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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Италия
FIFA #4
 
Позже
Венгрия
FIFA #43
Прогнозы 34
Италия 94.1% (32)
X 2.9% (1)
Венгрия 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Италия
Ничья
Венгрия
1.42
9.90
9.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Италия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегрини Лоренцо 1 1
Ньонто Вильфред 0 0
Венгрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Собослаи Доминик 1 (1) 1

Карточки

Италия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Флоренци Алессандро 1 0
Пеллегрини Лоренцо 1 0
Бастони Алессандро 1 0
Тонали Сандро 1 0
Канчельери Маттео 1 0
Венгрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гулачи Петер 1 0
Шефер Андраш 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Италия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Италия - Германия 1:1 Италия - Аргентина 0:3 Турция - Италия 2:3 Италия - Северная Македония 0:1
Северная Ирландия - Италия 0:0 Италия - Швейцария 1:1 Италия - Бельгия 2:1 Италия - Испания 1:2 Италия - Литва 5:0 Швейцария - Италия 0:0 Италия - Болгария 1:1 Италия - Англия 1:1 Италия - Испания 1:1 Бельгия - Италия 1:2 Италия - Австрия 2:1 Италия - Уэльс 1:0 Италия - Швейцария 3:0 Турция - Италия 0:3 Италия - Чехия 4:0 Италия - Сан-Марино 7:0
Венгрия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Венгрия - Англия 1:0 Северная Ирландия - Венгрия 0:1 Венгрия - Сербия 0:1 Польша - Венгрия 1:2
Венгрия - Сан-Марино 4:0 Англия - Венгрия 1:1 Венгрия - Албания 0:1 Венгрия - Андорра 2:1 Албания - Венгрия 1:0 Венгрия - Англия 0:4 Германия - Венгрия 2:2 Венгрия - Франция 1:1 Венгрия - Португалия 0:3 Венгрия - Ирландия 0:0 Венгрия - Кипр 1:0 Андорра - Венгрия 1:4 Сан-Марино - Венгрия 0:3 Венгрия - Польша 3:3 Венгрия - Турция 2:0 Венгрия - Сербия 1:1

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Италия 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Англия 1 0 0 1 0 - 1 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Венгрия 1 1 0 0 1 - 0 3
2. Италия 1 0 1 0 1 - 1 1
3. Англия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Германия 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига A. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Германия 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Италия 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Венгрия 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Англия 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Италия - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 июня 2022, осталось 2 дня 14 часов 39 минут.

    Главный судья: Sandro Schaerer

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 34
    Италия 94.1% (32)
    X 2.9% (1)
    Венгрия 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Италия
    Ничья
    Венгрия
    1.42
    9.90
    9.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Италия - Венгрия онлайн

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    Прогнозы на матч Италия - Венгрия

    Исход игры
    Италия
    96.9% (31)
    Ничья
    0% (0)
    Венгрия
    3.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.5% (12)
    Меньше
    62.5% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    31.25% (10)
    Нет
    68.75% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Италия
    62.5% (20)
    2:1 Италия
    25% (8)
    3:0 Италия
    6.3% (2)
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    Италия
    Венгрия
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