Стадион: Би-Си Плэйс
0:0
Первый тайм: 23'
0'
55
Кроппер
Коди
22
Годой
Эрик
27
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
16
Чанг
Майкель
- Основной состав
-
55 Кроппер КодиВратарь
-
22 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Рапосо РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
60 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
-
14 Мартинш ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
45 Pedro Vite
-
Главный тренер: Vanni Sartini
- Основной состав
-
18 Макмат ЗакВратарь
-
22 Эррера АаронЗащитник
-
15 Глэд ДжастинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Чанг МайкельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Беслер НикПолузащитник
-
25 Луис ЭвертонПолузащитник
-
81 Tomas Gomez
-
26 Diego Luna
-
Главный тренер: Pablo Mastroeni
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк
13 матчей
92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
27 матчей
44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каваллини Лукас
|4 (2)
|0.29
|Рикеттс Тосайн
|2
|0.14
|Уайт Брайан
|2
|0.14
|Рапосо Райан
|2
|0.14
|Дахоме Кристиан
|1
|0.07
|Годой Эрик
|1
|0.07
|Блэкмон Тристан
|1
|0.07
|Голд Райан
|1 (1)
|0.07
|Кайседо Дейбер
|0
|0
|Гутьеррес Кристиан
|0
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|3
|0.2
|Кордова Серхио
|3
|0.2
|Глэд Джастин
|3
|0.2
|Шмитт Тейт
|2
|0.13
|Чанг Майкель
|1
|0.07
|Мерам Джастин
|1
|0.07
|Руис Пабло
|1 (1)
|0.07
|Крейлах Дамир
|1
|0.07
|Сильва Марсело
|1
|0.07
|Броди Эндрю
|1
|0.07
|Джулио Андерсон
|0
|0
|Jasper Loeffelsend
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каваллини Лукас
|5
|0
|Тейберт Расселл
|3
|0
|Браун Джавейн
|3
|0
|Веселинович Ранко
|3
|0
|Берхальтер Себастьян
|3
|0
|Нервински Джейк
|1
|1
|Юнгвирт Флориан
|1
|0
|Гутьеррес Кристиан
|1
|0
|Годой Эрик
|1
|0
|Дахоме Кристиан
|1
|0
|Годиньо Маркус
|1
|0
|Кайседо Дейбер
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Уайт Брайан
|1
|0
|Бальдисимо Майкл
|1
|0
|Pedro Vite
|1
|0
Реал Солт-Лейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руис Пабло
|5
|0
|Колдуэлл Скотт
|5
|0
|Сильва Марсело
|3
|0
|Шмитт Тейт
|3
|0
|Глэд Джастин
|2
|0
|Луис Эвертон
|2
|0
|Эррера Аарон
|2
|0
|Jasper Loeffelsend
|2
|0
|Крейлах Дамир
|1
|0
|Макмат Зак
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Броди Эндрю
|1
|0
|Холт Эрик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
5
56%
3
50%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
60%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
16
4
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
4
25%
1
25%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90
Забито
14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
17%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|13
|8
|2
|3
|25 - 10
|26
|2.
|Филадельфия Юнион
|14
|6
|7
|1
|19 - 10
|25
|3.
|Клёб де Фут Монреаль
|14
|7
|2
|5
|28 - 26
|23
|4.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|14
|6
|5
|3
|24 - 15
|23
|5.
|Орландо Сити
|14
|6
|3
|5
|17 - 20
|21
|6.
|Цинциннати
|14
|6
|1
|7
|21 - 25
|19
|7.
|Интер Майами
|14
|5
|3
|6
|15 - 22
|18
|8.
|Коламбус Кру
|12
|4
|4
|4
|17 - 14
|16
|9.
|Шарлотт
|14
|5
|1
|8
|13 - 18
|16
|10.
|Нью-Инглэнд Революшн
|13
|4
|4
|5
|22 - 23
|16
|11.
|Атланта Юнайтед
|13
|4
|4
|5
|20 - 20
|16
|12.
|Торонто
|14
|4
|3
|7
|21 - 27
|15
|13.
|Ди Си Юнайтед
|13
|4
|2
|7
|17 - 23
|14
|14.
|Чикаго Файр
|14
|2
|5
|7
|13 - 20
|11
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|13
|8
|2
|3
|27 - 16
|26
|2.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|15
|7
|5
|3
|17 - 17
|26
|3.
