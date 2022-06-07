—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура группы 3 Лиги В Лиги наций УЕФА, в котором сыграют сборные Боснии и Герцеговины и Румынии. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.