Стадион: Виктория (Гибралтар)
История личных встреч
Гибралтар
Северная Македония
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гибралтар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Северная Македония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ристовски Милан
|1
|1
Карточки
Гибралтар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кашаро Ли
|1
|0
|Джолли Итан
|1
|0
|Бритто Итан
|1
|0
Северная Македония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Асковски Стефан
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гибралтар
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3
Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1
Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Гибралтар - Северная Македония
Исход игры
Гибралтар
3.2% (1)
Ничья
9.7% (3)
Северная Македония
87.1% (27)
Тотал 2.5
Больше
45.16% (14)
Меньше
54.84% (17)
Обе команды забьют
Да
41.94% (13)
Нет
58.06% (18)
Популярный счёт
0:2 Северная Македония
29% (9)
1:2 Северная Македония
19.4% (6)
0:1 Северная Македония
12.9% (4)
1:3 Северная Македония
12.9% (4)
1:1 Ничья
9.7% (3)
0:3 Северная Македония
6.5% (2)
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