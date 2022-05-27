Стадион: Даугава
Позже
История личных встреч
Латвия
Лихтенштейн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Латвия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Робертс Улдрикис
|2
|2
|Икауниекс Янис
|1 (1)
|1
|Савалниекс Робертс
|0
|0
Лихтенштейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Латвия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Лихтенштейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрик Яник
|1
|0
|Майер Ливио
|1
|0
|Грабер Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Латвия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Латвия - Андорра 3:0 Азербайджан - Латвия 0:1 Латвия - Кувейт 1:1 Гибралтар - Латвия 1:3
Норвегия - Латвия 0:0 Латвия - Турция 1:2 Латвия - Голландия 0:1 Черногория - Латвия 0:0 Латвия - Норвегия 0:2 Латвия - Гибралтар 3:1 Эстония - Латвия 2:1 Германия - Латвия 7:1 Латвия - Литва 3:1 Турция - Латвия 3:3 Голландия - Латвия 2:0 Латвия - Черногория 1:2 Андорра - Латвия 0:5 Латвия - Фарерские острова 1:1 Сан-Марино - Латвия 0:3 Латвия - Мальта 0:1
Лихтенштейн
(20 матчей)
5%
15%
80%
1 победа 3 ничьи 16 поражений
Лихтенштейн - Молдова 0:2 Лихтенштейн - Фарерские острова 0:1 Лихтенштейн - Кабо-Верде 0:6 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Германия - Лихтенштейн 9:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Лихтенштейн - Северная Македония 0:4 Армения - Лихтенштейн 1:1 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Лихтенштейн - Германия 0:2 Фарерские острова - Лихтенштейн 5:1 Швейцария - Лихтенштейн 7:0 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Северная Македония - Лихтенштейн 5:0 Лихтенштейн - Армения 0:1 Гибралтар - Лихтенштейн 1:1 Мальта - Лихтенштейн 3:0 Лихтенштейн - Сан-Марино 0:0 Лихтенштейн - Гибралтар 0:1 Люксембург - Лихтенштейн 1:2
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дания
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Франция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Молдова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Андорра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Франция
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Хорватия
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Латвия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Андорра
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Молдова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Лихтенштейн
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Австрия
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Дания
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Хорватия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ирландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Армения
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Украина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Молдова
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Лихтенштейн
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Латвия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Андорра
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Латвия - Лихтенштейн
Исход игры
Латвия
94.1% (32)
Ничья
2.9% (1)
Лихтенштейн
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (9)
Меньше
72.73% (24)
Обе команды забьют
Да
27.27% (9)
Нет
72.73% (24)
Популярный счёт
2:0 Латвия
35.3% (12)
1:0 Латвия
32.4% (11)
2:1 Латвия
14.7% (5)
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