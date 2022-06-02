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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Косово
FIFA #113
 
Позже
Греция
FIFA #47
Прогнозы 30
Косово 20% (6)
X 16.7% (5)
Греция 63.3% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Косово
Ничья
Греция
3.25
3.36
2.44
Все Коэффициенты

История личных встреч

Косово
Греция

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ОМЧ2Е
1:1
ОМЧ2Е
1:1
ЛНУ
0:0
ЛНУ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Косово
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Валон 1 1
Жегрова Эдон 1 1
Мурики Ведат 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Греция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бакасетас Тасос 1 1
Лимниос Димитрис 0 0

Карточки

Косово
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 1 0
Лосаж Флорьян 1 0
Крюезиу Мирлинд 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Греция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манталос Петрос 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Косово
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Кипр - Косово 0:2 Швейцария - Косово 1:1 Косово - Буркина-Фасо 5:0 Греция - Косово 1:1
Косово - Иордания 0:2 Косово - Грузия 1:2 Швеция - Косово 3:0 Косово - Испания 0:2 Косово - Греция 1:1 Грузия - Косово 0:1 Гамбия - Косово 0:1 Косово - Гвинея 1:2 Мальта - Косово 1:2 Косово - Сан-Марино 4:1 Испания - Косово 3:1 Косово - Швеция 0:3 Косово - Литва 4:0 Косово - Молдова 1:0 Словения - Косово 2:1 Албания - Косово 2:1
Греция
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Северная Ирландия - Греция 0:1 Черногория - Греция 1:0 Румыния - Греция 0:1 Греция - Косово 1:1
Греция - Испания 0:1 Швеция - Греция 2:0 Грузия - Греция 0:2 Греция - Швеция 2:1 Косово - Греция 1:1 Швейцария - Греция 2:1 Норвегия - Греция 1:2 Бельгия - Греция 1:1 Греция - Грузия 1:1 Греция - Гондурас 2:1 Испания - Греция 1:1 Греция - Словения 0:0 Молдова - Греция 0:2 Греция - Кипр 2:1 Греция - Косово 0:0 Греция - Молдова 2:0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Косово - Греция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 49 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 30
    Косово 20% (6)
    X 16.7% (5)
    Греция 63.3% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Косово
    Ничья
    Греция
    3.25
    3.36
    2.44
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Косово - Греция

    Исход игры
    Косово
    20% (6)
    Ничья
    16.7% (5)
    Греция
    63.3% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (14)
    Меньше
    53.33% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (18)
    Нет
    40% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Греция
    26.7% (8)
    0:1 Греция
    23.3% (7)
    1:1 Ничья
    16.7% (5)
    2:1 Косово
    10% (3)
    1:0 Косово
    10% (3)
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    Косово
    Греция
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