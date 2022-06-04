Первый тайм

11' Кристя показал уже в падении, что ему нужна замена. Да, не впервой врачи выходят к полузащитнику румынской команды, поэтому может и усугубил он повреждение.

10' Вновь врачи на поле. Кристя вновь пострадал. Футбол будем смотреть сегодня?

8' Вновь нарушение правил, теперь уже Иван пострадал. Надо реагировать шведскому рефери, а то слишком много фолов.

7' 25% на 75% по владению мячом в пользу сборной Румынии, но пока обходится без опасных моментов. Много борьбы в центре поля. Сейчас вот Кристя в центре поля уронил Хакшабановича.

6' Игроки сборной Черногории наладили контроль над мячом, но пока в основном на своей половине поля его катают. Румыны всё контролируют.

5' Поактивнее начали поединок футболисты сборной Румынии, но пока ничего интересного мы не видим на поле. Кристя на поле вернулся, всё в порядке с ним.