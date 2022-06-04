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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Финляндия
FIFA #60
 
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Босния и Герцеговина
FIFA #56
Прогнозы 123
Финляндия 50.4% (62)
X 37.4% (46)
Босния и Герцеговина 12.2% (15)
0
выиграет Финляндия, со счетом 1:0
Пукки -- Кукиш
Борис Суханов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Босния и Герцеговина
3.00
3.20
2.95
Все Коэффициенты
Новости
1
Градецки
Лукаш
17
Алхо
Николай
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
О'Шоунесси
Даниэль
18
Уронен
Йере
11
Шуллер
Расмус
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
16
Ниссилья
Урхо
10
Пукки
Теэму
12
Шехич
Ибрагим
4
Газибегович
Юсуф
16
Ахмедходжич
Анел
3
Хаджикадунич
Деннис
5
Колашинац
Сеад
18
Хаджиахметович
Амир
10
Пьянич
Миралем
21
Прчич
Саньин
20
Стеванович
Мирослав
11
Джеко
Эдин
8
Крунич
Раде
Финляндия
5-3-1-1
Босния и Герцеговина
4-3-3

История личных встреч

Финляндия
Босния и Герцеговина

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ОМЧ2Е
1:3
ОМЧ2Е
2:2
Е2
4:1
Е2
2:0

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3
Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2 Франция - Финляндия 0:2
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0 Босния и Герцеговина - Украина 0:2
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0 Босния и Герцеговина - Голландия 0:0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Судья
    Главный судья - Николас Уолш (Шотландия);
    Помощники рефери: Калум Спенс, Росс Маклеод (оба - Шотландия);
    ВАР - Джарред Джиллетт (Австрия), ассистент ВАР - Ник Хоптон (Англия);
    Четвёртый судья - Колин Стивен (Шотландия).
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Мы продолжаем следить за событиями Лиги наций УЕФА, и в очередном поединке будем смотреть любопытную встречу между командами Финляндии и Боснии и Герцеговины. Без интересных лиц не обойдётся!
    С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать и красивого нам футбола!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия - Босния и Герцеговина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Nicholas Walsh

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 123
Финляндия 50.4% (62)
X 37.4% (46)
Босния и Герцеговина 12.2% (15)
0
выиграет Финляндия, со счетом 1:0
Пукки -- Кукиш
Борис Суханов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Босния и Герцеговина
3.00
3.20
2.95
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Финляндия - Босния и Герцеговина онлайн

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Прогнозы на матч Финляндия - Босния и Герцеговина

Исход игры
Финляндия
48.4% (62)
Ничья
39.1% (50)
Босния и Герцеговина
12.5% (16)
Тотал 2.5
Больше
29.91% (35)
Меньше
70.09% (82)
Обе команды забьют
Да
68.38% (80)
Нет
31.62% (37)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.9% (46)
1:0 Финляндия
17.2% (22)
2:1 Финляндия
16.4% (21)
1:2 Босния и Герцеговина
7.8% (10)
2:0 Финляндия
6.3% (8)
0:1 Босния и Герцеговина
2.3% (3)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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Финляндия
Босния и Герцеговина
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