Стадион: Эрнст Хаппель
История личных встреч
Австрия
Дания
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Австрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|1
|1
|Грегорич Михаэль
|1
|1
|Забитцер Марсель
|1
|1
|Вебер Максимилиан
|0
|0
|Онисиво Карим
|0
|0
Дания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корнелиус Андреас
|2
|2
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|Меле Йоаким
|0
|0
Карточки
Австрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шлагер Ксавер
|1
|0
Дания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нельссон Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Австрия
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хорватия - Австрия 0:3 Австрия - Шотландия 2:2 Уэльс - Австрия 2:1 Австрия - Молдова 4:1
Австрия - Израиль 4:2 Дания - Австрия 1:0 Фарерские острова - Австрия 0:2 Австрия - Шотландия 0:1 Израиль - Австрия 5:2 Молдова - Австрия 0:2 Италия - Австрия 2:1 Украина - Австрия 0:1 Голландия - Австрия 2:0 Австрия - Северная Македония 3:1 Австрия - Словакия 0:0 Англия - Австрия 1:0 Австрия - Дания 0:4 Австрия - Фарерские острова 3:1 Шотландия - Австрия 2:2 Австрия - Норвегия 1:1
Дания
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Франция - Дания 1:2 Дания - Сербия 3:0 Голландия - Дания 4:2 Шотландия - Дания 2:0
Дания - Фарерские острова 3:1 Дания - Австрия 1:0 Молдова - Дания 0:4 Дания - Израиль 5:0 Фарерские острова - Дания 0:1 Дания - Шотландия 2:0 Англия - Дания 2:1 Чехия - Дания 1:2 Уэльс - Дания 0:4 РОССИЯ - Дания 1:4 Дания - Бельгия 1:2 Дания - Финляндия 0:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Германия - Дания 1:1 Австрия - Дания 0:4 Дания - Молдова 8:0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дания
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Франция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Молдова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Андорра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Франция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дания
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Австрия - Дания
Исход игры
Австрия
27.8% (10)
Ничья
27.8% (10)
Дания
44.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
65.71% (23)
Меньше
34.29% (12)
Обе команды забьют
Да
91.43% (32)
Нет
8.57% (3)
Популярный счёт
1:2 Дания
36.1% (13)
1:1 Ничья
27.8% (10)
2:1 Австрия
22.2% (8)
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