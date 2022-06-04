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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Литва
FIFA #135
 
Позже
Турция
FIFA #39
Прогнозы 35
Литва 0% (0)
X 2.9% (1)
Турция 97.1% (34)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Литва
Ничья
Турция
9.90
5.80
5.20
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Литва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Турция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дурсун Сердар 1 1
Юндер Дженгиз 1 1
Демирал Мерих 1 1
Дервисоглу Халил 1 1
Чалханоглу Хакан 0 0
Унал Энес 0 0
Акгюн Юнус 0 0
Актюркоглу Мухаммед 0 0

Карточки

Литва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сливка Выкинтас 1 0
Ласицкас Юстас 1 0
Петкявичюс Наурис 1 0
Должников Артур 1 0
Турция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юндер Дженгиз 1 0
Сёюнджю Чаглар 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Литва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1
Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2
Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Люксембург 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Литва 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Турция 1 1 0 0 4 - 0 3
2. Фарерские острова 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Люксембург 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Литва 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига C. Группа 1

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Люксембург 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Литва 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Турция 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Фарерские острова 1 0 0 1 0 - 4 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Литва - Турция от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Литва 0% (0)
    X 2.9% (1)
    Турция 97.1% (34)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Литва
    Ничья
    Турция
    9.90
    5.80
    5.20
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Литва - Турция онлайн

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    Прогнозы на матч Литва - Турция

    Исход игры
    Литва
    0% (0)
    Ничья
    2.9% (1)
    Турция
    97.1% (33)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.06% (16)
    Меньше
    52.94% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (15)
    Нет
    55.88% (19)
    Популярный счёт
    0:2 Турция
    32.4% (11)
    1:2 Турция
    29.4% (10)
    0:1 Турция
    17.6% (6)
    1:3 Турция
    11.8% (4)
    0:3 Турция
    5.9% (2)
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    Литва
    Турция
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