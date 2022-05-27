Стадион: Райко Митич
История личных встреч
Сербия
Норвегия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Результаты последних матчей
Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0
Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0
Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2
Прогнозы на матч Сербия - Норвегия
Исход игры
Сербия
85.7% (42)
Ничья
10.2% (5)
Норвегия
4.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.35% (33)
Меньше
32.65% (16)
Обе команды забьют
Да
69.39% (34)
Нет
30.61% (15)
Популярный счёт
2:1 Сербия
55.1% (27)
1:0 Сербия
14.3% (7)
2:0 Сербия
10.2% (5)
1:1 Ничья
6.1% (3)
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