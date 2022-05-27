Стадион: Борис Пайчадзе
История личных встреч
Грузия
Гибралтар
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Результаты последних матчей
Грузия
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Албания - Грузия 0:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 Грузия - Узбекистан 1:0 Грузия - Швеция 2:0
Косово - Грузия 1:2 Грузия - Греция 0:2 Болгария - Грузия 4:1 Испания - Грузия 4:0 Грузия - Косово 0:1 Голландия - Грузия 3:0 Румыния - Грузия 1:2 Греция - Грузия 1:1 Грузия - Испания 1:2 Швеция - Грузия 1:0 Грузия - Эстония 0:0 Грузия - Армения 1:2 Грузия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Грузия 1:1 Армения - Грузия 2:2 Грузия - Беларусь 1:0
Гибралтар
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3 Турция - Гибралтар 6:0
Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0 Гибралтар - Сан-Марино 1:0
Прогнозы на матч Грузия - Гибралтар
Исход игры
Грузия
96.1% (49)
Ничья
2% (1)
Гибралтар
2% (1)
Тотал 2.5
Больше
48% (24)
Меньше
52% (26)
Обе команды забьют
Да
32% (16)
Нет
68% (34)
Популярный счёт
2:0 Грузия
37.3% (19)
2:1 Грузия
15.7% (8)
3:0 Грузия
15.7% (8)
1:0 Грузия
11.8% (6)
3:1 Грузия
9.8% (5)
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