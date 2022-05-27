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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Исландия
FIFA #62
 
Позже
Албания
FIFA #63
Прогнозы 36
Исландия 72.2% (26)
X 16.7% (6)
Албания 11.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Исландия
Ничья
Албания
2.45
3.26
3.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Исландия
Албания

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Е2
4:2
Е2
1:0
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Исландия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сигурдссон Арнор 1 1
Хельгасон Торир 1 1
Магнуссон Хёрдур 0 0
Албания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Исландия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьярнасон Биркир 1 0
Сигурдссон Арнор 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Албания
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Исландия
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Израиль - Исландия 2:2 Испания - Исландия 5:0 Финляндия - Исландия 1:1 Исландия - Южная Корея 1:5
Исландия - Уганда 1:1 Северная Македония - Исландия 3:1 Румыния - Исландия 0:0 Исландия - Лихтенштейн 4:0 Исландия - Армения 1:1 Исландия - Германия 0:4 Исландия - Северная Македония 2:2 Исландия - Румыния 0:2 Польша - Исландия 2:2 Фарерские острова - Исландия 0:1 Мексика - Исландия 2:1 Лихтенштейн - Исландия 1:4 Армения - Исландия 2:0 Германия - Исландия 3:0 Англия - Исландия 4:0 Дания - Исландия 2:1
Албания
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Албания - Грузия 0:0 Испания - Албания 2:1 Албания - Андорра 1:0 Англия - Албания 5:0
Албания - Польша 0:1 Венгрия - Албания 0:1 Албания - Сан-Марино 5:0 Албания - Венгрия 1:0 Польша - Албания 4:1 Чехия - Албания 3:1 Уэльс - Албания 0:0 Сан-Марино - Албания 0:2 Албания - Англия 0:2 Андорра - Албания 0:1 Албания - Беларусь 3:2 Албания - Казахстан 3:1 Албания - Косово 2:1 Литва - Албания 0:0 Казахстан - Албания 0:0 Албания - Литва 0:1

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дания 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Молдова 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дания 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Австрия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Франция 1 0 0 1 1 - 2 0
4. Хорватия 1 0 0 1 0 - 3 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Латвия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Андорра 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Молдова 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Лихтенштейн 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Австрия 1 1 0 0 3 - 0 3
2. Дания 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Хорватия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Франция 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ирландия 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Шотландия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Армения 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Украина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Молдова 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лихтенштейн 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Латвия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Андорра 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Исландия - Албания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 июня 2022, осталось 2 дня 13 часов 41 минуту.



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    • Прогнозы 36
    Исландия 72.2% (26)
    X 16.7% (6)
    Албания 11.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Исландия
    Ничья
    Албания
    2.45
    3.26
    3.30
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Исландия - Албания онлайн

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    Прогнозы на матч Исландия - Албания

    Исход игры
    Исландия
    72.2% (26)
    Ничья
    16.7% (6)
    Албания
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (20)
    Нет
    42.86% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Исландия
    33.3% (12)
    1:0 Исландия
    22.2% (8)
    2:0 Исландия
    13.9% (5)
    1:1 Ничья
    8.3% (3)
    1:2 Албания
    5.6% (2)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
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    Исландия
    Албания
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