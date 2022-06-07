Равные команды
Борис Суханов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|1
|1
|Джеко Эдин
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прчич Саньин
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|0:0
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Румыния
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|Румыния
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Румыния
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|3.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Черногория
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0