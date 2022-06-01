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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Гибралтар
FIFA #198
 
Позже
Северная Македония
FIFA #74
Прогнозы 31
Гибралтар 3.2% (1)
X 9.7% (3)
Северная Македония 87.1% (27)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Гибралтар
Ничья
Северная Македония
7.04
8.10
1.16
Все Коэффициенты

История личных встреч

Гибралтар
Северная Македония

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛНУ
4:0
ЛНУ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Гибралтар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Северная Македония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ристовски Милан 1 1

Карточки

Гибралтар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кашаро Ли 1 0
Джолли Итан 1 0
Бритто Итан 1 0
Северная Македония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Асковски Стефан 1 0
Элмас Эльиф 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
25%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гибралтар
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Грузия - Гибралтар 4:0 Гибралтар - Фарерские острова 0:0 Гибралтар - Гренада 0:0 Гибралтар - Латвия 1:3
Турция - Гибралтар 6:0 Голландия - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Норвегия - Гибралтар 5:1 Гибралтар - Турция 0:3 Латвия - Гибралтар 3:1 Андорра - Гибралтар 0:0 Словения - Гибралтар 6:0 Гибралтар - Голландия 0:7 Черногория - Гибралтар 4:1 Гибралтар - Норвегия 0:3 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Сан-Марино - Гибралтар 0:0 Болгария - Гибралтар 3:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Мальта - Гибралтар 2:0
Северная Македония
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Болгария - Северная Македония 1:1 Португалия - Северная Македония 2:0 Италия - Северная Македония 0:1 Северная Македония - Исландия 3:1
Армения - Северная Македония 0:5 Северная Македония - Германия 0:4 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Северная Македония - Румыния 0:0 Исландия - Северная Македония 2:2 Северная Македония - Армения 0:0 Северная Македония - Голландия 0:3 Украина - Северная Македония 2:1 Австрия - Северная Македония 3:1 Северная Македония - Казахстан 4:0 Северная Македония - Словения 1:1 Германия - Северная Македония 1:2 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Румыния - Северная Македония 3:2 Армения - Северная Македония 1:0 Северная Македония - Эстония 2:1

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Гибралтар - Северная Македония от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2022, осталось 2 дня 12 часов 4 минуты.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 31
    Гибралтар 3.2% (1)
    X 9.7% (3)
    Северная Македония 87.1% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гибралтар
    Ничья
    Северная Македония
    7.04
    8.10
    1.16
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Гибралтар - Северная Македония онлайн

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    Прогнозы на матч Гибралтар - Северная Македония

    Исход игры
    Гибралтар
    3.2% (1)
    Ничья
    9.7% (3)
    Северная Македония
    87.1% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.16% (14)
    Меньше
    54.84% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    41.94% (13)
    Нет
    58.06% (18)
    Популярный счёт
    0:2 Северная Македония
    29% (9)
    1:2 Северная Македония
    19.4% (6)
    0:1 Северная Македония
    12.9% (4)
    1:3 Северная Македония
    12.9% (4)
    1:1 Ничья
    9.7% (3)
    0:3 Северная Македония
    6.5% (2)
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    Гибралтар
    Северная Македония
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