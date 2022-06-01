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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Австрия
FIFA #32
 
Позже
Дания
FIFA #10
Прогнозы 36
Австрия 27.8% (10)
X 27.8% (10)
Дания 44.4% (16)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Австрия
Ничья
Дания
3.26
3.36
2.47
Все Коэффициенты

История личных встреч

Австрия
Дания

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ОМЧ2Е
1:0
ОМЧ2Е
0:4
ТМС
2:0
ТМС
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Австрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 1 1
Грегорич Михаэль 1 1
Забитцер Марсель 1 1
Вебер Максимилиан 0 0
Онисиво Карим 0 0
Дания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корнелиус Андреас 2 2
Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
Меле Йоаким 0 0

Карточки

Австрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шлагер Ксавер 1 0
Дания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нельссон Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Австрия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1
Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0
Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дания 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Молдова 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дания 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Австрия - Дания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Австрия 27.8% (10)
    X 27.8% (10)
    Дания 44.4% (16)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Австрия
    Ничья
    Дания
    3.26
    3.36
    2.47
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Австрия - Дания онлайн

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    Прогнозы на матч Австрия - Дания

    Исход игры
    Австрия
    27.8% (10)
    Ничья
    27.8% (10)
    Дания
    44.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.71% (23)
    Меньше
    34.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    91.43% (32)
    Нет
    8.57% (3)
    Популярный счёт
    1:2 Дания
    36.1% (13)
    1:1 Ничья
    27.8% (10)
    2:1 Австрия
    22.2% (8)
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    Австрия
    Дания
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