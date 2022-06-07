Бурак
Борис Суханов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|1
|0.5
|Юндер Дженгиз
|1
|0.5
|Синик Догукан
|1
|0.5
|Демирал Мерих
|1
|0.5
|Дервисоглу Халил
|1
|0.5
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:0
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Люксембург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Фарерские острова
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 4
|1
|4.
|Литва
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|2:0
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|Люксембург
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Литва
|0:2
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|2.
|Турция
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Литва
|0:2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фарерские острова
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0