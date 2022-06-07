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Лига наций УЕФА

2022

Стадион:
Финляндия
FIFA #60
2:0
Перерыв
Черногория
FIFA #73

Ход матча

31'
Похьянпало Йоэль
(Пукки Теэму)
1:0
38'
Похьянпало Йоэль
(Лингман Лукас)
2:0

Владение мячом

Прогнозы 134
Финляндия 58.2% (78)
X 32.8% (44)
Черногория 9% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Финляндия
Ничья
Черногория
2.27
3.35
5.60
Все Коэффициенты
Новости
1
Градецки
Лукаш
22
Гранлунд Альбин
2
Вяйсянен
Лео
4
Иванов
Роберт
3
Йенсен
Ричард
7
Нисканен
Ильмари
8
Лод
Робин
6
Камара
Глен
13
Лингман
Лукас
20
Похьянпало
Йоэль
10
Пукки
Теэму
12
Петкович
Даниель
4
Вукчевич
Марко
5
Вуячич
Игор
6
Томашевич
Зарко
20
Шипчич
Никола
19
Шчекич
Александар
18
Савичевич
Вукан
10
Вукотич
Илия
3
Радунович
Ристо
11
Бечирай
Фатос
14
Джюранович
Урош
Финляндия
5-3-2
Черногория
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Финляндия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 2 1
Пукки Теэму 1 (1) 0.5
Лингман Лукас 0 0
Черногория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мугоша Стефан 1 0.5
Вукчевич Марко 1 0.5
Хакшабанович Сеад 0 0

Карточки

Финляндия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лам Томас 1 0
О'Шоунесси Даниэль 1 0
Ниссилья Урхо 1 0
Иванов Роберт 1 0
Черногория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Божович Драшко 1 0
Йовович Владимир 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Финляндия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Финляндия - Босния и Герцеговина 1:1 Финляндия - Словакия 0:2 Финляндия - Исландия 1:1 Финляндия - Франция 0:2
Босния и Герцеговина - Финляндия 1:3 Казахстан - Финляндия 0:2 Финляндия - Украина 1:2 Франция - Финляндия 2:0 Финляндия - Казахстан 1:0 Финляндия - Уэльс 0:0 Финляндия - Бельгия 0:2 Финляндия - РОССИЯ 0:1 Дания - Финляндия 0:1 Финляндия - Эстония 0:1 Швеция - Финляндия 2:0 Швейцария - Финляндия 3:2 Украина - Финляндия 1:1 Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2 Уэльс - Финляндия 3:1 Болгария - Финляндия 1:2
Черногория
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черногория - Румыния 2:0 Черногория - Греция 1:0 Армения - Черногория 1:0 Черногория - Турция 1:2
Черногория - Голландия 2:2 Норвегия - Черногория 2:0 Гибралтар - Черногория 0:3 Черногория - Латвия 0:0 Голландия - Черногория 4:0 Турция - Черногория 2:2 Черногория - Израиль 1:3 Босния и Герцеговина - Черногория 0:0 Черногория - Норвегия 0:1 Черногория - Гибралтар 4:1 Латвия - Черногория 1:2 Черногория - Кипр 4:0 Азербайджан - Черногория 0:0 Черногория - Казахстан 0:0 Черногория - Люксембург 1:2 Черногория - Азербайджан 2:0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
4. Румыния 1 0 0 1 0 - 2 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Финляндия 2:0 2 1 1 0 3 - 1 4
2. Черногория 0:2 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Румыния 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Босния и Герцеговина 0 0 0 0 0 - 0 0

