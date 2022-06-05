  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2022

США: МЛС

2022

Стадион:
Ванкувер Уайткэпс
2:1
Конец матча
Реал Солт-Лейк
0'
28' Желтая карточка
Эррера Аарон
1:0
31' Гол
Веселинович Ранко
38' Желтая карточка
Кайседо Дейбер
1:1
52' Гол
Мерам Джастин
62' Желтая карточка
Мерам Джастин
68' Желтая карточка
Jasper Loeffelsend
76' Желтая карточка
Юнгвирт Флориан
90' Желтая карточка
Александр Кайо
90' Вторая желтая карточка
Эррера Аарон
2:1
90' Пенальти
Голд Райан
90'+4
55
Кроппер
Коди
22
Годой
Эрик
4
Веселинович
Ранко
28
Нервински
Джейк
27
Рапосо
Райан
16
Берхальтер
Себастьян
26
Юнгвирт
Флориан
17
Овусу
Леонард
3
Гутьеррес
Кристиан
24
Уайт
Брайан
7
Кайседо
Дейбер
18
Макмат
Зак
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
30
Сильва
Марсело
2
Броди
Эндрю
16
Чанг
Майкель
28
Jasper
Loeffelsend
6
Руис
Пабло
9
Мерам
Джастин
10
Кордова
Серхио
7
Вуд
Бобби
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Реал Солт-Лейк
4-4-2

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Реал Солт-Лейк

13 матчей

92.3%
7.7%
2.6645352591004E-15%
12 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

92.3%
30.8%
12 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

27 матчей

44.4%
14.8%
40.8%
12 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

14.8%
48.1%
37.1%
4 победы 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

М
4:1
М
0:4
М
3:1
М
2:1
М
1:2
М
0:1
М
1:0
М
2:0
М
2:1
М
3:2
М
3:0
М
2:0
М
1:0
М
4:0
М
2:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
2:2
М
0:1
М
2:0
М
1:1
М
0:0
М
2:1
М
2:1
М
3:0
М
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каваллини Лукас 4 (2) 0.29
Рикеттс Тосайн 2 0.14
Уайт Брайан 2 0.14
Рапосо Райан 2 0.14
Голд Райан 2 (2) 0.14
Дахоме Кристиан 1 0.07
Годой Эрик 1 0.07
Блэкмон Тристан 1 0.07
Веселинович Ранко 1 0.07
Кайседо Дейбер 0 0
Гутьеррес Кристиан 0 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.2
Кордова Серхио 3 0.2
Глэд Джастин 3 0.2
Мерам Джастин 2 0.13
Шмитт Тейт 2 0.13
Чанг Майкель 1 0.07
Руис Пабло 1 (1) 0.07
Крейлах Дамир 1 0.07
Сильва Марсело 1 0.07
Броди Эндрю 1 0.07
Джулио Андерсон 0 0
Jasper Loeffelsend 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каваллини Лукас 5 0
Тейберт Расселл 3 0
Браун Джавейн 3 0
Веселинович Ранко 3 0
Берхальтер Себастьян 3 0
Нервински Джейк 1 1
Юнгвирт Флориан 2 0
Кайседо Дейбер 2 0
Гутьеррес Кристиан 1 0
Годой Эрик 1 0
Дахоме Кристиан 1 0
Годиньо Маркус 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Уайт Брайан 1 0
Бальдисимо Майкл 1 0
Pedro Vite 1 0
Александр Кайо 1 0
Реал Солт-Лейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руис Пабло 5 0
Колдуэлл Скотт 5 0
Эррера Аарон 3 1
Сильва Марсело 3 0
Шмитт Тейт 3 0
Jasper Loeffelsend 3 0
Глэд Джастин 2 0
Луис Эвертон 2 0
Крейлах Дамир 1 0
Мерам Джастин 1 0
Макмат Зак 1 0
Кордова Серхио 1 0
Броди Эндрю 1 0
Холт Эрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
7
1 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
1
14%
61-75
6
55%
3
43%
76-90

