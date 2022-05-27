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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Чехия
FIFA #31
 
Позже
Испания
FIFA #7
Прогнозы 30
Чехия 0% (0)
X 16.7% (5)
Испания 83.3% (25)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чехия
Ничья
Испания
5.00
3.80
4.92
Все Коэффициенты

История личных встреч

Чехия
Испания

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

Е2
1:0
Е2
0:2
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Чехия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кухта Ян 1 1
Испания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 1
Сарабия Пабло 0 0

Карточки

Чехия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брабец Якуб 1 0
Крейчи Ладислав II 1 0
Испания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сарабия Пабло 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Льоренте Диего 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Чехия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чехия - Швейцария 2:1 Уэльс - Чехия 1:1 Швеция - Чехия 1:0 Чехия - Эстония 2:0
Чехия - Кувейт 7:0 Беларусь - Чехия 0:2 Чехия - Уэльс 2:2 Чехия - Украина 1:1 Бельгия - Чехия 3:0 Чехия - Беларусь 1:0 Чехия - Дания 1:2 Голландия - Чехия 0:2 Чехия - Англия 0:1 Хорватия - Чехия 1:1 Шотландия - Чехия 0:2 Чехия - Албания 3:1 Италия - Чехия 4:0 Уэльс - Чехия 1:0 Чехия - Бельгия 1:1 Эстония - Чехия 2:6
Испания
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Испания - Португалия 1:1 Испания - Исландия 5:0 Испания - Албания 2:1 Испания - Швеция 1:0
Греция - Испания 0:1 Испания - Франция 1:2 Италия - Испания 1:2 Косово - Испания 0:2 Испания - Грузия 4:0 Швеция - Испания 2:1 Италия - Испания 1:1 Швейцария - Испания 1:1 Хорватия - Испания 3:5 Словакия - Испания 0:5 Испания - Польша 1:1 Испания - Швеция 0:0 Испания - Португалия 0:0 Испания - Косово 3:1 Грузия - Испания 1:2 Испания - Греция 1:1

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чехия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Чехия 0% (0)
    X 16.7% (5)
    Испания 83.3% (25)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чехия
    Ничья
    Испания
    5.00
    3.80
    4.92
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Чехия - Испания онлайн

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    Прогнозы на матч Чехия - Испания

    Исход игры
    Чехия
    0% (0)
    Ничья
    16.7% (5)
    Испания
    83.3% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (20)
    Меньше
    33.33% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (24)
    Нет
    20% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Испания
    56.7% (17)
    0:2 Испания
    16.7% (5)
    1:1 Ничья
    13.3% (4)
    1:3 Испания
    10% (3)
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    Чехия
    Испания
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