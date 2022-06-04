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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Босния и Герцеговина
FIFA #56
 
Позже
Румыния
FIFA #41
Прогнозы 34
Босния и Герцеговина 47.1% (16)
X 47.1% (16)
Румыния 5.9% (2)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Босния и Герцеговина
Ничья
Румыния
2.40
3.34
3.53
Все Коэффициенты

История личных встреч

Босния и Герцеговина
Румыния

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Е2
3:0
Е2
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Босния и Герцеговина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Превляк Смаил 1 1
Джеко Эдин 0 0
Румыния
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Босния и Герцеговина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прчич Саньин 1 0
Хотич Дино 1 0
Румыния
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0
Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Финляндия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Румыния 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Черногория 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Финляндия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Румыния 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина - Румыния от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.

    Главный судья: Штегеманн Саша

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Босния и Герцеговина 47.1% (16)
    X 47.1% (16)
    Румыния 5.9% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Босния и Герцеговина
    Ничья
    Румыния
    2.40
    3.34
    3.53
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Босния и Герцеговина - Румыния онлайн

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    Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Румыния

    Исход игры
    Босния и Герцеговина
    48.5% (16)
    Ничья
    45.5% (15)
    Румыния
    6.1% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.42% (14)
    Меньше
    57.58% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    84.85% (28)
    Нет
    15.15% (5)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.4% (14)
    2:1 Босния и Герцеговина
    33.3% (11)
    1:0 Босния и Герцеговина
    9.1% (3)
    1:2 Румыния
    6.1% (2)
    2:0 Босния и Герцеговина
    6.1% (2)
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    Босния и Герцеговина
    Румыния
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