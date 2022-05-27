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Стадион:
Чехия
FIFA #31
 
Позже
Швейцария
FIFA #14
Прогнозы 49
Чехия 44.9% (22)
X 40.8% (20)
Швейцария 14.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Швейцария
3.30
3.40
2.43
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Чехия
Швейцария

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЧЕ2(2
0:1

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0
Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0
Швейцария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1
Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Швейцария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 49
    Чехия 44.9% (22)
    X 40.8% (20)
    Швейцария 14.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Швейцария
    3.30
    3.40
    2.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Чехия - Швейцария онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия - Швейцария

    Исход игры
    Чехия
    45.8% (22)
    Ничья
    39.6% (19)
    Швейцария
    14.6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.94% (23)
    Меньше
    51.06% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    85.11% (40)
    Нет
    14.89% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.4% (17)
    2:1 Чехия
    33.3% (16)
    1:2 Швейцария
    12.5% (6)
    1:0 Чехия
    8.3% (4)
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    Чехия
    Швейцария
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