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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Литва
FIFA #135
0:2
Первый тайм: 21'
Турция
FIFA #39
0'
0:1
2' Гол
Синик Догукан
9' Желтая карточка
Голубицкас Паулюс
0:2
14' Гол
Синик Догукан

Ход матча

2'
0:1
Синик Догукан
9'
Голубицкас Паулюс
 
14'
0:2
Синик Догукан
(Дервисоглу Халил)

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77
Прогнозы 125
Литва 2.4% (3)
X 1.6% (2)
Турция 96% (120)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Турция
9.90
5.80
5.00
Все Коэффициенты
Новости
16
Шеткус
Эрнестас
3
Сирвис
Пиюс
6
Саткас
Бенас
2
Климавичюс
Линас
13
Миколюнас
Салюнас
8
Арманавичюс
Вилюс
15
Мегелайтис
Линас
11
Новиковас
Арвидас
20
Голубицкас
Паулюс
7
Должников
Артур
9
Лаукжемис
Каролис
12
Алемдар
Доган
16
Мюлдюр
Мерт
15
Кабак
Озан
22
Айхан
Кан
20
Кадыоглу
Ферди
17
Юндер
Дженгиз
5
Эзкан
Салих
10
Чалханоглу
Хакан
11
Синик
Догукан
9
Дервисоглу
Халил
19
Дурсун
Сердар
Литва
4-2-3-1
Турция
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 1 0.5
Юндер Дженгиз 1 0.5
Синик Догукан 1 0.5
Демирал Мерих 1 0.5
Дервисоглу Халил 1 0.5
Чалханоглу Хакан 0 0
Унал Энес 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Актюркоглу Мухаммед 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юндер Дженгиз 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1
Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2
Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:0 2 2 0 0 6 - 0 6
2. Люксембург 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Фарерские острова 0:0 2 0 1 1 0 - 4 1
4. Литва 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 2:0 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фарерские острова 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Люксембург 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Литва 0:2 2 0 0 2 0 - 4 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
2. Турция 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Литва 0:2 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова 0:0 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Первый тайм
  • Офсайд
    20'
    Новиковас цепляется за мяч на правом краю штрафной и шведой простреливает в центр, но защитники справились, а помощник главного арбитра определил в этом моменте офсайд.
  • Угловой
    19'
    В этот рах Чалханоглу решил навесить на дальнюю штангу, но послал мяч чересчур высоко, снаряд покинул пределы поля, никого не коснувшись.
  • 18'
    Теперь Синик проявляет активность на левом фланге, но его подачу в штрафную успевает заблокировать защитник, мяч ушел на угловой.
  • 16'
    Должников вошел в штрафную с левого края и исполнил прострел в центр, но оборона сборной Турции справилась.
  • 15'
    Вот и первый дубль за сборную для полузащитника "Антальяспора". Думается, в этой группе у Турции проблем не будет, вернуться они в следующем розыгрыше в Лигу В.
  • 2 гола - дубль!
    14'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ДОГУКАН СИНИК!
    Дервисоглу исполнил проникающий пас на Синика, тот ворвался в штрафную, обыграл вратаря и с острого угла поразил пустые ворота!
  • 13'
    Владеет солидным преимуществом сборная Турции, разница в классе чувствуется, хоть литовцы иногда и пытаются быстро перейти из обороны в атаку.
  • Угловой
    11'
    С углового Чалханоглу исполнил подачу на ближнюю штангу, где надежно сыграл Саткас.
  • 10'
    Чалханоглу со штрафного пытается попасть в ближний верхний угол, однако мяч цепляет "стенку" и проходит над перекладиной.
  • Желтая карточка
    9'
    Голубицкас получает предупреждение за фол против Юндера в опасной близости от своей штрафной. До ворот порядка 23 метров, мяч установлен левее центральной оси.
  • 8'
    Следующая атака литовцев завершается попаданием Миколюнаса в офсайд на правом фланге атаки.
  • Опасный момент
    7'
    Новиковас здорово сместился с правого фланга к центру, вошел в штрафную и пробил с 14 метров - мяч прошел чуть выше цели!
  • Фол, нарушение
    6'
    Немало тактических фолов мы видим в дебюте, не дают соперники друг другу поиграть в футбол.
  • 4'
    Интересно, что Литва и Турция проводят свой первый матч в истории. Ранее на старте этой Лиги Наций литовцы дома проиграли Люксембургу 0:2, а турки дома уверенно разобрались с Фарерами - 4:0.
  • 3'
    Первый мяч за сборную забил Синик, фаворит группы забивает сверхбыстрый гол в Вильнюсе.
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    • Описание гола
      2'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДОГУКАН СИНИК!
      Какой мяч забивает Синик! Получил Догукан мяч на левом фланге, смело рванул к штрафной, уже в её пределах обыграл троих защитников и шведой покатил под голкипером!
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на LFF Stadium, Vilnius. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Литва 0:2 Турция

    Исход игры
    Литва
    2.4% (3)
    Ничья
    1.6% (2)
    Турция
    96% (120)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.75% (49)
    Меньше
    56.25% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    33.93% (38)
    Нет
    66.07% (74)
    Популярный счёт
    0:2 Турция
    40.8% (51)
    1:2 Турция
    18.4% (23)
    1:3 Турция
    9.6% (12)
    0:3 Турция
    8.8% (11)
    0:1 Турция
    8% (10)
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    Турция
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