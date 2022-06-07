Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Похьянпало!!! Лингман со стандарта отлично закрутил мяч к правому углу вратарской, Похьянпало оторвался от защитников сборной Черногории и в падении ногой отправил мяч в ближний угол ворот под перекладину, Петкович был бессилен.

Лод попытался пройти вперёд по левому флангу, Робина накрыло сразу три соперника, мяч в итоге был выбит в аут.

Камара слишком активно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Черногории, правила были нарушены против Вукчевича.

Лод вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем Робин пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

Против Джюрановича были нарушены правила в борьбе за верховой мяч в центре поля. Игроки сборной Черногории не смогли быстро разыграть стандарт.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Финляндии за счёт дубля Йоэля Похьянпало спокойно переигрывает сборную Черногории. Пока команда Маркку Канерва переигрывает соперника по всем статьям, Черногория делала ставку на игру от обороны, но полностью провалилась.

Савичевич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы игроки сборной Финляндии выбили мяч на левый фланг.

Вукотич перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Финляндии, правила были нарушены против Камара.

Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Похьянпало!!! Пукки при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Лодом, который был у радиуса штрафной площади, Робин выполнил хорошую ответную передачу на левый угол штрафной площади, далее Теэму выполнил прострел к линии вратарской на свободного Похьянпало, которому оставалось лишь подставить ногу и направить мяч в сетку.

Джюранович слишком активно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Финляндии, правила были нарушены против Иванова.

Угловой у ворот сборной Черногории. Лингман разыграл корнер с Лодом, но далее игроки сборной Финляндии ничего интересного на левом фланге придумать не смогли.

Шчекич с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Градецки грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

С левой половины поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Финляндии, Бечирай в борьбе с Йенсеном головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Радунович в центре поля в подкате зацепил Гранлунда. Сборная Финляндии заработала относительно неплохой стандарт.

Сразу два игрока сборной Черногории отправились прессинговать Градецки в штрафную площадь, Лукаш сыграл без ошибок и спокойно отправил мяч Гранлунду на левый фланг.

Против Лода были нарушены правила на половине поля сборной Финляндии. Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Вукотич со стандарта выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля.

Лод с правой половины поля выполнил передачу на Пукки к правому углу вратарской, Петкович вовремя вышел из ворот и в прыжке перехватил мяч.

Джюранович в центре поля нарушил правила против Камара. Игроки сборной Финляндии не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Камара прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Нисканена, защитники сборной Черногории сыграли внимательно и перехватили мяч.

Нисканен в центре поля нарушил правила против Джюрановича. Всё больше мелких фолов становится у нас в середине первого тайма.

21' Вяйсянен с правого фланга выполнил заброс к правому углу вратарской на Лода, Робин немного не успел к мячу, в итоге он достался Петковичу.

20' Вукотич с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Вуячич не смог головой пробить по воротам, будет удар от ворот.

19' Вукчевич совершил рывок вперёд по правому флангу, Нисканен сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

18' Игроки сборной Финляндии разыграли хорошую комбинацию по правой половине поля, главное, что всё было сделано быстро, но решающую передачу в центр штрафной площади на Пукки всё же перехватил Вукчевич.

17' Шчекич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Иванова.

16' Камара прошёл вперёд по левому флангу, а затем Глен от левого угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Черногории сыграли внимательно и перехватили мяч.

15' Вукчевич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Камара.

14' Йенсен из центра поля выполнил передачу на ход Лоду по левому флангу, Робин в борьбе с Вуячичем оказался на газоне, Аллард Линдхауд показал, что будет удар от ворот.

13' В очень среднем темпе работают команды, Финляндия конечно же больше времени проводит с мячом, но толку от этого пока не очень много.

12' Нисканен попытался разогнать атаку по левому флангу, но Ильмари был накрыт Вукчевичем, который в итоге заработал аут для своей команды.

11' Стадион в Хельсинки сегодня заполнен довольно хорошо, болельщики сборной Финляндии активно гонят свою команду вперёд.

10' Йенсен пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

9' Лингман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл на правую половину поля.

8' Пукки попытался что-то интересное придумать на левом фланге, под давлением Вуячича Теэму заработал угловой для своей команды.

7' Бечирай совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Фатос вошёл в штрафную площадь, но под давлением Вяйсянена капитан сборной Черногории всё же потерял мяч.

6' Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади сборной Финляндии, Джюранович теперь уже оказался в небольшом офсайде.

5' Разогнали игроки сборной Финляндии по правому флангу, в итоге Гранлунд выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Черногории сыграли внимательно и перехватили мяч.

4' Шчекич достаточно жёстко пошёл в отбор мяч в центр поля против Пукки, но Аллард Линдхауд в итоге показал, что всё было в рамках правил.

3' Савичевич пробил в левый угол ворот на исполнение с дальней дистанции, Градецки поймал мяч в руки без всякого труда.

2' Сразу же сборная Финляндии попыталась провести атаку по левой половине поля, но Похьянпало оказался в небольшом офсайде при забросе вперёд.