Стадион: Синобо
История личных встреч
Чехия
Швейцария
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0 Чехия - Кувейт 7:0
Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6 Чехия - Словакия 2:0
Швейцария
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Швейцария - Косово 1:1 Англия - Швейцария 2:1 Швейцария - Болгария 4:0 Италия - Швейцария 1:1
Литва - Швейцария 0:4 Швейцария - Северная Ирландия 2:0 Северная Ирландия - Швейцария 0:0 Швейцария - Италия 0:0 Швейцария - Греция 2:1 Швейцария - Испания 1:1 Франция - Швейцария 3:3 Швейцария - Турция 3:1 Италия - Швейцария 3:0 Уэльс - Швейцария 1:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Швейцария - США 2:1 Швейцария - Финляндия 3:2 Швейцария - Литва 1:0 Болгария - Швейцария 1:3 Швейцария - Испания 1:1
Прогнозы на матч Чехия - Швейцария
Исход игры
Чехия
45.8% (22)
Ничья
39.6% (19)
Швейцария
14.6% (7)
Тотал 2.5
Больше
48.94% (23)
Меньше
51.06% (24)
Обе команды забьют
Да
85.11% (40)
Нет
14.89% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.4% (17)
2:1 Чехия
33.3% (16)
1:2 Швейцария
12.5% (6)
1:0 Чехия
8.3% (4)
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