Пропущено

8
15
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
3
20%
31-45
2
25%
3
20%
46-60
2
25%
2
13%
61-75
2
25%
4
27%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
3
60%
2
18%
1-15
1
20%
1
9%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
5
45%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

16
4
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
4
25%
1
25%
1-15
3
19%
2
50%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
1
25%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
3
19%
2
11%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
1
6%
7
39%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
6
38%
5
28%
76-90

Пропущено

24
19
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
17%
4
21%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
3
16%
31-45
4
17%
3
16%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Шарлотт - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:3
Ванкувер Уайткэпс - Торонто 1:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Нью-Йорк Сити 0:0 Коламбус Кру - Ванкувер Уайткэпс 4:0 Спортинг Канзас-Сити - Ванкувер Уайткэпс 3:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:3 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Реал Солт-Лейк
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Реал Солт-Лейк - Хьюстон Динамо 3:0 Клёб де Фут Монреаль - Реал Солт-Лейк 1:2 Реал Солт-Лейк - Остин 2:1 Нэшвилл - Реал Солт-Лейк 2:0
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Northern Colorado Hailstorm 0:1 Нью-Йорк Сити - Реал Солт-Лейк 6:0 Реал Солт-Лейк - Торонто 2:2 Колорадо Рэпидс - Реал Солт-Лейк 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:0 Реал Солт-Лейк - Нэшвилл 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Реал Солт-Лейк 2:3 Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 1:0 Хьюстон Динамо - Реал Солт-Лейк 0:0 Реал Солт-Лейк - Викинг 1:4 Портленд Тимберс - Реал Солт-Лейк 2:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 1:2 Сиэтл Саундерс - Реал Солт-Лейк 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Реал Солт-Лейк 0:1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 13 8 2 3 25 - 10 26
2. Филадельфия Юнион 14 6 7 1 19 - 10 25
3. Клёб де Фут Монреаль 14 7 2 5 28 - 26 23
4. Нью-Йорк Ред Буллз 14 6 5 3 24 - 15 23
5. Орландо Сити 14 6 3 5 17 - 20 21
6. Цинциннати 14 6 1 7 21 - 25 19
7. Интер Майами 14 5 3 6 15 - 22 18
8. Коламбус Кру 12 4 4 4 17 - 14 16
9. Шарлотт 14 5 1 8 13 - 18 16
10. Нью-Инглэнд Революшн 13 4 4 5 22 - 23 16
11. Атланта Юнайтед 13 4 4 5 20 - 20 16
12. Торонто 14 4 3 7 21 - 27 15
13. Ди Си Юнайтед 13 4 2 7 17 - 23 14
14. Чикаго Файр 14 2 5 7 13 - 20 11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 13 8 2 3 27 - 16 26
2. Даллас 14 7 4 3 24 - 13 25
3. Реал Солт-Лейк 15 7 4 4 18 - 19 25
4. Остин 14 7 3 4 28 - 18 24
5. Лос-Анджелес Гэлакси 14 7 2 5 17 - 15 23
6. Нэшвилл 14 6 4 4 18 - 16 22
7. Миннесота Юнайтед 14 5 3 6 15 - 15 18
8. Колорадо Рэпидс 14 5 3 6 16 - 17 18
9. Хьюстон Динамо 14 5 3 6 17 - 17 18
10. Ванкувер Уайткэпс 14 5 2 7 16 - 24 17
11. Сиэтл Саундерс 12 5 1 6 15 - 16 16
12. Портленд Тимберс 15 3 6 6 21 - 25 15
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 14 3 5 6 25 - 32 14
14. Спортинг Канзас-Сити 15 3 4 8 13 - 26 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Сити 8 6 1 1 21 - 7 19
2. Шарлотт 7 5 0 2 9 - 5 15
3. Интер Майами 8 4 2 2 12 - 11 14
4. Филадельфия Юнион 7 3 4 0 8 - 3 13
5. Клёб де Фут Монреаль 6 4 0 2 14 - 10 12
6. Торонто 7 4 0 3 11 - 12 12
7. Атланта Юнайтед 7 3 3 1 15 - 10 12
8. Нью-Инглэнд Революшн 7 3 2 2 10 - 8 11
9. Ди Си Юнайтед 8 3 1 4 12 - 12 10
10. Орландо Сити 7 3 0 4 9 - 13 9
11. Коламбус Кру 5 3 0 2 9 - 4 9
12. Нью-Йорк Ред Буллз 7 1 4 2 10 - 9 7
13. Цинциннати 6 2 0 4 11 - 11 6
14. Чикаго Файр 6 1 3 2 5 - 5 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лос-Анджелес 8 5 2 1 18 - 9 17
2. Колорадо Рэпидс 8 5 2 1 12 - 4 17
3. Реал Солт-Лейк 6 5 1 0 11 - 4 16
4. Даллас 7 5 1 1 15 - 6 16
5. Остин 7 4 2 1 17 - 5 14
6. Ванкувер Уайткэпс 7 4 2 1 11 - 8 14
7. Сан-Хосе Эрткуэйкс 8 3 4 1 17 - 16 13
8. Хьюстон Динамо 8 3 3 2 10 - 8 12
9. Лос-Анджелес Гэлакси 7 4 0 3 9 - 9 12
10. Спортинг Канзас-Сити 7 3 2 2 7 - 6 11
11. Миннесота Юнайтед 8 3 2 3 10 - 7 11
12. Сиэтл Саундерс 5 3 0 2 8 - 6 9
13. Портленд Тимберс 7 2 3 2 12 - 10 9
14. Нэшвилл 4 2 2 0 7 - 4 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нью-Йорк Ред Буллз 7 5 1 1 14 - 6 16
2. Цинциннати 8 4 1 3 10 - 14 13
3. Филадельфия Юнион 7 3 3 1 11 - 7 12
4. Орландо Сити 7 3 3 1 8 - 7 12
5. Клёб де Фут Монреаль 8 3 2 3 14 - 16 11
6. Нью-Йорк Сити 5 2 1 2 4 - 3 7
7. Коламбус Кру 7 1 4 2 8 - 10 7
8. Нью-Инглэнд Революшн 6 1 2 3 12 - 15 5
9. Чикаго Файр 8 1 2 5 8 - 15 5
10. Ди Си Юнайтед 5 1 1 3 5 - 11 4
11. Интер Майами 6 1 1 4 3 - 11 4
12. Атланта Юнайтед 6 1 1 4 5 - 10 4
13. Торонто 7 0 3 4 10 - 15 3
14. Шарлотт 7 0 1 6 4 - 13 1

