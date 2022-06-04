Стадион: Билино Поле
История личных встреч
Босния и Герцеговина
Румыния
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Превляк Смаил
|1
|1
|Джеко Эдин
|0
|0
Румыния
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Босния и Герцеговина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прчич Саньин
|1
|0
|Хотич Дино
|1
|0
Румыния
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Босния и Герцеговина
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Босния и Герцеговина - Люксембург 1:0 Босния и Герцеговина - Грузия 0:1 США - Босния и Герцеговина 1:0
Босния и Герцеговина - Украина 0:2 Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Украина - Босния и Герцеговина 1:1 Казахстан - Босния и Герцеговина 0:2 Босния и Герцеговина - Казахстан 2:2 Босния и Герцеговина - Кувейт 1:0 Франция - Босния и Герцеговина 1:1 Дания - Босния и Герцеговина 2:0 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Босния и Герцеговина - Франция 0:1 Босния и Герцеговина - Коста-Рика 0:0 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Босния и Герцеговина - Италия 0:2 Голландия - Босния и Герцеговина 3:1 Босния и Герцеговина - Иран 0:2 Польша - Босния и Герцеговина 3:0
Румыния
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Черногория - Румыния 2:0 Израиль - Румыния 2:2 Румыния - Греция 0:1 Лихтенштейн - Румыния 0:2
Румыния - Исландия 0:0 Румыния - Армения 1:0 Германия - Румыния 2:1 Северная Македония - Румыния 0:0 Румыния - Лихтенштейн 2:0 Исландия - Румыния 0:2 Англия - Румыния 1:0 Румыния - Грузия 1:2 Армения - Румыния 3:2 Румыния - Германия 0:1 Румыния - Северная Македония 3:2 Северная Ирландия - Румыния 1:1 Румыния - Беларусь 5:3 Румыния - Австрия 0:1 Норвегия - Румыния 4:0 Исландия - Румыния 2:1
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Финляндия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Черногория
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Финляндия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Лига B. Группа 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
Прогнозы на матч Босния и Герцеговина - Румыния
Исход игры
Босния и Герцеговина
48.5% (16)
Ничья
45.5% (15)
Румыния
6.1% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.42% (14)
Меньше
57.58% (19)
Обе команды забьют
Да
84.85% (28)
Нет
15.15% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.4% (14)
2:1 Босния и Герцеговина
33.3% (11)
1:0 Босния и Герцеговина
9.1% (3)
1:2 Румыния
6.1% (2)
2:0 Босния и Герцеговина
6.1% (2)
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