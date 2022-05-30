Стадион: Dignity Health Sports Park
4:1
Конец матча
0'
0:0
4' Не забитый пенальтиЧичарито
0:1
53' ГолФагундес Диего
1:1
61' ГолЧичарито
2:1
64' ГолЙовелич Деян
77' Желтая карточкаРавелсон Райан
79' Желтая карточкаЙовелич Деян
3:1
88' ГолЙовелич Деян
4:1
90' ГолАльварес Эфраин
90'+5
Ход матча
4'
0:0
53'
0:1
61'
1:1
64'
2:1
75'
77'
79'
88'
3:1
90'
4:1
20
Депай
Ник
14
Чичарито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 ЧичаритоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 Гаспер ЧейзЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Йовелич ДеянНападающий
-
-
Главный тренер: Вэнни Грег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Gavin WolffПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Лима НикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
-
22 ФелипеНападающий
- Нападающий
-
15 Kipp Keller
-
-
Главный тренер: Josh Wolff
История личных встреч
Лос-Анджелес Гэлакси
Остин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чичарито
|6
|0.43
|Йовелич Деян
|3
|0.21
|Альварес Эфраин
|2
|0.14
|Коста Дуглас
|2
|0.14
|Кьестан Саша
|1 (1)
|0.07
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Кулибали Сега
|1
|0.07
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|Грандсир Самуэль
|0
|0
|Уильямс Дэррик
|0
|0
|Равелсон Райан
|0
|0
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|8 (2)
|0.57
|Урути Максимилиано
|4
|0.29
|Фагундес Диего
|3
|0.21
|Ринг Александр
|2
|0.14
|Финлей Итан
|2
|0.14
|Габриэльсен Рубен
|2
|0.14
|Домингес Сесильо
|2
|0.14
|Касканте Хулио
|1
|0.07
|Даниэль Перейра
|1
|0.07
|Хюсен Дэнни
|1
|0.07
|Джитте Мусса
|1
|0.07
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Лима Ник
|0
|0
|Jhojan Valencia
|0
|0
|Gavin Wolff
|0
|0
Карточки
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кулибали Сега
|5
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Коста Дуглас
|3
|0
|Чичарито
|3
|0
|Уильямс Дэррик
|3
|0
|Равелсон Райан
|3
|0
|Депай Ник
|3
|0
|Йовелич Деян
|2
|0
|Леердам Келвин
|1
|0
|Васкес Виктор II
|1
|0
|Бонд Джонатан
|1
|0
|Альварес Эфраин
|1
|0
|Кабрал Кевин
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Араухо Хулиан
|1
|0
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даниэль Перейра
|4
|1
|Ринг Александр
|4
|0
|Дриусси Себастьян
|4
|0
|Jhojan Valencia
|4
|0
|Фагундес Диего
|2
|0
|Касканте Хулио
|2
|0
|Урути Максимилиано
|2
|0
|Kipp Keller
|2
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Хименес Эктор
|1
|0
|Домингес Сесильо
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Галлахер Джон
|1
|0
|Редес Родни
|1
|0
|Фелипе
|1
|0
|Gavin Wolff
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90
Пропущено
9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
33%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
5
38%
61-75
1
11%
4
31%
76-90
Забито
7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
43%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
16
27
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
25%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
6
38%
6
22%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
3
16%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3
Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2
Остин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|10.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|11.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|12.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|13.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
|14.
|Шарлотт
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|3.
|Реал Солт-Лейк
|14
|7
|4
|3
|17 - 17
|25
|4.
|Остин
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|6.
|Нэшвилл
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|10.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|13
|4
|2
|7
|14 - 23
|14
|13.
|Сиэтл Саундерс
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|4.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|5.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|6.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|7.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|9.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|10.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|11.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|12.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|13.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|14.
|Шарлотт
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|13.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|14.
|Сиэтл Саундерс
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Остин
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|4.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|5.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|2
|3
|3
|6 - 13
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1