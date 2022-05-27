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Стадион:
Испания
FIFA #7
 
Позже
Португалия
FIFA #8
Прогнозы 50
Испания 68% (34)
X 30% (15)
Португалия 2% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Испания
Ничья
Португалия
2.26
3.48
3.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Испания
Португалия

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ТМС
0:0
ТМС
0:0
ЧМПФ2
3:3
Е2
0:0
ТМС
4:0
ЧМ
1:0

Результаты последних матчей

Испания
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0 Греция - Испания 0:1
Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1 Испания - Германия 6:0
Португалия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Португалия - Северная Македония 2:0 Португалия - Турция 3:1 Португалия - Сербия 1:2 Ирландия - Португалия 0:0
Португалия - Люксембург 5:0 Португалия - Катар 3:0 Азербайджан - Португалия 0:3 Катар - Португалия 1:3 Португалия - Ирландия 2:1 Бельгия - Португалия 1:0 Португалия - Франция 2:2 Португалия - Германия 2:4 Венгрия - Португалия 0:3 Португалия - Израиль 4:0 Испания - Португалия 0:0 Люксембург - Португалия 1:3 Сербия - Португалия 2:2 Португалия - Азербайджан 1:0 Хорватия - Португалия 2:3 Португалия - Франция 0:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Испания - Португалия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 50
    Испания 68% (34)
    X 30% (15)
    Португалия 2% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Испания
    Ничья
    Португалия
    2.26
    3.48
    3.70
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Испания - Португалия онлайн

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    Прогнозы на матч Испания - Португалия

    Исход игры
    Испания
    68% (34)
    Ничья
    30% (15)
    Португалия
    2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.59% (39)
    Меньше
    20.41% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    91.84% (45)
    Нет
    8.16% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Испания
    54% (27)
    1:1 Ничья
    14% (7)
    2:2 Ничья
    12% (6)
    3:2 Испания
    6% (3)
    1:0 Испания
    4% (2)
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    Испания
    Португалия
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