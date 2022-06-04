Рассудит этот матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогать ему на бровках будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервным арбитром на этт матч назначен Фабиу Верисиму. За VAR будут отвечать Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Венгрии и Англии, которые выступают в третьей группе Лиги А. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.