Лига B. Группа 3

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Босния и Герцеговина 1 0 1 0 1 - 1 1
2. Финляндия 2:0 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Черногория 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
4. Румыния 1 0 0 1 0 - 2 0
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма сборная Финляндии за счёт дубля Йоэля Похьянпало спокойно переигрывает сборную Черногории. Пока команда Маркку Канерва переигрывает соперника по всем статьям, Черногория делала ставку на игру от обороны, но полностью провалилась. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Аллард Линдхауд к основному времени первого тайма.
  • Фол, нарушение
    44'
    Против Джюрановича были нарушены правила в борьбе за верховой мяч в центре поля. Игроки сборной Черногории не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • 43'
    Лод вошёл в штрафную площадь с правого фланга и затем Робин пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Камара слишком активно боролся за мяч на левом фланге у штрафной площади сборной Черногории, правила были нарушены против Вукчевича. 
  • 41'
    Лод попытался пройти вперёд по левому флангу, Робина накрыло сразу три соперника, мяч в итоге был выбит в аут. 
  • 2 гола - дубль!
    40'
    Г-О-О-О-О-О-Л! 2:0!!! Похьянпало!!! Лингман со стандарта отлично закрутил мяч к правому углу вратарской, Похьянпало оторвался от защитников сборной Черногории и в падении ногой отправил мяч в ближний угол ворот под перекладину, Петкович был бессилен. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Радунович в центре поля в подкате зацепил Гранлунда. Сборная Финляндии заработала относительно неплохой стандарт. 
  • 38'
    С левой половины поля последовал заброс в центр штрафной площади сборной Финляндии, Бечирай в борьбе с Йенсеном головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 37'
    Шчекич с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Градецки грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот сборной Черногории. Лингман разыграл корнер с Лодом, но далее игроки сборной Финляндии ничего интересного на левом фланге придумать не смогли. 
  • Фол, нарушение
    35'
    Джюранович слишком активно боролся за мяч на правом фланге у штрафной площади сборной Финляндии, правила были нарушены против Иванова. 
  • Описание гола
    34'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:0!!! Похьянпало!!! Пукки при входе в штрафную площадь по левой половине поля отыгрался с Лодом, который был у радиуса штрафной площади, Робин выполнил хорошую ответную передачу на левый угол штрафной площади, далее Теэму выполнил прострел к линии вратарской на свободного Похьянпало, которому оставалось лишь подставить ногу и направить мяч в сетку. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Вукотич перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади сборной Финляндии, правила были нарушены против Камара. 
  • 32'
    Савичевич со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, после активной борьбы игроки сборной Финляндии выбили мяч на левый фланг. 
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    • Фол, нарушение
      31'
      Нисканен в центре поля нарушил правила против Джюрановича. Всё больше мелких фолов становится у нас в середине первого тайма. 
    • 30'
      Камара прошёл вперёд по левой половине поля и затем выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Нисканена, защитники сборной Черногории сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Лингман в центре поля нарушил правила против Джюрановича. Игроки сборной Черногории также очень долго разыгрывали стандарт. 
    • 28'
      Вяйсянен с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Вуячич головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
    • 27'
      Джюранович в центре поля нарушил правила против Камара. Игроки сборной Финляндии не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 26'
      Лод с правой половины поля выполнил передачу на Пукки к правому углу вратарской, Петкович вовремя вышел из ворот и в прыжке перехватил мяч. 
    • 25'
      Вукотич со стандарта выполнил слишком сильную подачу на дальний угол штрафной площади, мяч в итоге улетел за лицевую линию поля. 
    • Фол, нарушение
      24'
      Лингман на правой половине поля нарушил правила против Савичевича. Игроки сборной Черногории тщательно готовятся к стандарту. 
    • Фол, нарушение
      23'
      Против Лода были нарушены правила на половине поля сборной Финляндии. Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • 22'
      Сразу два игрока сборной Черногории отправились прессинговать Градецки в штрафную площадь, Лукаш сыграл без ошибок и спокойно отправил мяч Гранлунду на левый фланг. 
    • 21'
