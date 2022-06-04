Стадион: ЛФФ
Бомбардиры внутри турнира
Литва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Турция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дурсун Сердар
|1
|1
|Юндер Дженгиз
|1
|1
|Демирал Мерих
|1
|1
|Дервисоглу Халил
|1
|1
|Чалханоглу Хакан
|0
|0
|Унал Энес
|0
|0
|Акгюн Юнус
|0
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|0
|0
Карточки
Литва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сливка Выкинтас
|1
|0
|Ласицкас Юстас
|1
|0
|Петкявичюс Наурис
|1
|0
|Должников Артур
|1
|0
Турция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юндер Дженгиз
|1
|0
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Литва
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Литва - Люксембург 0:2 Ирландия - Литва 1:0 Сан-Марино - Литва 1:2 Литва - Кувейт 1:1
Северная Ирландия - Литва 1:0 Литва - Швейцария 0:4 Литва - Болгария 3:1 Италия - Литва 5:0 Болгария - Литва 1:0 Литва - Северная Ирландия 1:4 Латвия - Литва 3:1 Литва - Эстония 0:1 Литва - Италия 0:2 Швейцария - Литва 1:0 Косово - Литва 4:0 Казахстан - Литва 1:2 Беларусь - Литва 2:0 Литва - Фарерские острова 2:1 Литва - Албания 0:0 Литва - Беларусь 2:2
Турция
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Турция - Фарерские острова 4:0 Турция - Италия 2:3 Португалия - Турция 3:1 Черногория - Турция 1:2
Турция - Гибралтар 6:0 Латвия - Турция 1:2 Турция - Норвегия 1:1 Голландия - Турция 6:1 Гибралтар - Турция 0:3 Турция - Черногория 2:2 Швейцария - Турция 3:1 Турция - Уэльс 0:2 Турция - Италия 0:3 Турция - Молдова 2:0 Турция - Гвинея 0:0 Турция - Азербайджан 2:1 Турция - Латвия 3:3 Норвегия - Турция 0:3 Турция - Голландия 4:2 Венгрия - Турция 2:0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Турция
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Фарерские острова
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Литва
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига C. Группа 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Люксембург
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Литва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Фарерские острова
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
Прогнозы на матч Литва - Турция
Исход игры
Литва
0% (0)
Ничья
2.9% (1)
Турция
97.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (16)
Меньше
52.94% (18)
Обе команды забьют
Да
44.12% (15)
Нет
55.88% (19)
Популярный счёт
0:2 Турция
32.4% (11)
1:2 Турция
29.4% (10)
0:1 Турция
17.6% (6)
1:3 Турция
11.8% (4)
0:3 Турция
5.9% (2)
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