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США: МЛС

2022

Стадион:
Лос-Анджелес Гэлакси
4:1
Конец матча
Остин
0'
0:0
4' Не забитый пенальти
Чичарито
0:1
53' Гол
Фагундес Диего
1:1
61' Гол
Чичарито
2:1
64' Гол
Йовелич Деян
77' Желтая карточка
Равелсон Райан
79' Желтая карточка
Йовелич Деян
3:1
88' Гол
Йовелич Деян
4:1
90' Гол
Альварес Эфраин
90'+5
1
Бонд
Джонатан
2
Араухо
Хулиан
20
Депай
Ник
3
Уильямс
Дэррик
44
Эдвардс
Рахим
6
Равелсон
Райан
8
Дельгадо
Марко
9
Кабрал
Кевин
7
Васкес
Виктор
II
11
Грандсир
Самуэль
14
Чичарито
1
Стувер
Брэд
16
Хименес
Эктор
18
Касканте
Хулио
4
Габриэльсен
Рубен
23
Колманич
Жан
6
Даниэль
Перейра
8
Ринг
Александр
33
Gavin
Wolff
7
Дриусси
Себастьян
14
Фагундес
Диего
37
Урути
Максимилиано
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Остин
4-2-3-1

История личных встреч

Лос-Анджелес Гэлакси
Остин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

М
0:1
М
2:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чичарито 6 0.43
Йовелич Деян 3 0.21
Альварес Эфраин 2 0.14
Коста Дуглас 2 0.14
Кьестан Саша 1 (1) 0.07
Дельгадо Марко 1 0.07
Кулибали Сега 1 0.07
Эдвардс Рахим 0 0
Грандсир Самуэль 0 0
Уильямс Дэррик 0 0
Равелсон Райан 0 0
Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 8 (2) 0.57
Урути Максимилиано 4 0.29
Фагундес Диего 3 0.21
Ринг Александр 2 0.14
Финлей Итан 2 0.14
Габриэльсен Рубен 2 0.14
Домингес Сесильо 2 0.14
Касканте Хулио 1 0.07
Даниэль Перейра 1 0.07
Хюсен Дэнни 1 0.07
Джитте Мусса 1 0.07
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Лима Ник 0 0
Jhojan Valencia 0 0
Gavin Wolff 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кулибали Сега 5 0
Дельгадо Марко 2 1
Коста Дуглас 3 0
Чичарито 3 0
Уильямс Дэррик 3 0
Равелсон Райан 3 0
Депай Ник 3 0
Йовелич Деян 2 0
Леердам Келвин 1 0
Васкес Виктор II 1 0
Бонд Джонатан 1 0
Альварес Эфраин 1 0
Кабрал Кевин 1 0
Гаспер Чейз 1 0
Араухо Хулиан 1 0
Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даниэль Перейра 4 1
Ринг Александр 4 0
Дриусси Себастьян 4 0
Jhojan Valencia 4 0
Фагундес Диего 2 0
Касканте Хулио 2 0
Урути Максимилиано 2 0
Kipp Keller 2 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Хименес Эктор 1 0
Домингес Сесильо 1 0
Стувер Брэд 1 0
Лима Ник 1 0
Колманич Жан 1 0
Галлахер Джон 1 0
Редес Родни 1 0
Фелипе 1 0
Gavin Wolff 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
11
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
11%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
11%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
4
44%
4
36%
76-90

Пропущено

9
13
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
3
33%
1
8%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
1
11%
5
38%
61-75
1
11%
4
31%
76-90

Забито

7
16
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
3
43%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
2
13%
46-60
0
0%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
33%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

16
27
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
4
25%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
6%
2
7%
31-45
2
13%
4
15%
46-60
3
19%
6
22%
61-75
6
38%
6
22%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 12
3
19%
3
16%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
4
25%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Хьюстон Динамо 0:3 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:3
Cal United Strikers - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Диего Лойал 1:0 Чикаго Файр - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 2:1 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Орландо Сити 0:1 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Шарлотт - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед 3:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 2:2
Остин
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Остин - Орландо Сити 2:2 Лос-Анджелес - Остин 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 0:1
Хьюстон Динамо - Остин 1:2 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Сан-Антонио - Остин 2:1 Ди Си Юнайтед - Остин 2:3 Остин - Миннесота Юнайтед 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 2:2 Остин - Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс - Остин 1:0 Остин - Интер Майами 5:1 Остин - Цинциннати 5:0 Портленд Тимберс - Остин 3:0 Остин - Спортинг Канзас-Сити 3:1 Даллас - Остин 2:1 Остин - Хьюстон Динамо 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Остин 4:0 Остин - Миннесота Юнайтед 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
10. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
11. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
12. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
13. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11
14. Шарлотт 3 0 0 3 1 - 6 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 14 7 4 3 17 - 17 25
4. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 17 - 15 23
6. Нэшвилл 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
8. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
9. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
10. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
11. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
12. Ванкувер Уайткэпс 13 4 2 7 14 - 23 14
13. Сиэтл Саундерс 11 4 1 6 13 - 15 13
14. Спортинг Канзас-Сити 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
3. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
4. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
5. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
6. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
7. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
8. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
9. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
10. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
11. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
12. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
13. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6
14. Шарлотт 1 0 0 1 0 - 1 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 0 3 9 - 9 12
9. Ванкувер Уайткэпс 6 3 2 1 9 - 7 11
10. Спортинг Канзас-Сити 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
13. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8
14. Сиэтл Саундерс 4 2 0 2 6 - 5 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 2 0 0 2 1 - 5 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 8 2 3 3 6 - 13 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      36'
      Г О О О О Л - Чичарито бьет в цель!
    • Описание гола
      4'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Чичарито пробил пенальти, но не смог забить!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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