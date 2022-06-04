На чилле
Борис Суханов #
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Черногория
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Румыния
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Финляндия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Румыния
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Румыния
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0