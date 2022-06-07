Первый тайм

20' Новиковас цепляется за мяч на правом краю штрафной и шведой простреливает в центр, но защитники справились, а помощник главного арбитра определил в этом моменте офсайд.

19' В этот рах Чалханоглу решил навесить на дальнюю штангу, но послал мяч чересчур высоко, снаряд покинул пределы поля, никого не коснувшись.

18' Теперь Синик проявляет активность на левом фланге, но его подачу в штрафную успевает заблокировать защитник, мяч ушел на угловой.

16' Должников вошел в штрафную с левого края и исполнил прострел в центр, но оборона сборной Турции справилась.

15' Вот и первый дубль за сборную для полузащитника "Антальяспора". Думается, в этой группе у Турции проблем не будет, вернуться они в следующем розыгрыше в Лигу В.

14' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! ДОГУКАН СИНИК!

Дервисоглу исполнил проникающий пас на Синика, тот ворвался в штрафную, обыграл вратаря и с острого угла поразил пустые ворота!