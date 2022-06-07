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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Босния и Герцеговина
FIFA #56
0:0
Первый тайм: 1'
Румыния
FIFA #41
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Босния и Герцеговина 54.2% (65)
X 37.5% (45)
Румыния 8.3% (10)
-1
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Равные команды
Борис Суханов #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Румыния
1.95
3.67
4.40
Все Коэффициенты
Новости
12
Шехич
Ибрагим
4
Сушич
Матео
16
Ахмедходжич
Анел
6
Саничанин
Синиша
2
Чивич
Эльдар
14
Гояк
Амер
13
Цимирот
Гойко
21
Прчич
Саньин
20
Стеванович
Мирослав
11
Джеко
Эдин
23
Дулевич
Харис
1
Ницэ
Флорин
3
Камора
Мауру
17
Рус
Адриан
6
Кирикеш
Влад
4
Маня
Кристьян
18
Марин
Рэзван
10
Максим
Александру
14
Марин
Мариус
8
Чикылдэу
Александру
9
Пушкаш
Георге
15
Бурка
Андрей
Босния и Герцеговина
4-3-3
Румыния
4-3-3

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
3:0
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 1 1
Джеко Эдин 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прчич Саньин 1 0
Хотич Дино 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0
Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Босния и Герцеговина 0:0 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Румыния 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Босния и Герцеговина 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Румыния 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Румыния 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
3. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Черногория 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • 2'
    Сборная Боснии и Герцеговины играет в синей форме, сборная Румынии - в жёлтых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Билино Поле"!
  • Первый тайм
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Румыния начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Судья
    Начало матча отложено.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bilino Polje Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Босния и Герцеговина 0:0 Румыния

Исход игры
Босния и Герцеговина
54.2% (65)
Ничья
37.5% (45)
Румыния
8.3% (10)
Тотал 2.5
Больше
38.39% (43)
Меньше
61.61% (69)
Обе команды забьют
Да
74.11% (83)
Нет
25.89% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (40)
2:1 Босния и Герцеговина
28.3% (34)
1:0 Босния и Герцеговина
17.5% (21)
1:2 Румыния
5.8% (7)
2:0 Босния и Герцеговина
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.7% (2)
0:1 Румыния
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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Босния и Герцеговина
Румыния
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