  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига наций УЕФА: Группа 4

Стадион:
Грузия
FIFA #93
 
Позже
Гибралтар
FIFA #198
Прогнозы 51
Грузия 96.1% (49)
X 2% (1)
Гибралтар 2% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Грузия
Ничья
Гибралтар
1.10
9.63
36.10
Все Коэффициенты

История личных встреч

Грузия
Гибралтар

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
2:3
Е2
3:0
Е2ОМ
4:0
Е2ОМ
0:3

Результаты последних матчей

Грузия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0
Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Грузия - Гибралтар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 51
    Грузия 96.1% (49)
    X 2% (1)
    Гибралтар 2% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Грузия
    Ничья
    Гибралтар
    1.10
    9.63
    36.10
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Грузия - Гибралтар онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Грузия - Гибралтар

    Исход игры
    Грузия
    96.1% (49)
    Ничья
    2% (1)
    Гибралтар
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    48% (24)
    Меньше
    52% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    32% (16)
    Нет
    68% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Грузия
    37.3% (19)
    2:1 Грузия
    15.7% (8)
    3:0 Грузия
    15.7% (8)
    1:0 Грузия
    11.8% (6)
    3:1 Грузия
    9.8% (5)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Грузия
    Гибралтар
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     