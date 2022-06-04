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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Венгрия
FIFA #43
 
Позже
Англия
FIFA #5
1
Гулачи
Петер
2
Ланг
Адам
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
13
Шефер
Андраш
8
Надь
Адам
18
Надь
Жолт
20
Шаллаи
Роланд
10
Собослаи
Доминик
9
Салаи
Адам
1
Пикфорд
Джордан
2
Уокер
Кайл
5
Коди
Конор
6
Магуайр
Гарри
7
Александер-Арнольд
Трент
8
Беллингхем
Джуд
4
Райс
Деклан
3
Джастин
Джеймс
10
Боуэн
Джаррод
11
Маунт
Мэйсон
9
Кейн
Гарри
Венгрия
3-4-2-1
Англия
3-4-2-1

История личных встреч

Венгрия
Англия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0
Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1
Англия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0
Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Венгрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венгрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венгрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
  • До матча
  • Рассудит этот матч португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем. Помогать ему на бровках будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Резервным арбитром на этт матч назначен Фабиу Верисиму. За VAR будут отвечать Тьягу Мартинш и Жоау Пиньейру. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Венгрии и Англии, которые выступают в третьей группе Лиги А. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 4 минуты.

    Главный судья: Диаш Артур Соареш

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Прогнозы 129
Венгрия 1.6% (2)
X 4.7% (6)
Англия 93.8% (121)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Англия
8.50
4.70
1.52
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Венгрия - Англия онлайн

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Прогнозы на матч Венгрия - Англия

Исход игры
Венгрия
1.5% (2)
Ничья
5.2% (7)
Англия
93.3% (125)
Тотал 2.5
Больше
60.87% (70)
Меньше
39.13% (45)
Обе команды забьют
Да
56.52% (65)
Нет
43.48% (50)
Популярный счёт
1:2 Англия
29.1% (39)
0:2 Англия
23.1% (31)
1:3 Англия
14.9% (20)
0:1 Англия
7.5% (10)
0:3 Англия
6% (8)
1:1 Ничья
2.2% (3)
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Венгрия
Англия
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