|Даллас
|14
|7
|4
|3
|24 - 13
|25
|4.
|Остин
|14
|7
|3
|4
|28 - 18
|24
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|6.
|Нэшвилл
|14
|6
|4
|4
|18 - 16
|22
|7.
|Миннесота Юнайтед
|14
|5
|3
|6
|15 - 15
|18
|8.
|Колорадо Рэпидс
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|9.
|Хьюстон Динамо
|14
|5
|3
|6
|17 - 17
|18
|10.
|Сиэтл Саундерс
|12
|5
|1
|6
|15 - 16
|16
|11.
|Портленд Тимберс
|15
|3
|6
|6
|21 - 25
|15
|12.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|14
|3
|5
|6
|25 - 32
|14
|14.
|Спортинг Канзас-Сити
|15
|3
|4
|8
|13 - 26
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|8
|6
|1
|1
|21 - 7
|19
|2.
|Шарлотт
|7
|5
|0
|2
|9 - 5
|15
|3.
|Интер Майами
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|4.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|4
|0
|8 - 3
|13
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|6
|4
|0
|2
|14 - 10
|12
|6.
|Торонто
|7
|4
|0
|3
|11 - 12
|12
|7.
|Атланта Юнайтед
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Ди Си Юнайтед
|8
|3
|1
|4
|12 - 12
|10
|10.
|Орландо Сити
|7
|3
|0
|4
|9 - 13
|9
|11.
|Коламбус Кру
|5
|3
|0
|2
|9 - 4
|9
|12.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|1
|4
|2
|10 - 9
|7
|13.
|Цинциннати
|6
|2
|0
|4
|11 - 11
|6
|14.
|Чикаго Файр
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лос-Анджелес
|8
|5
|2
|1
|18 - 9
|17
|2.
|Колорадо Рэпидс
|8
|5
|2
|1
|12 - 4
|17
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|6
|5
|1
|0
|11 - 4
|16
|4.
|Даллас
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|5.
|Остин
|7
|4
|2
|1
|17 - 5
|14
|6.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|8
|3
|4
|1
|17 - 16
|13
|7.
|Хьюстон Динамо
|8
|3
|3
|2
|10 - 8
|12
|8.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|9.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|7
|3
|3
|1
|9 - 7
|12
|10.
|Спортинг Канзас-Сити
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|11.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|2
|3
|10 - 7
|11
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|3
|0
|2
|8 - 6
|9
|13.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|3
|2
|12 - 10
|9
|14.
|Нэшвилл
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|5
|1
|1
|14 - 6
|16
|2.
|Цинциннати
|8
|4
|1
|3
|10 - 14
|13
|3.
|Филадельфия Юнион
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|4.
|Орландо Сити
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|5.
|Клёб де Фут Монреаль
|8
|3
|2
|3
|14 - 16
|11
|6.
|Нью-Йорк Сити
|5
|2
|1
|2
|4 - 3
|7
|7.
|Коламбус Кру
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|8.
|Нью-Инглэнд Революшн
|6
|1
|2
|3
|12 - 15
|5
|9.
|Чикаго Файр
|8
|1
|2
|5
|8 - 15
|5
|10.
|Ди Си Юнайтед
|5
|1
|1
|3
|5 - 11
|4
|11.
|Интер Майами
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|12.
|Атланта Юнайтед
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|13.
|Торонто
|7
|0
|3
|4
|10 - 15
|3
|14.
|Шарлотт
|7
|0
|1
|6
|4 - 13
|1
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нэшвилл
|10
|4
|2
|4
|11 - 12
|14
|2.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|9
|2
|4
|3
|6 - 13
|10
|4.
|Остин
|7
|3
|1
|3
|11 - 13
|10
|5.
|Лос-Анджелес
|5
|3
|0
|2
|9 - 7
|9
|6.
|Даллас
|7
|2
|3
|2
|9 - 7
|9
|7.
|Сиэтл Саундерс
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|8.
|Миннесота Юнайтед
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|9.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|0
|4
|7 - 9
|6
|10.
|Портленд Тимберс
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|11.
|Ванкувер Уайткэпс
|0:0
|7
|1
|0
|6
|5 - 16
|3
|12.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|0
|2
|6
|6 - 20
|2
|13.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|0
|1
|5
|8 - 16
|1
|14.
|Колорадо Рэпидс
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1