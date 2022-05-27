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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Венгрия
FIFA #43
 
Позже
Англия
FIFA #5
Прогнозы 41
Венгрия 2.4% (1)
X 4.9% (2)
Англия 92.7% (38)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Венгрия
Ничья
Англия
9.94
4.60
1.42
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Венгрия
Англия

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:1

Результаты последних матчей

Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2 Венгрия - Сан-Марино 4:0
Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1 Венгрия - Исландия 2:1
Англия
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Англия - Кот-д'Ивуар 3:0 Англия - Швейцария 2:1 Сан-Марино - Англия 0:10 Англия - Албания 5:0
Англия - Венгрия 1:1 Андорра - Англия 0:5 Польша - Англия 1:1 Англия - Андорра 4:0 Венгрия - Англия 0:4 Италия - Англия 1:1 Англия - Дания 2:1 Украина - Англия 0:4 Англия - Германия 2:0 Чехия - Англия 0:1 Англия - Шотландия 0:0 Англия - Хорватия 1:0 Англия - Румыния 1:0 Англия - Австрия 1:0 Англия - Польша 2:1 Албания - Англия 0:2

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Венгрия - Англия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 июня 2022, осталось 2 дня 9 часов 18 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Венгрия 2.4% (1)
    X 4.9% (2)
    Англия 92.7% (38)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Венгрия
    Ничья
    Англия
    9.94
    4.60
    1.42
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Венгрия - Англия онлайн

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    Прогнозы на матч Венгрия - Англия

    Исход игры
    Венгрия
    2.5% (1)
    Ничья
    5% (2)
    Англия
    92.5% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.42% (26)
    Меньше
    31.58% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    63.16% (24)
    Нет
    36.84% (14)
    Популярный счёт
    1:2 Англия
    32.5% (13)
    0:2 Англия
    20% (8)
    1:3 Англия
    20% (8)
    0:3 Англия
    10% (4)
    1:1 Ничья
    5% (2)
    0:1 Англия
    5% (2)
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    Англия
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