидс - Атланта Юнайтед 3:0 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 3:0 Колорадо Рэпидс - Комуникасьонес 1:0 Комуникасьонес - Колорадо Рэпидс 1:0 Колорадо Рэпидс - Портленд Тимберс 0:1 Колорадо Рэпидс - Лос-Анджелес 5:2 Хьюстон Динамо - Колорадо Рэпидс 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Колорадо Рэпидс 1:0
Нэшвилл
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Луисвилл Сити - Нэшвилл 1:2 Нэшвилл - Атланта Юнайтед 2:2 Нэшвилл - Клёб де Фут Монреаль 2:1 Хьюстон Динамо - Нэшвилл 2:0
Нэшвилл - Атланта Юнайтед 3:2 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Коламбус Кру - Нэшвилл 0:1 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Даллас - Нэшвилл 2:0 Миннесота Юнайтед - Нэшвилл 1:1 Сиэтл Саундерс - Нэшвилл 0:1 Филадельфия Юнион - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - Орландо Сити 3:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити - Нэшвилл 1:1 Цинциннати - Нэшвилл 3:6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 14 7 4 3 17 - 17 25
4. Остин 13 7 3 3 27 - 14 24
5. Нэшвилл 14 6 4 4 18 - 16 22
6. Лос-Анджелес Гэлакси 13 6 2 5 13 - 14 20
7. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
8. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
9. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
9. Спортинг Канзас-Сити 7 3 2 2 7 - 6 11
10. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
11. Лос-Анджелес Гэлакси 6 3 0 3 5 - 8 9
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 6 3 1 2 10 - 9 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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