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нэшвилл 10 4 2 4 11 - 12 14
2. Лос-Анджелес Гэлакси 7 3 2 2 8 - 6 11
3. Остин 7 3 1 3 11 - 13 10
4. Лос-Анджелес 5 3 0 2 9 - 7 9
5. Даллас 7 2 3 2 9 - 7 9
6. Реал Солт-Лейк 9 2 3 4 7 - 15 9
7. Сиэтл Саундерс 7 2 1 4 7 - 10 7
8. Миннесота Юнайтед 6 2 1 3 5 - 8 7
9. Хьюстон Динамо 6 2 0 4 7 - 9 6
10. Портленд Тимберс 8 1 3 4 9 - 15 6
11. Ванкувер Уайткэпс 7 1 0 6 5 - 16 3
12. Спортинг Канзас-Сити 8 0 2 6 6 - 20 2
13. Сан-Хосе Эрткуэйкс 6 0 1 5 8 - 16 1
14. Колорадо Рэпидс 6 0 1 5 4 - 13 1
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 45'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Кайседо Дейбер получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      31'
      Г О О О О Л - Веселинович Ранко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      28'
      Эррера Аарон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ванкувер Уайткэпс 2:1 Реал Солт-Лейк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
    Фрибет 2000 рублей новым игрокам
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     