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США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
0:0
Первый тайм: 23'
Реал Солт-Лейк
0'
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.20
3.30
2.60
Все Коэффициенты
55
Кроппер
Коди
22
Годой
Эрик
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
27
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
26
Юнгвирт
Флориан
17
Овусу
Леонард
3
Гутьеррес
Кристиан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
7
Вуд
Бобби
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 4 (2) 0.29
Рикеттс Тосайн 2 0.14
Уайт Брайан 2 0.14
Рапосо Райан 2 0.14
Дахоме Кристиан 1 0.07
Годой Эрик 1 0.07
Блэкмон Тристан 1 0.07
Голд Райан 1 (1) 0.07
Кайседо Дейбер 0 0
Гутьеррес Кристиан 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.2
Кордова Серхио 3 0.2
Глэд Джастин 3 0.2
Шмитт Тейт 2 0.13
Чанг Майкель 1 0.07
Мерам Джастин 1 0.07
Руис Пабло 1 (1) 0.07
Крейлах Дамир 1 0.07
Сильва Марсело 1 0.07
Броди Эндрю 1 0.07
Джулио Андерсон 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 5 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 1 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Кайседо Дейбер 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Сильва Марсело 3 0
Шмитт Тейт 3 0
Глэд Джастин 2 0
Луис Эвертон 2 0
Эррера Аарон 2 0
Jasper Loeffelsend 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Макмат Зак 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
0 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
5
56%
3
50%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
15%
31-45
1
14%
3
23%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
3
23%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
3
60%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
4
25%
1
25%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Забито

14
17
4 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
21%
2
12%
1-15
1
7%
1
6%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
1
7%
6
35%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
5
36%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

23
17
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
4
17%
4
24%
1-15
3
13%
2
12%
16-30
4
17%
2
12%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
4
17%
2
12%
61-75
5
22%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Шарлотт 14 5 1 8 13 - 18 16
10. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
13. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
14. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Реал Солт-Лейк 0:0 15 7 5 3 17 - 17 26
3. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
4. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 17 - 15 23
6. Нэшвилл 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
8. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
9. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
10. Сиэтл Саундерс 12 5 1 6 15 - 16 16
11. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
12. Ванкувер Уайткэпс 0:0 14 4 3 7 14 - 23 15
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
14. Спортинг Канзас-Сити 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 7 5 0 2 9 - 5 15
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
5. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
6. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
7. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
10. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
11. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
13. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 0:0 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
7. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
8. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 0 3 9 - 9 12
9. Ванкувер Уайткэпс 0:0 7 3 3 1 9 - 7 12
10. Спортинг Канзас-Сити 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Сиэтл Саундерс 5 3 0 2 8 - 6 9
13. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 7 0 1 6 4 - 13 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Реал Солт-Лейк 0:0 9 2 4 3 6 - 13 10
4. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
5. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
6. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 0:0 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ванкувер Уайткэпс
Ничья
Реал Солт-Лейк
3.20
3.30
2.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 0:0 Реал Солт-Лейк онлайн

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