      Вяйсянен с правого фланга выполнил заброс к правому углу вратарской на Лода, Робин немного не успел к мячу, в итоге он достался Петковичу. 
    • Угловой
      20'
      Вукотич с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч полетел слишком высоко, Вуячич не смог головой пробить по воротам, будет удар от ворот. 
    • 19'
      Вукчевич совершил рывок вперёд по правому флангу, Нисканен сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
    • 18'
      Игроки сборной Финляндии разыграли хорошую комбинацию по правой половине поля, главное, что всё было сделано быстро, но решающую передачу в центр штрафной площади на Пукки всё же перехватил Вукчевич. 
    • 17'
      Шчекич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Иванова. 
    • 16'
      Камара прошёл вперёд по левому флангу, а затем Глен от левого угла штрафной площади выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Черногории сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      15'
      Вукчевич перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Камара. 
    • Судья
      14'
      Йенсен из центра поля выполнил передачу на ход Лоду по левому флангу, Робин в борьбе с Вуячичем оказался на газоне, Аллард Линдхауд показал, что будет удар от ворот. 
    • 13'
      В очень среднем темпе работают команды, Финляндия конечно же больше времени проводит с мячом, но толку от этого пока не очень много. 
    • 12'
      Нисканен попытался разогнать атаку по левому флангу, но Ильмари был накрыт Вукчевичем, который в итоге заработал аут для своей команды. 
    • 11'
      Стадион в Хельсинки сегодня заполнен довольно хорошо, болельщики сборной Финляндии активно гонят свою команду вперёд. 
    • 10'
      Йенсен пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
    • Угловой
      9'
      Лингман с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел слишком высоко и в итоге ушёл на правую половину поля. 
    • 8'
      Пукки попытался что-то интересное придумать на левом фланге, под давлением Вуячича Теэму заработал угловой для своей команды. 
    • 7'
      Бечирай совершил рывок вперёд по левому флангу, затем Фатос вошёл в штрафную площадь, но под давлением Вяйсянена капитан сборной Черногории всё же потерял мяч. 
    • 6'
      Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади сборной Финляндии, Джюранович теперь уже оказался в небольшом офсайде. 
    • 5'
      Разогнали игроки сборной Финляндии по правому флангу, в итоге Гранлунд выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники сборной Черногории сыграли внимательно и перехватили мяч. 
    • 4'
      Шчекич достаточно жёстко пошёл в отбор мяч в центр поля против Пукки, но Аллард Линдхауд в итоге показал, что всё было в рамках правил. 
    • 3'
      Савичевич пробил в левый угол ворот на исполнение с дальней дистанции, Градецки поймал мяч в руки без всякого труда. 
    • Офсайд
      2'
      Сразу же сборная Финляндии попыталась провести атаку по левой половине поля, но Похьянпало оказался в небольшом офсайде при забросе вперёд. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за лидерство в третьей группе. Напомним, что в первом туре Черногория смогла переиграть Румынию со счётом 2:0, а Финляндия потеряла очки в матче против Боснии и Герцеговины. В итоге сегодня команда Маркку Канерва должна набирать три очка, а иначе по итогам группового этапа ей будет сложно рассчитывать на повышение. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч бригада арбитров из Нидерландов во главе с Аллардом Линдхаутом. Помогать ему на бровках будут Чарльз Схаап и Рой де Нас. Резервным арбитром на этот матч назначен Ричард Вильхельмус Мартенс. За VAR будут отвечать Йерун Мансхот и Ингмар Острём. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче второго тура группового этапа Лиги наций УЕФА между сборными Финляндии и Черногории, которые выступают в третьей группе Лиги В. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 134
      Финляндия 58.2% (78)
      X 32.8% (44)
      Черногория 9% (12)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Финляндия
      Ничья
      Черногория
      2.27
      3.35
      5.60
      Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Финляндия 2:0 Черногория

    Исход игры
    Финляндия
    58.2% (78)
    Ничья
    32.8% (44)
    Черногория
    9% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    30% (33)
    Меньше
    70% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    63.64% (70)
    Нет
    36.36% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    28.4% (38)
    1:0 Финляндия
    23.9% (32)
    2:1 Финляндия
    20.1% (27)
    2:0 Финляндия
    3% (4)
    1:2 Черногория
    2.2% (3)
    3:1 Финляндия
    1.5% (2)
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    Черногория
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