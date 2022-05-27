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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Латвия
FIFA #136
 
Позже
Лихтенштейн
FIFA #190
Прогнозы 34
Латвия 94.1% (32)
X 2.9% (1)
Лихтенштейн 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Латвия
Ничья
Лихтенштейн
1.22
6.30
19.00
Все Коэффициенты

История личных встреч

Латвия
Лихтенштейн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
ЧЕ2(2
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Латвия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Робертс Улдрикис 2 2
Икауниекс Янис 1 (1) 1
Савалниекс Робертс 0 0
Лихтенштейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Латвия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лихтенштейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрик Яник 1 0
Майер Ливио 1 0
Грабер Лукас 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Латвия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3
Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дания 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Молдова 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дания 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Латвия - Лихтенштейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 16 минут.



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    • Прогнозы 34
    Латвия 94.1% (32)
    X 2.9% (1)
    Лихтенштейн 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Латвия
    Ничья
    Лихтенштейн
    1.22
    6.30
    19.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Латвия - Лихтенштейн онлайн

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    Прогнозы на матч Латвия - Лихтенштейн

    Исход игры
    Латвия
    94.1% (32)
    Ничья
    2.9% (1)
    Лихтенштейн
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (9)
    Меньше
    72.73% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    27.27% (9)
    Нет
    72.73% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Латвия
    35.3% (12)
    1:0 Латвия
    32.4% (11)
    2:1 Латвия
    14.7% (5)
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    Латвия
    Лихтенштейн
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