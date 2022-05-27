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Стадион:
Сербия
FIFA #25
 
Позже
Норвегия
FIFA #37
Прогнозы 49
Сербия 85.7% (42)
X 10.2% (5)
Норвегия 4.1% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Сербия
Ничья
Норвегия
3.12
3.37
3.43
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Сербия
Норвегия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛНУ
1:2

Результаты последних матчей

Сербия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Дания - Сербия 3:0 Венгрия - Сербия 0:1 Португалия - Сербия 1:2 Сербия - Катар 4:0
Сербия - Азербайджан 3:1 Люксембург - Сербия 0:1 Ирландия - Сербия 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Катар - Сербия 0:4 Япония - Сербия 1:0 Сербия - Ямайка 1:1 Азербайджан - Сербия 1:2 Сербия - Португалия 2:2 Сербия - Ирландия 3:2 Панама - Сербия 0:0 Доминиканская Республика - Сербия 0:0 Сербия - РОССИЯ 5:0 Венгрия - Сербия 1:1 Сербия - Шотландия 1:1 Турция - Сербия 2:2
Норвегия
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Норвегия - Армения 9:0 Норвегия - Словакия 2:0 Голландия - Норвегия 2:0 Норвегия - Латвия 0:0
Норвегия - Черногория 2:0 Турция - Норвегия 1:1 Норвегия - Гибралтар 5:1 Латвия - Норвегия 0:2 Норвегия - Голландия 1:1 Норвегия - Греция 1:2 Норвегия - Люксембург 1:0 Черногория - Норвегия 0:1 Норвегия - Турция 0:3 Гибралтар - Норвегия 0:3 Австрия - Норвегия 1:1 Норвегия - Северная Ирландия 1:0 Норвегия - Румыния 4:0 Норвегия - Сербия 1:2 Северная Ирландия - Норвегия 1:5 Норвегия - Австрия 1:2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сербия - Норвегия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 38 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 49
    Сербия 85.7% (42)
    X 10.2% (5)
    Норвегия 4.1% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Сербия
    Ничья
    Норвегия
    3.12
    3.37
    3.43
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Сербия - Норвегия онлайн

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    Прогнозы на матч Сербия - Норвегия

    Исход игры
    Сербия
    85.7% (42)
    Ничья
    10.2% (5)
    Норвегия
    4.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.35% (33)
    Меньше
    32.65% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    69.39% (34)
    Нет
    30.61% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Сербия
    55.1% (27)
    1:0 Сербия
    14.3% (7)
    2:0 Сербия
    10.2% (5)
    1:1 Ничья
    6.1% (3)
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    Сербия
    Норвегия
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