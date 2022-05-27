Стадион: Синобо
История личных встреч
Чехия
Испания
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Чехия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кухта Ян
|1
|1
Испания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|1
|1
|Сарабия Пабло
|0
|0
Карточки
Чехия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брабец Якуб
|1
|0
|Крейчи Ладислав II
|1
|0
Испания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сарабия Пабло
|1
|0
|Бускетс Серхио
|1
|0
|Льоренте Диего
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0
Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0
Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Чехия - Испания
Исход игры
Чехия
0% (0)
Ничья
16.7% (5)
Испания
83.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (20)
Меньше
33.33% (10)
Обе команды забьют
Да
80% (24)
Нет
20% (6)
Популярный счёт
1:2 Испания
56.7% (17)
0:2 Испания
16.7% (5)
1:1 Ничья
13.3% (4)
1:3 Испания
10% (3)
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