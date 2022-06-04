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Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!

Мы продолжаем следить за событиями Лиги наций УЕФА, и в очередном поединке будем смотреть любопытную встречу между командами Финляндии и Боснии и Герцеговины. Без интересных лиц не обойдётся!

С вами игру будет смотреть Андрей Сергеев. Добро пожаловать и красивого нам футбола!