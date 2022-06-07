Пукки
Борис Суханов #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|2
|1
|Пукки Теэму
|1 (1)
|0.5
|Лингман Лукас
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мугоша Стефан
|1
|0.5
|Вукчевич Марко
|1
|0.5
|Хакшабанович Сеад
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лам Томас
|1
|0
|О'Шоунесси Даниэль
|1
|0
|Ниссилья Урхо
|1
|0
|Иванов Роберт
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Божович Драшко
|1
|0
|Йовович Владимир
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Финляндия
|2:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|2.
|Черногория
|0:2
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Румыния
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Босния и Герцеговина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Босния и Герцеговина
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|2.
|Финляндия
|2:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Черногория
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|4.
|Румыния
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0