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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Литва
FIFA #135
 
Позже
Люксембург
FIFA #94
Прогнозы 39
Литва 48.7% (19)
X 41% (16)
Люксембург 10.3% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Люксембург
3.41
3.15
3.35
Все Коэффициенты

История личных встреч

Литва
Люксембург

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2
1:1
Е2
2:1
ММ
2:1
ТМС
0:1

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0
Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2 Эстония - Литва 1:3
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3
Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Люксембург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



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    • Прогнозы 39
    Литва 48.7% (19)
    X 41% (16)
    Люксембург 10.3% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Люксембург
    3.41
    3.15
    3.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Литва - Люксембург онлайн

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    Прогнозы на матч Литва - Люксембург

    Исход игры
    Литва
    48.7% (19)
    Ничья
    41% (16)
    Люксембург
    10.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.46% (15)
    Меньше
    61.54% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (26)
    Нет
    33.33% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.2% (11)
    2:1 Литва
    23.1% (9)
    2:0 Литва
    17.9% (7)
    1:2 Люксембург
    7.7% (3)
    1:0 Литва
    7.7% (3)
    0:0 Ничья
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
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    Литва
    Люксембург
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