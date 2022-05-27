Стадион: ЛФФ
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История личных встреч
Литва
Люксембург
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1 Северная Ирландия - Литва 1:0
Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2 Эстония - Литва 1:3
Люксембург
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Люксембург - Северная Ирландия 1:3 Люксембург - Ирландия 0:3 Азербайджан - Люксембург 1:3
Португалия - Люксембург 5:0 Люксембург - Сербия 0:1 Люксембург - Катар 1:1 Сербия - Люксембург 4:1 Люксембург - Азербайджан 2:1 Люксембург - Шотландия 0:1 Норвегия - Люксембург 1:0 Люксембург - Португалия 1:3 Ирландия - Люксембург 0:1 Катар - Люксембург 1:0 Люксембург - Азербайджан 0:0 Кипр - Люксембург 2:1 Люксембург - Австрия 0:3 Черногория - Люксембург 1:2 Люксембург - Кипр 2:0 Люксембург - Лихтенштейн 1:2
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Литва - Люксембург
Исход игры
Литва
48.7% (19)
Ничья
41% (16)
Люксембург
10.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (15)
Меньше
61.54% (24)
Обе команды забьют
Да
66.67% (26)
Нет
33.33% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
28.2% (11)
2:1 Литва
23.1% (9)
2:0 Литва
17.9% (7)
1:2 Люксембург
7.7% (3)
1:0 Литва
7.7% (3)
0:0 Ничья
7.7% (3)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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