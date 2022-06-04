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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Черногория
FIFA #73
0:0
Первый тайм: 12'
Румыния
FIFA #41
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 123
Черногория 22.8% (28)
X 53.7% (66)
Румыния 23.6% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Черногория
Ничья
Румыния
3.28
3.20
3.10
Все Коэффициенты
Новости
1
Миятович
Милан
7
Вешович
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
2
Вукчевич
Андрия
23
Марушич
Адам
20
Раичкович
Милош
10
Янкович
Марко
16
Йовович
Владимир
17
Хакшабанович
Сеад
9
Мугоша
Стефан
1
Ницэ
Флорин
2
Ратиу
Андрей
6
Кирикеш
Влад
17
Рус
Адриан
11
Банку
Никусор
14
Олару
Дариус
3
Кристя
Юлиан
18
Марин
Рэзван
9
Иван
Андрей
19
Тэнасе
Флорин
13
Михэйлэ
Валентин
Черногория
4-4-1-1
Румыния
4-3-3

История личных встреч

Черногория
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛНУ
0:1
ЛНУ
0:0
ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
1:1
ТМС
4:0

Результаты последних матчей

Черногория
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2 Черногория - Голландия 2:2
Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0 Черногория - Латвия 1:1
Румыния
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2 Румыния - Исландия 0:0
Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1 Австрия - Румыния 2:3

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Черногория 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Румыния 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Финляндия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Румыния 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Румыния 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
2. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 11'
    Кристя показал уже в падении, что ему нужна замена. Да, не впервой врачи выходят к полузащитнику румынской команды, поэтому может и усугубил он повреждение.
  • Травма, повреждение
    10'
    Вновь врачи на поле. Кристя вновь пострадал. Футбол будем смотреть сегодня?
  • Фол, нарушение
    8'
    Вновь нарушение правил, теперь уже Иван пострадал. Надо реагировать шведскому рефери, а то слишком много фолов.
  • Фол, нарушение
    7'
    25% на 75% по владению мячом в пользу сборной Румынии, но пока обходится без опасных моментов. Много борьбы в центре поля. Сейчас вот Кристя в центре поля уронил Хакшабановича.
  • 6'
    Игроки сборной Черногории наладили контроль над мячом, но пока в основном на своей половине поля его катают. Румыны всё контролируют.
  • 5'
    Поактивнее начали поединок футболисты сборной Румынии, но пока ничего интересного мы не видим на поле. Кристя на поле вернулся, всё в порядке с ним.
  • 3'
    Врачи сборной Румынии появились на поле, там скорее даже не лицо обслуживали они Кристе, а что-то с ногой у полузащитника гостей. Но уверенно он прошагал с врачами, скоро вернётся.
  • Фол, нарушение
    2'
    Мугоша уже на первой минуте мог карточку получить, но шведский рефери молчит. Локтем жёстко сыграл форвард команды хозяев в центре поля на Кристе.
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! Футболисты сборной Черногории сегодня действуют в красно-жёлтой форме, а команда Румынии целиком белом.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Черногория 0:0 Румыния

Исход игры
Черногория
23% (29)
Ничья
52.4% (66)
Румыния
24.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
27.59% (32)
Меньше
72.41% (84)
Обе команды забьют
Да
77.59% (90)
Нет
22.41% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
46% (58)
2:1 Черногория
11.1% (14)
1:2 Румыния
10.3% (13)
0:1 Румыния
9.5% (12)
1:0 Черногория
6.3% (8)
0:0 Ничья
3.2% (4)
2:2 Ничья
2.4% (3)
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